Pourquoi certaines personnes regardent le sol quand elles marchent, selon la psychologie ?

On pourrait croire que c'est un geste anodin en société, mais il en dit pourtant long sur la personnalité.

Il n'est pas rare de croiser quelqu'un qui ne regarde pas devant lui dans la rue. Les yeux fixés sur ses chaussures ou sur le sol, cette personne en dit beaucoup plus avec ce comportement qu'elle ne le pense. Selon la psychologie, observer le sol lorsque l'on marche peut ainsi illustrer plusieurs types de personnalité différents.

Marcher la tête baissée peut tout d'abord signifier que la personne n'a pas confiance en elle. En effet, le contact visuel est l'un des premiers marqueurs de confiance en soi dans la société occidentale. L'éviter trahit donc un manque d'assurance et une volonté de réserve. " L'anxiété sociale est depuis longtemps associée à une diminution du contact visuel", confirme une étude publiée dans la National Library of Medicine en 2023. "Cette caractéristique est considérée comme un facteur de maintien du trouble d'anxiété sociale", ajoute-t-elle. Autrement dit, les personnes qui regardent le sol en marchant à cause d'un manque de confiance en elles sont coincées dans un cercle vicieux d'évitement, car elles renforcent leur peur petit à petit.

Les personnes qui regardent le sol quand elles marchent peuvent également être plus stressées que celles qui regardent droit devant elles. "Baisser le regard est généralement interprété comme une tentative d'acquérir des informations utiles pour guider la locomotion", indique une étude coréenne de 2021. Lacet défait, défaut dans le trottoir, déjections d'animaux… Ces personnes ressentent plus fortement le besoin d'anticiper leurs gestes pour ne pas être surprises par un élément inattendu sur leur chemin.

© Adobe Stock

Évidemment, marcher les yeux fixés sur le sol n'est pas toujours un marqueur de souffrance psychologique. Ce comportement peut aussi tout simplement signifier que vous êtes très concentré ou perdu dans vos pensées. Le corps se met alors en "pilote automatique" et les pieds avancent l'un après l'autre sans que nous regardions devant nous. Dans ce cas, aucun problème de timidité, ni de stress, mais simplement quelques préoccupations !

La position des pieds peut par ailleurs en dire beaucoup sur l'état d'esprit d'une personne. Marcher et se tenir debout avec les pointes de pieds tournées l'une vers l'autre ou les pieds serrés peut signifier qu'une personne est timide et hésitante ou qu'elle n'est pas ouverte à la discussion au moment précis. À l'inverse, tenir ses pieds écartés et ses pointes de pieds ouvertes vers l'extérieur indique généralement une ouverture d'esprit et une disposition à l'échange et à la discussion.