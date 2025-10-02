Pourquoi avons-nous besoin de marcher quand on est au téléphone, selon la psychologie

Vous êtes incapable de rester en place pendant un appel téléphonique ? Découvrez pourquoi.

Que cela soit pendant un appel personnel ou un entretien professionnel, nombreuses sont les personnes qui ne parviennent pas à rester en place. Le besoin de se lever et de se déplacer devient tout de suite irrésistible et incontrôlable. Mais pourquoi sommes-nous poussés au mouvement dès que notre téléphone se met à sonner ? Selon les spécialistes, cette pulsion est tout à fait normale.

Être en mouvement pendant un appel permettrait tout d'abord de mieux se concentrer sur la conversation. En effet, l'activité physique augmente naturellement l'apport d'oxygène dans le corps, ce qui stimule le cerveau. "Le rythme cardiaque et le système nerveux accélèrent légèrement au cours de la marche. Cela permet de mieux oxygéner le cerveau et donc les neurones", confirme la psychologue Joanne Hugerot Lion dans une vidéo postée sur son compte TikTok @laquestionquetutposespas.

Mais ce n'est pas tout. Le mouvement est aussi un moyen de faire face à une conversation désagréable. "Marcher pendant un appel légèrement désagréable est une bonne alternative. Les mouvements permettent en effet d'évacuer tranquillement le stress", indique la psychologue. C'est d'ailleurs pour cette raison que certaines personnes bougent une de leurs jambes ou dessinent frénétiquement sur un morceau de papier lorsqu'ils sont au milieu d'une conversation désagréable, mais qu'ils ne peuvent pas se lever.

© Adobe Stock

Le mouvement permet aussi de compenser l'absence de l'interlocuteur. Lors d'une discussion en face-à-face avec une personne, ses gestes et ses expressions faciales transmettent des informations importantes, alors qu'au téléphone, nous n'avons que la voix et les mots pour analyser les situations. Marcher devient donc u n substitut pour le cerveau. "Le cerveau traduit nos réponses émotionnelles en mouvements physiques quand un sentiment de manque se crée", explique le mensuel américain Inc Magazine. "Faire les cent pas pendant que vous parlez au téléphone est une réponse physiologique involontaire".

Que cela soit au téléphone ou en face à face, la marche est également très utile pour stimuler la créativité. "Le mouvement, parfois inconscient, améliore la créativité", confirme une équipe de chercheurs de l'Université de Stanford. Les scientifiques expliquent par ailleurs que les entreprises gagneraient à créer des espaces de mouvement pour leurs employés.