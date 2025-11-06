Cette spécialiste est formelle : ce prénom porté par 2 millions de personnes en France est le "pire" de tous

Ce prénom donné dans plus de 17 pays du monde est l'un des "pires", selon cette experte interrogée par Linternaute.com.

Réfléchi pendant neuf mois par les parents (ou même avant !), le prénom est le marqueur d'identité le plus fort pour n'importe quel individu. On l'entend plusieurs fois par jour durant toute notre vie et il est donc important que notre prénom ait une sonorité et un sens qui nous plaisent. Pourtant, il arrive que nous ne soyons pas totalement satisfaits du choix qu'ont fait nos parents. Prononciation difficile, écriture trop complexe, signification dérangeante… Les causes de désaccord avec son prénom peuvent être multiples.

Pour Linternaute.com, l'écrivaine, conférencière et ancienne professeure de lettres modernes Anne Tuffigo rappelle qu'il n'existe pas un prénom plus simple à porter que les autres. L'autrice de Ce que révèlent vos prénoms (éditions Albin Michel) indique cependant qu'elle peut identifier le prénom inverse sans problème. "J'ignore quel est le meilleur prénom à attribuer à un enfant, mais je peux vous donner le pire", explique-t-elle.

"Il n'existe aucun "mauvais" prénom !", rappelle d'abord Anne Tuffigo. "En choisissant un prénom, les parents attribuent une mission de vie plus ou moins ambitieuse, plus ou moins réalisable". Selon la spécialiste, le "pire" des prénoms est considéré comme tel car celles qui le porteront — car il s'agit bien d'un prénom de femme — se verront attribuer "pas moins de trois hypothétiques défis".

"Ce que révèlent vos prénoms" par Anne Tuffigo © Editions Albin Michel

Selon Anne Tuffigo, les Marie, et ses dérivés Marianne, Manon, Marlène, Maria, Myriam ou encore Mia vivent toute leur vie avec la pression constante portée par leur prénom. "Marie signifie "celle qui aspirera à être aimée", "le programme de toute une vie" !", indique l'autrice. En effet, l'histoire de ce prénom indique que, tout comme la mère de Jesus, les Marie vivront potentiellement une relation complexe avec leur père, la recherche d'un compagnon digne de confiance, ou une maternité sacrée, mais éprouvante.

Mais ce prénom n'a pas qu'une signification synonyme que pression sociale, bien au contraire ! Anne Tuffigo rappelle qu'à leur naissance, les Marie deviennent l'incarnation du courage et de la résilience, la figure sacrée, dont la destinée traversera les siècles. L'autrice rappelle par ailleurs que ce prénom est porté par de nombreuses personnalités marquantes, même en dehors des textes bibliques. On a pensé à Marie Curie ou Maria Callas mais notre experte cite aussi par exemple Marilyn Monroe, dont le prénom comporte la même racine que Marie ou Myriam.