Que signifie le fait de ranger sa chaise apres avoir quitté la table, selon la psychologie ?

Ranger sa chaise au restaurant ou au bureau peut avoir l'air anodin, mais ce geste en dit bien plus sur votre personnalité que vous le pensez.

A chaque fin de repas, de réunion ou de journée vous avez le même rituel : rapprocher la chaise que vous avez utilisée de la table et parfois même, ranger celle des autres. Simple geste habituel pour vous, parfois inculqué par vos parents, ce petit réflexe en dit beaucoup de votre état d'esprit et de votre personnalité, assurent de nombreux psychologues.

Une personne qui range toujours sa chaise aurait une personnalité dominée par un aspect bien précis : la conscienciosité, indiquent les experts. Cette dernière fait partie des cinq grands traits du "Big Five", un modèle psychologique selon lequel tous les individus possèdent les cinq mêmes traits de personnalité : l'ouverture à l'expérience, l'extraversion, l'agréabilité, le neuroticisme et la conscienciosité. La personnalité de chaque individu résulte alors de la combinaison et du "niveau" de chacun de ces critères.

Ceux qui ont l'habitude de ranger leur chaise et de faire d'autres petits actes de ce genre comme aider un serveur à débarrasser ou ramasser un mouchoir tombé par terre seraient donc dominés par la conscienciosité. "Ce trait est fortement associé au sens des responsabilités, à l'attention aux autres et au respect des normes sociales, expliquent les psychologues", indique une étude américaine publiée sur Pubmed Central.

© 123 RF

Ce trait de caractère influence par ailleurs la volonté d'atteindre ses objectifs à long terme, à réfléchir posément à ses choix ou à agir avec prudence ou impulsivité, expliquent les psychologues. Mais ce n'est pas tout ! Ce type de personnalité a aussi un effet sur la gestion des émotions. "Une personne consciencieuse est aussi douée pour l'autorégulation et la maîtrise de ses impulsions", détaille le magazine spécialisé Psychology Today. "Elles sont moins susceptibles d'adopter des comportements à risque comme le tabagisme et la consommation excessive d'alcool", ajoute le magazine.

Une étude menée aux Etats-Unis a également montré que les personnes consciencieuses au quotidien le sont aussi dans leur travail. Elles font preuve d'assiduité, de sens de l'organisation, de maîtrise de soi et de fiabilité, indique l'étude. Malheureusement, tous ces aspects indiquent également que les personnes plus consciencieuses tendent à être plus rigides et peinent généralement à lâcher prise. Elles ont parfois du mal avec l'imprévu et le changement. Quand la conscienciosité est très élevée, la recherche de la perfection peut devenir excessive elle aussi. Un équilibre entre avantages et des inconvénients...