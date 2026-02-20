Pratiquez-vous le "vaguebooking" : cette mauvaise habitude qui peut ruiner les relations sociales ?

Combinaison des mots "vague" et "facebooking", le vaguebooking se pratique sur toutes les plateformes. Il rend fous de nombreux internautes.

Chaque jour apporte son lot de nouveaux mots nés sur les réseaux sociaux puis entrés dans le vocabulaire commun. Parmi les exemples récents, vous avez peut-être entendu parler de "boomerasking", "pick me" ou encore "red flag". Aujourd'hui, les sociologues relèvent l'émergence du terme "vaguebooking".

En vérité, ce n'est pas véritablement un terme nouveau. Il est apparu en 2009, puis une étude a ensuite noté une première résurgence en 2023. Aujourd'hui, il fait son grand retour dans la bouche des jeunes générations. Savant mélange des mots "vague" et "facebooking", ce dernier ne concerne pas que le réseau social au F bleu marine, bien au contraire. Aussi appelé "vagueposting", ce phénomène s'étend à tous les autres réseaux sociaux, dont X, Tiktok ou encore Instagram.

Mais alors, que signifie ce terme valise ? Tout le monde a déjà potentiellement été victime de vaguebooking, même sans le savoir. "Le vaguebooking est une pratique sur les réseaux sociaux où l'auteur d'un message fait une déclaration ou une affirmation ambiguë pour attirer l'attention ou la sympathie des autres", explique la psychologue clinicienne Karen Stewart. Quelques exemples : "Ce sont parfois nos amis les plus proches qui nous font le plus mal…", "Plus que jamais, besoin de toutes vos pensées aujourd'hui"... Ce genre de phrases énigmatiques n'a qu'un seul but : vous intriguer et vous faire réagir.

Mais en plus d'être intrigantes, ces phrases sont surtout très agaçantes pour ceux qui les lisent sans jamais obtenir de réponse. Ils ont beau questionner l'auteur de ce genre de message plusieurs dizaines de fois, rien n'y fait : ils ne connaîtront ni le sujet, ni les personnes visées. Et ce pour la bonne raison qu'il n'y en a généralement pas. Ces messages sont postés uniquement pour susciter la curiosité, et sont parfois complètement faux. Il arrive que ce genre de posts flous impliquant souvent une souffrance psychologique soient postés sur les réseaux sociaux et finissent par susciter l'inquiétude de milliers d'internautes, laissés sans réponse ensuite.

Selon plusieurs psychologues, ce genre de commentaires permettent tout d'abord de tester l'attention de son public. Ils espèrent créer des réactions et de l'engagement, deux points dont sont friands les réseaux sociaux pour sélectionner les messages à mettre en avant. Le "post" devient encore plus visible, donc encore plus partagé... Un vrai effet boule de neige. Les auteurs de ces messages y parviennent presque toujours. Ces commentaires postés sur les réseaux sont aussi parfois utilisés pour attirer l'attention d'une seule personne bien précise, sans la nommer. L'inquiétude des autres lecteurs devient ainsi un simple "dommage collatéral". Il est donc souvent conseillé de ne pas surinterpréter ces messages, surtout si on ne connaît pas du tout la personne qui les a diffusés.