Que signifie le fait de laisser passer les gens à la caisse, selon la psychologie ?

Quand vous laissez passer les gens devant vous à la caisse du supermarché, vous laissez entrevoir des aspects très précis de votre personnalité.

Quelle est votre réaction lorsque vous êtes dans la queue au supermarché et que vous appercevez une personne avec un seul article, un parent avec un jeune enfant ou une personne pressée derrière vous ? Si vous vous précipitez pour la laisser passer devant vous, sachez que les psychologues ont un avis très précis sur votre personnalité.

"La plupart d'entre nous ne sommes pas conscients de nos valeurs et de nos traits de personnalité lorsque nous faisons la queue au magasin, mais nos choix reflètent tout de même des schémas comportementaux", indique le psychologue américain Ernesto Lira de la Rosa. Laisser passer les autres dans une file d'attente semble simplement poli, et cela peut évidemment l'être. Mais le psychologue affirme aussi que ce petit reflexe peut illustrer d'autres traits de caractère moins agréables.

Laisser passer les autres à la caisse est tout d'abord une véritable preuve d'empathie, estiment les psychologues. "Ceux qui laissent passer les autres perçoivent rapidement les signes de stress, de fatigue ou d'urgence et se mettent à la place de cette personne", confirme Ernesto Lira de la Rosa. "Cette conscience émotionnelle peut les mener à adopter un comportement bienveillant et accommodant".

© Adobe Stock

L'expert nuance cependant en expliquant que cette empathie peut parfois se retourner vers la personne qui la ressent. Pour s'assurer que les gens qui l'entourent soit heureux et satisfaits, l'empathique tend souvent à se mettre en retrait. "Le fait de se décaler dans la file d'attente est motivé par la difficulté à dire non ou par la peur de paraître impoli", explique le spécialiste. "Cela peut parfois signifier faire passer le confort des autres avant ses propres besoins".

L'explication de ce genre de geste se nomme le comportement prosocial, c'est-à-dire agir pour le bien d'autrui même si c'est au détriment de son bien-être personnel. Ces personnes peuvent ressentir le fait de laisser passer une personne pressée comme une obligation, sous peine d'être mal vues. Elles pourraient tout à fait être pressées elles-mêmes mais préfèrent satisfaire quelqu'un d'autre. "S'affirmer peut être difficile à vivre si l'on pense qu'être assertif équivaut à être conflictuel", indique le psychologue. "On cherche à apaiser sa propre anxiété en laissant l'autre passer devant".