Qu'est-ce que le Kama Muta, cette émotion que l'on ressent tous sans même le savoir ?

Des psychologues ont identifié une nouvelle émotion appelée le Kama Muta. Ils assurent que nous l'avons tous déjà ressentie un jour.

Qui n'a jamais eu ressenti une chaleur dans la poitrine en entonnant sa chanson préférée lors d'un concert ? Ressenti une boule dans la gorge pendant d'un mariage ? Ou frissonné en célébrant la victoire de son équipe favorite dans un stade ? Et tout cela sans vraiment comprendre pourquoi ? Cette montée d'émotion, que tout le monde ressent au moins une fois dans sa vie, sans jamais savoir nommer, porte pourtant un nom universel.

À travers le monde entier, ce sentiment est appelé le Kama Muta. Il n'a pas de traduction officielle dans les langues occidentales, pourtant, il existe dans toutes les sociétés à travers le globe. Dans le sens littéral, on peut le traduire par "être transporté par l'émotion". "Le kama muta est une émotion majoritairement positive, un mélange de joie, d'amour, de connectivité avec les autres, d'être ému et d'être heureux", explique le psychologue et réalisateur Jasper Claus.

Contrairement à la joie ou à la tristesse, que l'on peut ressentir même quand on est seul, c'est l'appartenance à un groupe, à une ferveur ou à un moment de communion qui permet d'éprouver le kama muta. "On ressent le kama muta quand on a la chair de poule, une boule dans la gorge ou encore les larmes aux yeux…", liste Jasper Claus. Mais on peut aussi le ressentir dans d'autres situations.

© Vadim Ponomarenko-AdobeStock

Bien que le kama muta existe depuis le début des sociétés, il n'a été véritablement étudié qu'au XXIe siècle par le professeur d'anthropologie américain Alan Fiske. Après une enquête ayant inclus 19 pays et des milliers de participants, le chercheur a conclu que le kama muta ne s'exprime pas seulement lors des moments de communion avec le reste d'une communauté. "Si vous voyez un chaton dehors, vous allez vouloir le récupérer, vérifier s'il a faim et lui donner chaleur et sécurité. C'est aussi le kama muta", explique l'Américain. Proche de la compassion et de l'empathie, le kama muta nous pousse donc aussi à nous soucier des autres.

Dans les dix-neuf pays que l'étude a couverte, les volontaires ont confirmé avoir éprouvé cette émotion au moins une fois dans leur vie. Mais le chercheur américain rappelle que le kama muta est aussi "omniprésent dans le marketing". De plus en plus de grandes marques basent leurs spots de publicité autour d'histoires où des personnages se rencontrent, s'aiment ou s'entraident. Cela déclenchent le kama muta chez le public, qui sera par conséquent attendri par le produit vendu, que cela soit un hamburger, un smartphone ou une voiture...