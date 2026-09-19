5 chocs en 48 heures : DAZN ressort une offre imbattable à 14,99 € avant OM-PSG et Atlético-Real

Cinq affiches majeures en moins de 48 heures : Roma-Inter, Séville-Barça, Atlético-Real, Juventus-Atalanta et OM-PSG. Pour ce week-end du 19 et 20 septembre, DAZN met en avant une offre commune avec Ligue 1+ à 14,99 € par mois pendant deux mois. Voici ce qu'elle permet réellement de regarder.

Samedi : Rome-Inter puis le Barça de Yamal et Raphinha

Le week-end démarre fort dès samedi à 18h avec Roma-Inter. L'affiche italienne ouvre une séquence qui se poursuit trois heures plus tard à Séville. Le FC Barcelone s'y présente avec Lamine Yamal et Raphinha dans son arsenal offensif, mais aussi Rodri au milieu de terrain depuis son arrivée cet été.

Ces deux rencontres sont proposées dans le catalogue DAZN, qui diffuse en France la Serie A et LALIGA. Pour les amateurs de football européen, le samedi peut donc se suivre sans changer d'abonnement entre l'Italie et l'Espagne.

Dimanche : Mbappé dans le derby madrilène avant OM-PSG

La journée de dimanche place la barre encore plus haut. À 16h15, l'Atlético reçoit le Real Madrid au Metropolitano. Kylian Mbappé sera au centre des regards, tout comme José Mourinho, désormais sur le banc du Real. Le derby madrilène est l'une des premières affiches majeures de la saison en Espagne.

À 18h, Juventus-Atalanta prend le relais en Serie A. Puis le Vélodrome devient le centre du football français à 20h45 avec OM-PSG. Le Classique est diffusé en direct et en exclusivité sur Ligue 1+, disponible via DAZN.

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Pourquoi l'offre à 14,99 € arrive au bon moment

La fenêtre promotionnelle court du 15 au 29 septembre. Pendant cette période, le bundle DAZN + Ligue 1+ est proposé à 14,99 € par mois pendant deux mois, avant de passer à 22,99 € par mois pendant les neuf mois suivants. La formule comprend deux connexions simultanées et un engagement d'un an.

Le bundle réunit les contenus de Ligue 1+ et le catalogue DAZN. Il permet donc de suivre OM-PSG sur Ligue 1+, mais aussi Atlético-Real, Roma-Inter, Séville-Barça et Juventus-Atalanta via les droits LALIGA et Serie A de DAZN.

Pour les moins de 26 ans, une autre formule est affichée à 13,99 € par mois. Elle est sans engagement et comprend une connexion.

Tout ce que comprend le catalogue au-delà de ce week-end

L'intérêt ne s'arrête pas à ces cinq matches. DAZN propose également la Copa del Rey et la Coppa Italia, ainsi que la Betclic ELITE, l'Eredivisie, la Jupiler Pro League et la Saudi Pro League. Ligue 1+ couvre de son côté l'intégralité de la Ligue 1 McDonald's et la LIGUE 3 Betclic.

Le week-end des 19 et 20 septembre sert donc de vitrine à une offre pensée pour les fans qui suivent plusieurs championnats plutôt qu'un seul club ou une seule compétition.

Programme : les horaires à retenir

Roma - Inter : samedi 19 septembre à 18h

Séville - FC Barcelone : samedi 19 septembre à 21h

Atlético de Madrid - Real Madrid : dimanche 20 septembre à 16h15

Juventus - Atalanta : dimanche 20 septembre à 18h

OM - PSG : dimanche 20 septembre à 20h45, sur Ligue 1+

L'offre spéciale DAZN + Ligue 1+

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