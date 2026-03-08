"C'est pire que la solitude" : voici le pire aspect de la retraite, selon la psychologie

De nombreux retraités souffrent de cette nouvelle situation qu'ils n'ont jamais connue auparavant.

Partir à la retraite est souvent vu comme un accomplissement par la société. Symbole de liberté, de nouveau départ ou encore de temps libre retrouvé, cette transition est souvent célébrée par l'entourage. Pourtant, c'est parfois le retraité lui-même qui peine à accepter sa situation. Bien au-delà du repos bien mérité après une longue carrière, beaucoup vivent cette étape comme une vague de doutes, d'insécurités et de remises en question.

Souvent, c'est la solitude qui effraie le plus les nouveaux retraités. Pourtant, le psychologue Daniel Jolles estime qu'un autre aspect est bien plus difficile à vivre. "La retraite est une transition de vie attendue avec impatience par de nombreux travailleurs âgés, mais certains appréhendent que leur retrait du marché du travail entraîne la perte d'activités professionnelles significatives et d'interactions sociales", explique d'abord le psychologue. En clair, c'est la perte d'identité qui chamboulerait le plus les nouveaux retraités.

Ces individus, qui se sont définis comme serveurs, banquiers, enseignants, vendeurs ou encore plombliers pendant une quarantaine d'années perdent soudainement une grande partie de leur identité. "Ils doivent ainsi répondre seuls à une question très intime : qui suis-je maintenant ?", indique le spécialiste américain. "Pour les travailleurs très engagés envers leur organisation, la retraite peut représenter une menace pour le maintien d'une identité positive et cohérente", ajoute Daniel Jolles.

© Adobe Stock

Plusieurs aspects importants de l'identité, tels que l'apparence physique, les loisirs, les compétences ou les relations sociales découlent souvent notre occupation professionnelle, et peuvent ainsi fortement évoluer suite au départ à la retraite. Selon le psychologue, ces pertes peuvent influencer négativement l'estime de soi et augmenter le stress, l'anxiété ou même la dépression.

"Comme les adultes actifs passent plus d'un tiers de leur temps d'éveil au travail, l'organisation pour laquelle ils travaillent, y compris les relations avec leurs collègues et les routines quotidiennes, peut également devenir un élément central de leur identité au fil du temps", confirme Daniel Jolles.

Pour éviter d'être affecté aussi négativement par un départ à la retraite, le psychologue conseille d'appartenir à d'autres groupes sociaux, qui resteront les mêmes après la fin de la carrière. Selon lui, l'appartenance à des associations de bénévolat ou des clubs sportifs peut particulièrement favoriser la continuité identitaire.