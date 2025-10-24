Je suis médecin en soins palliatifs, voici les trois dernières choses que mes patients veulent faire

Un médecin a partagé les plus grands souhaits de ses patients pendant leurs derniers jours.

Qu'est ce que je retiens, qui a vraiment compté dans ma vie ou encore qu'est ce que je regrette profondément ? Les derniers instants peuvent être un moment de réflexion et d'introspection intenses pour les patients en soins palliatifs. Les personnes qui traversent cette épreuve se confient parfois à leurs aidants sur leurs plus grands regrets et sur les souhaits qu'ils aimeraient exaucer dans leurs dernières heures.

Plus que les traditionnelles dernières volontés dont a abusé le cinéma au point de l'inscrire dans un inconscient collectif et loin du pure acte médical, ces aspirations des patients nous renseignent surtout sur la psychologie et les interactions humaines.

Très présents, les médecins en soins palliatifs sont fréquemment marqués par les conversations qu'ils entretiennent avec leurs patients. Sur ses réseaux sociaux, le médecin et ambassadeur de la santé mentale des jeunes au Royaume-Uni, Alex George, a partagé une vidéo dans laquelle il interroge Kathryn Mannix, médecin en soins palliatifs depuis le début de sa carrière. À la fameuse question "Qu'est-ce qui compte vraiment pour les gens à la fin de leur vie ?", la spécialiste a cité les trois souhaits les plus répandus.

"C'est intéressant, car nous pensons tous à des voyages ou à une longue liste de choses à faire. Mais à la fin de la vie, l'horizon se ressert sur ce qui compte réellement : les relations et les gens qui comptent vraiment", indique tout d'abord Kathryn Mannix. La médecin indique ensuite que les patients souhaitent tout d'abord réparer les relations brisées. "Ils veulent aussi exprimer leur gratitude pour le rôle que les gens ont joué dans leur vie", ajoute-t-elle.

Naturellement, une personne en fin de vie exprime également le souhait de dire aux gens qu'elle les aime. Dans la vidéo visionnée plus de 332 000 fois, Kathryn Mannix rappelle par exemple les derniers appels des personnes le 11 septembre 2001. "Tous les messages parlaient d'amour : "je t'aime, ne l'oublie pas." Nous entendons ça encore et encore en soins palliatifs." "Merci, je suis désolé, je te pardonne"… font par ailleurs partie des mots les plus prononcés dans les couloirs des services de soins palliatifs.

La phase d'acceptation de la fin de vie arrive après un long chemin psychologique. Comme l'explique le portail Palli-Science, elle peut être précédée du déni, de la colère, de l'espoir d'une guérison... Dans tous les cas, les spécialistes recommandent aux proches d'accompagner le malade comme il le souhaite, sans tenter de lui imposer sa propre vision, même si cela peut être douloureux.