Laisser la porte de sa chambre ouverte toute la nuit : cette habitude en dit long sur votre personnalité

La porte de votre chambre reste ouverte toute la nuit ? Voici ce que ça dit de vous selon les psychologues.

Chacun ses petites habitudes : au moment d'aller au lit, tout le monde a ses rituels et réflexes. A priori, on éteint la lumière mais qu'en est-il de la porte ? Faut-il la laisser ouverte ou la fermer complètement ? Sachez que les Français sont assez partagés sur la question mais que tout de même 40% d'entre eux font le choix de tout laisser ouvert.

Cela vous étonne ? Chez ces personnes, être dérangé par les visites nocturnes d'un animal de compagnie ou par les allées et venues des enfants n'est pas un problème. Il n'est pas non plus question d'avoir peur du "monstre du couloir" ou d'un quelconque bruit : la porte restera ouverte dans tous les cas.

Vous en faites partie ? Plus qu'une petite habitude anodine, ce comportement en dit beaucoup sur votre personnalité, expliquent les psychologues. Selon eux, les personnes qui laissent la porte ouverte dans leur chambre la nuit ont des nombreux traits en commun. Ces dernières seraient tout d'abord plus ouvertes et sociables que les autres. Selon une enquête menée par Enikos, garder sa porte ouverte est un moyen inconscient de montrer que l'on est ouvert aux interactions, tandis que fermer sa porte indique un besoin de solitude et de tranquillité tout aussi marqué.

Une étude publiée dans PubMed Central au sujet de la théorie de l'attachement explique que les personnes éprouvant un "attachement sécurisant", c'est-à-dire une confiance forte envers leur environnement et les autres, ne ressentent pas le besoin d'une barrière physique pour se sentir en sécurité. Fermer la porte ou les fenêtres de leur chambre chaque soir ne leur paraît ainsi pas utile.

© Adobe Stock

À l'inverse, une personne avec un "attachement anxieux ou évitant" préfère généralement "des frontières claires autour de son espace (comme une porte fermée) pour réduire l'incertitude et la vigilance", indique l'étude. Ces individus ont besoin d'un espace clos pour se sentir en sécurité, mais ce n'est pas tout ! Pour eux, fermer la porte de la chambre génère "un sentiment de contrôle et d'ordre, une barrière contre d'éventuelles interférences extérieures". Cela rassure leur esprit. Une barrière physique, mais aussi mentale en quelque sorte.

Mais ont-il raison ? Celles et ceux qui se couchent la porte ouverte seraient généralement mieux reposés que ceux qui passent la nuit porte et fenêtre fermées. De nombreuses études prouvent que la qualité de l'air s'améliore lorsque l'air peut bien circuler dans une pièce et entre celles-ci. Mais cette affirmation n'est que partiellement vraie, puisque ces personnes peuvent aussi souffrir d'un sommeil hâché, entrecoupé et gâché par le bruit ambiant. Une étude menée à Shanghai a ainsi souligné qu'ouvrir les portes et les fenêtres peut perturber le sommeil et aller jusqu'à "annuler les effets positifs d'une bonne ventilation".