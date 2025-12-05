Les couples qui se marient à cet âge ont le plus de chances de divorcer, selon la sociologie

Y-a t-il un âge idéal pour se dire "oui" ? Visiblement oui selon un sociologue qui s'est aussi penché sur la tranche d'âge qui divorce le plus.

100 000 divorces sont prononcés chaque année en France, selon le ministère de la Justice. Si toutes les générations sont concernées, les statistiques montrent aussi que les personnes qui se sont mariées à un âge très précis tendent à divorcer plus souvent que les autres.

Selon Nicholas H. Wolfinger, chercheur américain et professeur de sociologie à l'université de l'Utah, l'âge idéal pour se marier se trouverait ainsi entre 28 et 32 ans. "Une personne qui se marie à 25 ans a plus de 50 % de chances en moins de divorcer qu'une personne qui se marie à 20 ans. La plupart des jeunes couples n'ont tout simplement pas la maturité, les ressources nécessaires pour faire face aux difficultés et le soutien social indispensables à la réussite d'un mariage", explique le spécialiste. Pourtant, ceux qui se marient entre 18 et 25 ans ne sont pas la seule tranche d'âge à subir des taux de séparation élevés.

"Pendant des années, on a cru que plus on attendait pour se marier, mieux c'était : plus on était âgé, moins on avait de chances de divorcer", indique le professeur américain. Or, les données issues de ses recherches montrent que ceux qui se marient après la trentaine ont, eux aussi, désormais plus de risques de divorcer que ceux qui se marient entre 25 et 30 ans. Pour quelles raisons ?

© Adobe Stock

Selon le sociologue, avant 32 ans, chaque année passée sans se marier a un réel impact : elle réduit le risque de divorce une fois marié de 11 %. Après cet âge charnière de 32 ans, la tendance s'inverse brusquement. Pour chaque année supplémentaire, les risques de divorcer augmentent même de 5 % !

Mais pourquoi est-il plus dur de rester en couple lorsque l'on se marie après avoir passé la trentaine ? Nicholas H. Wolfinger estime que le passé relationnel plus complexe est l'un des premiers aspects. "Si vous avez eu plusieurs partenaires, vos ex-conjoints pourraient perturber votre mariage".

Les ex-partenaires ne sont cependant évidemment pas les seuls fautifs dans l'échec d'un mariage ! Cela peut aussi, et surtout, être une histoire de caractère. " Les personnes qui attendent la trentaine pour se marier sont celles qui ont naturellement des difficultés relationnelles. Elles retardent le mariage, souvent faute de trouver un conjoint. Lorsqu'elles finissent par se marier, leur union présente automatiquement un risque élevé de divorce", confirme le sociologue. "Les personnes qui se marient plus tard sont aussi confrontées à un vivier de conjoints potentiels restreint, excluant ainsi les individus les plus aptes à réussir leur mariage." Évidemment, ces conclusions ne sont que des tendances relevées par une étude. Il est tout à fait possible de réussir une union à n'importe quel âge !