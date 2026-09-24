Ligue 1+ à 9,99 € : cette offre flash à saisir avant le 29 septembre pour voir tous les matchs

Ligue 1+ vient de diviser par deux le prix de ses deux premières mensualités. L'abonnement tombe à 9,99 euros par mois, mais seulement jusqu'au 29 septembre. Prix après la promotion, engagement, matchs disponibles, écrans : voici ce qu'il faut vérifier avant de souscrire.

Le Pass Ligue 1 est actuellement proposé à 9,99 euros par mois pendant les deux premiers mois. Son tarif habituel est de 19,99 euros mensuels.

Une fois les deux mensualités promotionnelles passées, le prix revient à 19,99 euros par mois. L'abonnement comprend deux connexions.

PROFITER DU TARIF À 9,99 € AVANT LE 29 SEPTEMBRE

Peut-on résilier après les deux mois à 9,99 euros ?

Non. C'est le point à connaître avant de cliquer : la promotion concerne une formule avec engagement de douze mois à compter de la souscription.

Les deux mois à 9,99 euros sont intégrés à cette année d'engagement. Ils ne constituent donc ni un essai ni une période sans engagement.

En appliquant les tarifs affichés, la première année revient à 219,88 euros : 19,98 euros pour les deux premiers mois puis 199,90 euros pour les dix suivants.

Quels matchs sont disponibles sur Ligue 1 + ?

Ligue 1+ diffuse 100 % de la Ligue 1 McDonald's. Les neuf matchs de chaque journée sont disponibles en direct et en exclusivité sur la plateforme.

Le service comprend également 100 % de la LIGUE 3 Betclic ainsi que des replays, résumés, magazines, interviews et reportages.

Les utilisateurs peuvent regarder le service sur les principaux supports compatibles, dont téléviseurs, ordinateurs, consoles, tablettes et smartphones.

Jusqu'à quand l'offre à 9,99 euros est-elle disponible ?

La date limite annoncée est le 29 septembre 2026. Il faut donc avoir souscrit avant la fin de cette fenêtre commerciale pour bénéficier des deux premières mensualités à prix réduit.

La réduction représente 20 euros sur les deux premiers mois par rapport au prix standard du Pass Ligue 1.

Quelles sont les autres offres Ligue 1+ ?

Le Pass mensuel sans engagement est proposé à 24,99 euros par mois pour deux écrans. Le Pass -26 ans coûte 11,99 euros par mois sans engagement sur un écran.

Un Pass Mobile est également affiché à 19,99 euros par mois, tandis que le Pass Direct 1 an coûte 199 euros avec deux écrans.

Le choix dépend donc surtout de l'usage : l'offre flash réduit le coût des deux premiers mois, tandis que les autres formules privilégient soit la souplesse, soit un paiement annuel.

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