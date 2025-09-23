Les gens qui se douchent le soir au lieu du matin ont ces 4 points en commun, selon la psychologie

Ce n'est pas qu'une question de praticité, les personnes qui choisissent de prendre leur douche le soir au lieu du matin ont une personnalité bien précise.

Il y a ceux qui ne peuvent pas commencer leur journée sans être bien réveillés par l'eau de leur douche, et ceux qui refusent d'entrer dans leur lit sans s'être bien savonnés avant. Selon une enquête menée par la Fondation du sommeil en 2022, 42 % des adultes prennent une douche le matin, tandis que 25 % en font un rituel du soir. Selon de nombreux spécialistes, l'heure de la douche est un véritable indicateur de la personnalité de ces individus.

Les personnes qui prennent leur douche le soir seraient tout d'abord mieux reposées que les autres, expliquent les experts. "Lorsque nous prenons une douche le soir à la bonne heure et à la bonne température, cela nous aide à nous endormir", déclare Shahab Haghayegh, professeur de médecine du sommeil à la Harvard Medical School.

Une douche chaude avant se coucher permet en effet au cerveau de créer de la mélatonine. "Appelée molécule du sommeil, cette dernière aide à détendre les muscles et réduire le stress, ce qui prépare le corps à mieux se reposer", confirme le médecin américain Jason Singh. Ceux qui préfèrent se doucher le soir auraient ainsi tendance à privilégier la récupération durant leur sommeil aux bienfaits que pourrait apporter une douche matinale.

© Adobe Stock

Les personnes qui se douchent le soir seraient aussi… plus propres ! Interpellée sur le réseau social TikTok, la dermatologue américaine connue sous le nom de Docteur Dray a expliqué : "une douche le soir permet de nettoyer sa peau et ses cheveux de la sueur, mais aussi des impuretés rencontrées dans les transports en commun ou encore dans la rue tout au long de la journée."

Mais ce n'est pas tout. Alors que ceux qui se douchent le matin sont décrits comme des "actifs" par Shahab Haghayegh, les adeptes de la douche du soir seraient plutôt des "intellectuels". "Ceux qui se douchent le soir utilisent ce temps calme et isolé comme une "chambre de traitement cognitif"", explique le spécialiste. Cela veut dire qu'ils "prennent le temps de traiter mentalement ce qui s'est passé dans la journée et de passer à autre chose".

Attention cependant à ne pas opter pour une température trop élevée si vous choisissez l'option du soir. "Le corps a besoin de baisser sa température pour entrer dans sa première phase de sommeil", explique le médecin Gilbert Bou Jaoudé. "S'il a trop chaud, il ne dormira pas". Il conseille ainsi de se détendre avec une douche chaude, mais pas trop !