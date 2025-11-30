"Il n'y a qu'un seul type de travailleur que l'IA ne pourra jamais remplacer" selon Jeff Bezos

C'est même cette qualité qui lui aurait permis de devenir milliardaire selon le fondateur d'Amazon.

Prometheus, c'est le nom du dernier projet de start-up d'intelligence artificielle lancé par Jeff Bezos. Cette dernière sera dédiée à l'utilisation de l'IA dans l'ingénierie, l'industrie et le monde physique, indique le chef d'entreprise. Pourtant, le fondateur d'Amazon a profité de son passage à l'Italian Tech Week 2025 pour affirmer que, selon lui, un type d'emploi ne sera jamais remplacé par l'intelligence artificielle.

En plus d'être irremplaçable, ce poste ne demande aucun diplôme particulier. Il requiert seulement de la créativité, et un petit peu de chance, puisqu'il s'agit des inventeurs. " La créativité humaine demeure l'élément essentiel qui distingue l'humain de la machine et qui façonnera l'avenir de l'emploi", rappelle en effet Jeff Bezos. Selon lui, les progrès de la société ne sont pas dus à l'intelligence artificielle, ni à la technologie en général. Ils sont uniquement causés par l'inventivité et la créativité, qui permettent de cibler les besoins de la société, puis "d'imaginer de nouvelles solutions et de construire ce qui n'existe pas encore."

Le milliardaire américain assure d'ailleurs que cette aptitude encore trop peu valorisée lui a permis de faire d'Amazon un leader mondial et de développer la société de tourisme spatiale Blue Origin. Jeff Bezos se présente ainsi lui-même comme "un inventeur né". "Mettez-moi devant un tableau blanc et je peux générer 100 idées en une demi-heure ", assure-t-il.

© Evan Agostini/SIPA

Il affirme par ailleurs qu'il recherche cette qualité précise chez les candidats intéressés par des postes dans ses entreprises. "Lors des entretiens d'embauche, je demande aux candidats de me donner un exemple de quelque chose qu'ils ont inventé", ajoute-t-il. " Ceux qui n'apprécient pas d'explorer de nouvelles voies ou de tester des idées qui pourraient échouer ne restent pas longtemps dans l'entreprise".

Interrogé au sujet de ses adversaires commerciaux, Jeff Bezos assure avoir "plus peur de deux gamins dans un garage que des concurrents qu'il connait déjà". Cette référence, à peine camouflée, à la création d'Apple par Steve Jobs et Steve Wozniak en 1975 rappelle l'importance de la créativité dans la société moderne.

Parmi les autres qualités très appréciées par Jeff Bezos, se trouve l'optimisme. En effet, Dan Rose, ancien cadre d'Amazon, a récemment révélé que l'ancien PDG aimait demander aux candidats s'ils se considéraient comme des "personnes chanceuses". "Si vous êtes un leader performant, optimiste et humble, la bonne réponse est : "oui, je suis la personne la plus chanceuse au monde. J'ai travaillé dur pour arriver là où j'en suis dans ma carrière, mais beaucoup de choses ont dû se dérouler en ma faveur et j'ai pleinement profité de ma chance", indique Dan Rose. De quoi paraître optimiste, mais pas prétentieux !