Pourquoi certaines personnes ne terminent jamais ce qu'elles commencent, selon la psychologie

Que ce soit dans les loisirs, au travail ou à la maison, vous ne terminez jamais ce que vous avez commencé ? Voici ce que les psychologues pensent de votre personnalité.

Vous commencez un nouveau sport chaque année sans jamais continuer ? Vous vous attaquez à une dizaine de dossiers chaque semaine avant de les déléguer ? Vous entamez le rangement de votre dressing une fois par mois sans en venir au bout ? Cette petite habitude de ne jamais terminer ce que vous avez commencé pourrait illustrer bien d'autres aspects de votre caractère.

Selon Isabel Aranda, psychologue et membre du Conseil d'administration de la Faculté de psychologie de Madrid, plusieurs facteurs peuvent expliquer ce comportement. "Cela pourrait être dû au fait que les personnes sont plus dispersées, couvrent de nombreux domaines et sont plus généralistes", explique-t-elle. Les personnes qui peinent à terminer ce qu'elles ont commencé seraient donc rarement expertes dans un domaine particulier. Pourtant, cela ne les empêche pas d'être perfectionnistes, comme l'explique la spécialiste : "Si vous avez appris à exiger beaucoup de vous-même, et si vous pensez que cela ne sera pas parfait, vous ne le terminez pas".

Plus profondément, la psychologue lie ce perfectionnisme à la peur de l'échec générale. Qui ne s'est jamais dit "Je ferais mieux de ne pas commencer, de peur de me tromper" ? Très handicapante au quotidien, cette peur inconsciente est parfois développée dès l'enfance. "C'est un comportement très courant chez les enfants", explique Isabel Aranda. "Une personne ayant une faible estime de soi se replie souvent sur elle-même et développe ces comportements défensifs".

© Adobe Stock

Malheureusement, la perte rapide de toute motivation pour terminer une tache peut aussi venir d'une évaluation trop enthousiaste des compétences ou de l'objectif lui-même. Pour terminer une tache, quelle qu'elle soit, il est important de ne pas placer la barre trop haut et de se fixer des objectifs atteignables. Il est impossible pour n'importe de courir un marathon lors de son tout premier entrainement ! Cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable d'atteindre votre but final, mais plutôt qu'il faut le découper en plusieurs étapes distinctes.

Pour réussir à terminer ce que vous avez débuté, les psychologues conseillent de commencer par identifier la raison de votre démotivation parmi toutes celles citées ci-dessus. Vous pouvez aussi faire un tri parmi vos différents engagements, et n'en garder que quelques-uns, que vous êtes sûrs d'accomplir. Enfin, acceptez que le résultat de vos efforts ne sera peut-être pas parfait. Cela vous permettra de les aborder avec plus de sérénité.