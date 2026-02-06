Je suis recruteur : cet indice me prouve que vous avez utilisé ChatGPT dans votre candidature

"Un bon recruteur peut repérer une candidature rédigée par une IA à des kilomètres à la ronde."

En moins de 4 ans, les outils d'intelligence artificielle sont pleinement démocratisés, jusqu'à entrer dans notre quotidien. Que cela soit pour organiser son travail quotidien, créer une routine sportive personnalisée ou encore générer des images, chacun y trouve une utilisation adaptée à ses besoins.

Au moment de postuler à des offres d'emploi, l'usage de l'intelligence artificielle peut aussi nous traverser l'esprit. On peut par exemple s'en servir pour relire une lettre de motivation, corriger un CV ou encore tenter d'anticiper les questions d'un entretien d'embauche. Mais il existe une seule condition à respecter : ne pas en abuser. Si un recruteur remarque que votre CV a entièrement été rédigé par une IA, et que vous n'avez pas pris la peine de le personnaliser, vous pouvez être sûr que vous serez évincé très rapidement. "Cela m'indique que la personne ne maîtrise pas le sujet, et en plus qu'elle ne sait pas comment intégrer le contenu généré par l'IA à ses propres idées", indique Bonnie Dilber, responsable du recrutement chez Zapier.

Selon la spécialiste, le manque de personnalisation est le premier signal d'alarme à vérifier avant d'envoyer une candidature. Si vous avez recours à une IA, sachez que de nombreux autres candidats sont dans le même cas. Pour les recruteurs qui examinent parfois des centaines de candidatures, celles rédigées par l'IA sont facilement repérables. En effet, elles s'appuient toujours sur les mêmes structures de phrases. "La première fois que je l'ai vu, c'était mignon, mais les fois suivantes, il était flagrant que tout le monde est connecté sur le même outil", regrette Bonnie Dilber.

© Adobe Stock

Pour Gabrielle Woody, recruteuse pour la société de logiciels Intuit, le signe révélateur d'une candidature rédigée par ChatGPT est le "ton robotique" qui diffère de la façon dont les professionnels s'expriment réellement. "Je vois systématiquement des termes comme "expert", "à l'aise avec les technologies" et "à la pointe de la technologie" sur les CV pour les postes techniques", déclare-t-elle au Huffpost Espagne. Lorsqu'il demande une lettre de motivation ou une étude de cas, le recruteur recherche à entrevoir votre signature et votre style personnels, et non ceux d'un robot. Si vous tenez absolument à être relu, vous pouvez vous appuyer sur l'IA, mais ne lui demandez rien de plus !

Dans certains cas, beaucoup plus répandus qu'on ne le croit, le recours à l'IA devient vraiment indéniable. Faute de relecture, les candidats oublient de retirer les parenthèses ou les formulations comme "[ajouter nombres ici]". "Ils collent littéralement ça dans leur CV sans aucune modification ! ", s'indigne Tejal Wagadia, recruteuse pour une grande entreprise technologique. Une mauvaise habitude qui trahit un manque de rigueur évident. "Si vous négligez ce niveau de détail, l'employeur pensera que vous n'êtes pas attentif et pas sérieux", conclut l'experte. Une belle opportunité professionnelle vaut bien quelques minutes de relecture vigilante pour parfaire votre candidature...