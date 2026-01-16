Que signifie le fait de parler tout seul, selon la psychologie ?

Se parler à soi-même peut témoigner de points positifs de votre personnalité, mais cela peut aussi être dangereux...

Plus de la moitié des Français se sont déjà surpris à parler à voix haute lorsqu'ils étaient seuls dans une pièce. Et même s'il peut paraître un peu étrange, ce comportement peut parfaitement être expliqué par la psychologie. Selon les professionnels, il a des côtés positifs, et d'autres qui le sont un peu moins.

Des chercheurs issus de plusieurs universités affirment en effet que les personnes qui disposent d'un "dialogue intérieur", peuvent être vues plus intelligentes que les autres. En effet, parler à haute voix sans s'adresser à personne nous permet en premier lieu de structurer et organiser nos pensées et d'améliorer nos performances quotidiennes.

Une expérience menée par le professeur américain Gary Lupyan montre par exemple que les personnes parlant toutes seules sont plus organisées que les autres. "Les noms prononcés servent d'indices facilitant la détection et la reconnaissance d'objets lors de tâches visuelles, accélérant la recherche d'un objet perdu", explique le chercheur. "Quand on prononce le mot "banane" à voix haute, l'image d'une banane devient plus accessible dans l'esprit, et on la reconnaît plus rapidement parmi d'autres objets". En plus d'augmenter la concentration, le fait de verbaliser ses idées améliore également la mémoire et la planification.

© Adobe Stock

Une étude menée par Ethan Kross, chercheur à l'université de Columbia, a par ailleurs démontré que "discuter avec soi-même" crée une distance psychologique entre la personne qui parle et ses émotions. Ce détachement facilite la gestion des périodes de stress intenses et réduit la rumination. Lorsqu'il est utilisé dans les situations angoissantes, "ce changement de perspective favorise une évaluation plus détachée et moins réactive des problèmes", indique le professeur.

Attention, ces experts préviennent tout de même contre les risques d'un "monologue intérieur" trop négatif. Lorsque ce dernier est critique, accusateur ou humiliant, il peut avoir des conséquences dévastatrices : affaiblir l'estime de soi et causer des dommages, comme l'anxiété et la dépression. Il peut aussi causer une perte de motivation personnelle, et empêcher la personne qui en est à l'origine de percevoir les opportunités qui s'offrent à elle.