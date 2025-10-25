Dominer sans parler : ce geste que l'on croit tendre est le préféré des manipulateurs

Des recherches révèlent qu'un petit geste du quotidien est utilisé par les manipulateurs pour arriver à leurs fins.

La peau possède en moyenne 50 capteurs par centimètre carré. À elle seule, la main en possède plus de 200/cm². C'est donc une redoutable machine à percevoir et transmettre des émotions. Selon de nombreux scientifiques, mais aussi des philosophes comme Aristote, ce sens est le plus important pour l'être humain. Un câlin de 20 secondes permettrait même de tisser des liens affectifs profonds et de stimuler la production d'ocytocine, hormone de l'amour.

Malheureusement, certaines personnes ne se servent pas du toucher pour transmettre des émotions positives. Selon Richard Mattson, professeur de psychologie à l'Université de Binghamton, les personnes ayant des traits de personnalité de la "triade noire", à savoir le narcissisme, la psychopathie et le machiavélisme, sont capables d'utiliser le toucher pour manipuler leurs partenaires. "Le toucher dans les relations amoureuses adultes n'est pas toujours affectueux.

En réalité, il peut véhiculer un large éventail de messages, dont certains visent à exercer un contrôle social. Le toucher peut favoriser la soumission du subordonné et rappeler le déséquilibre des pouvoirs dans la relation", confirme l'étude. Mais en quoi le toucher peut-il aider les personnes qui l'utilisent à manipuler leur partenaire ?

© Adobe Stock

"Ce sens peut servir à établir une domination sur le partenaire", explique d'abord le spécialiste américain. Autrement dit, les personnes dominantes peuvent utiliser le toucher pour manipuler leur partenaire en leur faisant croire à des sentiments positifs et en les poussant à accorder leur confiance, même lorsqu'ils ne ressentent aucune émotion.

Heureusement, le toucher n'a pas qu'un but de manipulation. Il a aussi de très nombreux aspects positifs. "Le toucher bienveillant, empathique ou thérapeutique, comme dans le cadre d'un massage par exemple, contribue à la sécrétion d'endorphines, ces hormones qui apportent un apaisement physiologique et permettent de mieux tolérer la douleur", explique par exemple l'association des naturopathes professionnels du Québec sur son site internet. Le toucher est aussi très utile pour améliorer notre système immunitaire ! Quand nous entrons en contact avec une autre personne, nous sommes exposés à divers micro-organismes qui participent à la diversification de notre microbiote intestinal.