Test psychologique : la porte que vous choisissez d'ouvrir en dit long sur votre personnalité

Choisirez-vous de changer le passé, de gagner une belle somme d'argent ou plutôt de modifier votre avenir ? Voici ce que les psychologues pensent de votre choix.

Et si vous aviez l'opportunité de changer votre vie grâce à l'ouverture d'une simple porte ? Mais attention, vous avez l'embarras du choix ! La première vous ramènerait dans le passé et vous permettrait de le changer, la deuxième vous offrirait immédiatement 100 millions d'euros, tandis que la dernière vous permettrait de changer votre avenir. Laquelle choisiriez-vous ?

Ce test n'est pas seulement un passe-temps amusant. Il peut donner de véritables révélations sur la personnalité de la personne qui y participe. Selon les psychologues, les personnes qui choisissent d'ouvrir la porte permettant de retourner dans le passé ont souvent beaucoup de mal à accepter le changement. Elles sont nostalgiques d'une époque révolue et peinent à l'accepter.

Ce sont des individus qui comparent fréquemment le passé et le présent. Mais attention, ce caractère ne comporte pas que des aspects négatifs. Les personnes qui choisissent la première porte sont aussi très reconnaissantes pour le passé et les expériences qu'elles ont pu vivre, explique les experts du site internet psychologie.net.

Selon le Dr Sophie Jablonski, psychologue à Béthune, choisir la porte orientée vers le futur prouverait que nous sommes une personne tournée vers l'épanouissement personnel. "Les personnes qui orientent leur état d'esprit vers le futur ont tendance à adopter des comportements qui ne visent pas uniquement la gratification immédiate, mais sont également axés sur la réussite à long terme", explique-t-elle.

Selon la psychologue, les personnes qui choisissent d'ouvrir la porte du futur sont également les plus optimistes et ambitieuses. "En choisissant de nous concentrer sur les possibilités futures, nous favorisons un plus grand bien-être, mais améliorons également notre productivité et notre capacité à atteindre des objectifs." Ces mêmes personnes font les meilleurs leaders dans la société actuelle, estime la psychologue. "Le leadership exige une perspective prospective. En tant que leaders, cultiver cette vision peut stimuler l'innovation, susciter l'engagement et conduire à la réussite", confirme Sophie Jablonski.

Les joueurs qui préfèrent ouvrir la porte centrale et gagner 1 million d'euros sont, quant à elles, vues comme plus rationnelles que celles qui choisissent les deux autres portes. Il peut également s'agir de personnes ayant déjà vécu des situations désagréables à cause d'un manque d'argent. "Souvent, c'est lié à l'insécurité, ou à des traumatismes liés à un manque d'argent", indique la psychologue Emmanuelle Dobbelaere au magazine GQ. "Ce besoin de sécurité se transforme en obsession lorsque l'argent devient synonyme de protection contre les aléas de la vie."

Selon la psychologue, ce besoin de gagner une grande somme d'argent peut aussi être lié à une estime de soi trop basse. "Certaines personnes considèrent leur valeur à l'aune de leur compte en banque", indique-t-elle. "Ceux qui n'ont pas reçu suffisamment d'affection ou de validation émotionnelle développent alors l'idée que la richesse est le seul indicateur de valeur." Et vous, avez-vous fait votre choix ?