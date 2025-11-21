Novembre est le mois le plus "épuisant" de l'année : les scientifiques expliquent enfin pourquoi

Le mois de novembre a été identifié comme étant particulièrement fatiguant. Certaines solutions peuvent aider à mieux aborder cette période.

Lorsque l'on cherche les mots clés "fatigue en novembre" sur le moteur de recherche Google, pas moins de 93 900 000 résultats apparaissent. Mais comment expliquer que la quasi-totalité de la population ressente une baisse importante de motivation à cette date précise et cherche des solutions en même temps ? Les scientifiques ont enfin la réponse.

Si nous nous sentons plus fatigués en novembre qu'en juin, c'est d'abord à cause des températures en chute libre. Lorsqu'il fait plus froid à l'extérieur, notre corps a besoin de plus d'énergie pour se maintenir à une bonne température à l'intérieur. Ce phénomène provoque souvent un sentiment de fatigue intense. Le manque d'activité physique peut par ailleurs faire partie des multiples raisons pour lesquelles vous vous sentez plus fatigués au moins de novembre.

Évidemment, la réduction du temps d'ensoleillement due au changement d'heure a un grand rôle à jouer dans cette sensation d'épuisement. En effet, la mélatonine, hormone déclencheuse du sommeil, est stimulée par l'obscurité. Cependant, les mois d'hiver sont souvent plus sombres et avec peu d'ensoleillement. Ils peuvent ainsi entraîner une sécrétion plus importante de mélatonine le matin lorsqu'il fait encore nuit et plus tôt le soir. Nous nous sentons ainsi "endormis" plus longtemps le matin, et plus tôt le soir, explique la Mayo Clinic, reconnue pour être la meilleure du monde.

© Adobe Stock

L'absence de soleil cause régulièrement des carences en vitamine D dans notre corps, explique la clinique américaine. Malheureusement, c'est cette même vitamine qui est à l'origine de la production d'énergie ! La solution ? Consommer des aliments riches en vitamine D, comme des poissons gras ou des produits laitiers. Les cures de vitamine D sont également très efficaces chez nouveau-nés, les enfants de moins de quatre ans ou les femmes enceintes.

De plus, cette période correspond parfaitement à la date à laquelle la fatigue accumulée au cours de l'année qui vient de s'écouler commence à s'exprimer. Bilan professionnel, exigences personnelles, routines quotidiennes éprouvantes, préparation des fêtes de fin d'année… Il est normal que la fatigue et le stress commencent à se faire ressentir. En modifiant légèrement vos habitudes d'alimentation, d'activité physique ou de sommeil, vous pourrez ajuster votre corps et mieux supporter l'hiver qui arrive.