Ni introverti, ni extraverti : une nouvelle personnalité a été découverte par les psychologues

Un psychologue américain a identifié un nouveau type de personnalité. Elle concerne beaucoup plus de monde qu'on ne le pense.

"Tu es plutôt introverti ou extraverti ?" Cette question, entendue aussi bien à la machine à café que dans la cour de récréation, va bientôt devenir beaucoup plus compliquée. En effet, la psychologie classe la population dans l'une de ces deux cases depuis plusieurs dizaines d'années. Les introvertis seraient plus épanouis dans la solitude, plus calmes tandis que les extravertis révèleraient leur plein potentiel au contact des autres.

Mais le psychiatre new-yorkais Rami Kaminski identifie un troisième type de personnalité, situé pile entre les deux. Après plus de quarante ans d'expertise, il a remarqué que certains comportements, ne correspondant ni aux introvertis, ni aux extravertis, se retrouvent chez nombreux de ses patients. Selon ses dires, il retrouve même certains de ces traits dans sa propre personnalité !

Ces personnes, appelées des otroverties en références aux "autres", ne sont ni refermées sur elles-mêmes, ni attirées par la vie en groupe. Elles se connectent aux autres à travers leurs idées profondes, mais ne modifient pas leur personnalité pour appartenir à un groupe. " Confiantes et expressives, elles ne se sentent jamais vraiment à leur place dans un groupe. Elles ne se replient ni sur elles-mêmes, ni sur les autres. Elles savent interagir, mais restent parfois à l'écart et autonomes", indique Rami Kaminski dans une vidéo postée sur sa page Instagram.

"Être otroverti n'est pas un label, ni un diagnostic, ni même une condition psychologique, c'est un trait humain comme le fait d'écrire de la main gauche ou d'aimer la musique", explique-t-il également. Dans son livre The Gift of not Belonging, le psychiatre compare par ailleurs les otrovertis à des outsiders dans une situation sociale. "La plupart des gens se sentent en sécurité dans le fait de ressembler aux autres, mais les otroverts sont confortables dans la différence, et mal à l'aise dans la similarité." conclue-t-il.

Selon le psychiatre, il existe 5 signes montrant que vous pourriez être un otroverti. Si vous valorisez les liens, mais protégez farouchement votre indépendance, vous pourriez par exemple faire partie de ce groupe de personnes. Vous pourriez aussi vous y identifier si vous n'essayez pas de sortir des sentiers battus, car vous n'y avez jamais appartenu. Si vous vous sentez souvent comme un étranger, même dans des environnements familiers, que vous voyez souvent ce que les autres ne voient pas et vous préférez vous sentir authentique plutôt que de vous conformer, vous pourriez également être un otroverti.