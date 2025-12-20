Voici pourquoi certaines personnes détestent Noël, selon la psychologie

Les personnes qui n'aiment pas Noël portent un vrai nom, ce sont les natalophobes. Les causes de ce ressentiment peuvent être multiples.

On les appelle les natalophobes. Selon un sondage réalisé par Opinion Way, 35% des Français ressentent la période de Noël comme une obligation qu'ils redoutent, 45 % vont jusqu'à dire que c'est un marathon épuisant. Plus qu'un problème de course aux cadeaux, de repas trop longs ou de prise de poids après ces dits repas, le phénomène de détester Noël est un véritable sujet d'étude en psychologie.

"Pour les natalophobes, Noël n'est qu'une suite de stress qui s'accumulent", confirme la psychologue clinicienne Karen Demange. Selon elle, de nombreuses personnes qui rejettent les fêtes de Noël le font par "anti-conformisme", à l'instar de ceux qui ne célèbrent pas la Saint-Valentin, la fête des mères ou encore Halloween. "Ils boycottent le réveillon au titre que cette fête serait devenue synonyme de consommation (cadeaux, nourriture, etc.) et aurai perdu sa valeur religieuse, symbolique et familiale", relève la psychologue.

Pour d'autres, Noël n'a tout simplement rien de magique, bien au contraire. "Ils perçoivent la fête comme une obligation sociale et familiale, une obligation à être heureux, à faire la fête. Ils ont le sentiment qu'on leur impose l'esprit de Noël", indique la spécialiste. Les gens qui n'aiment pas cette période seraient ainsi des esprits plus libres que les autres, refusant se conformer à une obligation de ressentir un sentiment précis à un moment précis.

Selon Karen Demange, ces personnes sont beaucoup plus rationnelles que les autres. Elles ne voit aucun intérêt à faire de Noël une parenthèse enchantée, alors qu'elles devront reprendre leurs obligations dès le lendemain. "Elles sont incapables de lâcher prise", indique-t-elle. Les rationnels se concentrent uniquement sur le fait qu'à Noël, il faut trouver des idées de cadeaux, faire les magasins, trouver une tenue, se faire beau, décorer sa maison et préparer le repas pour tout ranger ensuite… Le pire cauchemar de 35% de la population française.

La psychologue cite également la catégorie des personnes anxieuses. "Pour eux, la fête est anxiogène avant, pendant et même après", souligne la psychologue. "Ils ne perçoivent Noël que par le prisme d'une pression ressentie : comment les autres vont me percevoir ? que vont-ils penser de moi ? quelle image auront-ils de moi après ? Et si les cadeaux ne plaisaient pas ? qui sera là ? qu'est-ce que je vais mettre ?..." Perte d'un proche, maladie, manque d'argent, mauvaise expérience pendant l'enfance... Certaines personnes redoutent également les fêtes de fin d'année à cause d'un traumatisme vécu à cette période.

Evidemment, être natalophobe n'est ni un problème, ni une anomalie psychologique. Mais vous comprendrez maintenant mieux pourquoi certains de vos collègues rechignent à installer des décorations dans l'open space ou à participer au Père Noël secret organisé au bureau.