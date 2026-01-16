Votre entretien annuel vous angoisse ? Voici 3 astuces d'un coach pour le réussir sereinement

Trois clés sont à connaître pour aborder les entretiens professionnels au mieux. Elles peuvent être appliquées à tous les métiers.

Les entretiens de début d'année ne sont pas toujours une période agréable pour les employés. En plus d'être un bilan de l'année qui vient de se dérouler, ils donnent le ton des 12 prochains mois. Remontrances, objectifs trop élevés, responsabilités, revendications salariales... De nombreux sujets inconfortables peuvent être évoqués.

Pour aborder cette saison plus sereinement, la coach en carrière Sarah Baker Andrus partage trois petites astuces à appliquer. "La manière dont vous gérez votre évaluation de performance peut définir votre future relation avec votre supérieur hiérarchique", rappelle-t-elle. Bien gérer ce rendez-vous annuel est donc très important.

"Les employés devraient préparer leurs évaluations de performance en ayant réfléchi à leurs succès et aux domaines où ils auraient pu faire mieux", explique d'abord la coach. En effet, la préparation en profondeur de ce genre d'entretien est cruciale pour montrer son investissement, surtout lorsque les résultats annuels sont moins bons qu'espérés. Impossible de se présenter sans avoir passé du temps sur son auto-évaluation assure la fondatrice du cabinet de conseils Avarah Careers. "Ce n'est pas juste un bout de papier. Personne n'aime le faire, mais il faut le prendre au sérieux", insiste-t-elle.

© Adobe Stock

Le deuxième conseille de la spécialiste ? Être ouvert à la critique. Si votre supérieur ou votre manager vous fait remarquer que certains objectifs n'ont pas été atteints, essayez de garder l'esprit ouvert. Selon Sarah Baker Andrus, une personne qui commence immédiatement à contester les commentaires lors d'une évaluation envoie des "signaux alarmants". Elle explique qu'il peut arriver d'être en désaccord, mais que réagir de manière excessive "ne sert personne" dans cette situation et pourrait nuire à votre relation avec votre supérieur hiérarchique. Au lieu de déclencher une dispute, la coach recommande de dire : "je ne suis pas sûr d'être d'accord avec cela, seriez-vous disposé à poursuivre la conversation plus tard ?".