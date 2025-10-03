Quels sont les quatre comportements d'une personne ayant une faible estime d'elle-même, selon la psychologie ?

Sans s'en rendre compte, les personnes qui ont une faible estime d'elles-mêmes ont généralement les mêmes personnalités.

L'estime de soi désigne la capacité à être conscient de ses forces, de ses valeurs et de ses atouts, pour être ensuite capable de les mobiliser dans les moments importants. C'est aussi la disposition à accepter ses failles et à les accueillir sans les critiquer. Malheureusement, certaines personnes souffrent d'une estime d'elles-mêmes très faible et n'ont pas conscience de leur valeur ou de leurs compétences.

Sur son blog, la thérapeute clinicienne américaine Joslyn Reisinger explique que ces personnes ont plusieurs comportements en commun. Le premier ? Toujours vouloir être de "bons samaritains". "Nous aimons tous faire plaisir à nos proches", accorde la spécialiste. "Mais vouloir complaire aux autres, ou avoir tendance à tout faire pour les rendre heureux, souvent à nos dépens, est un signe classique de manque d'estime de soi." Selon elle, ce symptôme s'explique parce que les personnes ayant une faible estime d'elles-mêmes peinent à dire non, car elles ont peur du rejet, de la confrontation ou de la désapprobation.

À cause de leurs peurs, ces personnes peinent également généralement à établir leurs limites. Malheureusement, ce manque peut mener à des situations gênantes, voire désagréables. "Sans limites, vous pourriez vous laisser dicter vos actions par les autres, tolérer des comportements irrespectueux ou vous sentir mal à l'aise de dire non", rappelle pourtant la thérapeute.

© Drazen-Adobe Stock

Attention, car la faible estime de soi peut aussi s'illustrer par des symptômes physiques, dont la fatigue intense. "Une fatigue persistante peut être le signe d'une faible estime de soi créant un stress émotionnel ou un sentiment d'accablement constant", avertit Joslyn Reisinger. Ces personnes peuvent également ressentir du stress, des tensions musculaires, des troubles du sommeil ou encore des problèmes d'estomac. Une étude menée par l'Université du Michigan a même révélé que les personnes dont l'estime d'elles-mêmes est basse sont plus susceptibles de consommer trop d'alcool ou d'autres substances.

Pour améliorer sa confiance en soi, la thérapeute propose tout d'abord de "défier ses pensées intrusives". "Demandez-vous si cette pensée repose sur des faits ou sur des suppositions. Si votre pensée intrusive vous dit que vous êtes un "échec", pensez à tous les exemples qui étayent cette affirmation, et à ceux qui prouvent le contraire". La spécialiste conseille par ailleurs de limiter le temps passé sur les réseaux sociaux, car ils sont la cause de nombreuses comparaisons malsaines. Enfin, elle recommande de développer de nouvelles compétences ou de nouveaux passe-temps dans lesquels vous deviendrez meilleur petit à petit.