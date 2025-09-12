Psychologie : la chaise sur laquelle vous choisissez de vous asseoir révèle quel genre de personne vous êtes au travail

La place que vous choisissez à cette table en dit long sur votre personnalité.

Lors d'une réunion, le rôle de chacun des protagonistes n'est pas déterminé seulement par leur place dans la hiérarchie de l'entreprise. Il arrive que la personnalité de certains leur confère un rôle plus ou moins important. Cette force de caractère peut se refléter au quotidien, à travers les prises de parole de la personne, ou encore à travers le siège qu'ils choisissent d'occuper pendant une réunion.

"Chaque siège autour d'une table de conférence joue un rôle spécifique et révèle, sans le savoir, qui vous êtes en tant que professionnel, psychologiquement parlant", explique Dustin York, professeur de communication verbale et non verbale à l'université des arts et des sciences de Maryville. "L'endroit et la façon dont vous vous asseyez peuvent influencer votre rôle lors de la réunion, mais aussi augmenter les chances de confrontation ou de succès."

Selon lui, la place la plus importante est appelé le siège du pouvoir. Il s'agit de la place la plus visible, généralement placée à l'une des deux extrémités d'une table de réunion et souvent face à la porte. "La personne assise ici peut voir les allées et venues de chacun et établir un contact visuel avec les autres, ce qui lui donne une influence maximale", indique Dustin York. "Cette position clé vous place au cœur de la discussion et vous permet de diriger la conversation." Le professeur conseille donc de réserver cette place si vous souhaitez capter l'attention et orienter la réunion à votre avantage.

© Themindjournal

Naturellement, les sièges installés à droite et à gauche du leader sont également essentiels. Sur l'image ci-dessus, les chaises 1 ou 9 doivent être occupées par ceux qui souhaitent à obtenir une promotion ou une place plus importante dans l'entreprise. "Des recherches de l'Université de l'Oregon montrent qu'être assis à gauche d'une oersonne occupant le siège de pouvoir lui vaut bien plus de faveur, tandis que le siège à sa droite est souvent perçu comme plus puissant", indique le professeur. "Si vous recherchez une ascension sociale, optez pour l'un ou l'autre de ces sièges convoités."

Un troisième et dernier siège est très important lors d'une réunion. Il est nommé "point focal" ou "débatteur". Le point focal est celui qui est assis directement en face du leader. La personne qui choisit cette place est généralement habitée par des convictions profondes et essaiera, elle aussi, de mener la discussion. "Soyez toutefois prudent, car cette position est directement en face du siège du pouvoir. Vous affirmez ainsi que vous êtes un concurrent sérieux", prévient Dustin York. À l'inverse, celles et ceux qui choisissent les autres places sont vues comme plus amicales et moins conflictuelles. Elles servent à apaiser les tensions potentielles.