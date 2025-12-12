Que signifie le fait de remercier une voiture qui nous laisse traverser, selon la psychologie ?

Selon les psychologues, les personnes qui remercient les voitures au passage piéton ont une personnalité très particulière.

Ce petit geste peut avoir l'air anodin, mais il en dit beaucoup sur la véritable personnalité d'un individu. Gentillesse, extraversion, ouverture d'esprit ou simple principe d'éducation ? Selon plusieurs psychologues, le simple fait de remercier les voitures lorsqu'elles nous laissent traverser la route trahit de nombreux traits de caractère.

En plus de montrer un sens de la politesse, ce geste, souvent instinctif, adressé à un sombre inconnu refléterait un profond sens de la gratitude. Synonyme de reconnaissance, la gratitude est "un sentiment d'affection éprouvé à l'occasion d'un service rendu ou d'un bienfait", indique le dictionnaire de Linternaute.com. Alors qu'elle est plus souvent éprouvée à l'égard de personnes proches et pour des services assez importants, certaines personnes la ressentent parfois profondément envers des étrangers leur ayant rendu de tout petits services.

Selon la psychologie, ces personnes ont naturellement tendance à percevoir les petits gestes et les petites attentions du quotidien de manière très intense. Elles se sentent ensuite incitées à les reconnaître et à montrer qu'elles les ont bien remarqués, explique le Greater Good Science Center, un centre de recherche basé à l'université de Californie. Ralentir une voiture pour les laisser passer, leur tenir la porte d'un magasin, les aider à porter leurs courses… Toutes ces petites attentions d'inconnus provoquent en elles un sentiment profond, qu'elles ont ainsi besoin de rendre, même si c'est à travers un simple geste de la main par exemple.

© Adobe Stock

Les personnes qui ressentent une grande gratitude envers les étrangers sont aussi décrites comme très ouvertes socialement par les spécialistes. "De plus en plus de preuves établissent un lien entre la gratitude et une satisfaction relationnelle accrue. Elle renforce les relations en favorisant les comportements d'inclusion sociale, de préférence envers les personnes bienveillantes", indique la professeure en psychologie Monica Bartlett.

La culture pourrait par ailleurs influencer la façon dont les individus éprouvent la gratitude, selon certaines études. Par exemple, les hommes vivant aux États-Unis déclarent éprouver moins souvent de la gratitude que ceux en Allemagne. Mais, l'explication la plus importante reste que les personnes reconnaissantes sont présentées comme plus heureuses, plus satisfaites de leur vie, moins matérialistes et moins susceptibles de souffrir d'épuisement professionnel par les psychologues. De plus, une étude publiée dans Clinical Psychology Review a montré que des pratiques, comme tenir un journal de gratitude ou écrire une lettre de remerciement, peuvent accroître le bonheur et améliorer l'humeur générale. Une bonne résolution à installer dans son quotidien dès l'arrivée de la nouvelle année !

Ce genre de gestes ne sont pas qu'un reflet de la personne qui les émet, indique une enquête réalisée par les chercheurs en sciences comportementales Adam M. Grant et Francesca Gino. Lorsqu'un individu est remercié pour l'une de ses petites actions, "il éprouve un sentiment accru d'efficacité personnelle et de valeur sociale, ce qui le motive à s'engager dans d'autres comportements prosociaux", c'est-à-dire des comportements volontaires visant à bénéficier à autrui, comme aider ou partager.