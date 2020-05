Claquettes : Adidas, Fila, Nike... Les ventes explosent ! Le top des meilleurs modèles

Les claquettes sont à la mode et les grandes marques ne s'y sont pas trompées. Envie de profiter du soleil pour marcher dans le jardin, ou déjà anticiper l'été et rêver de virées à la piscine ou à la plage ? Retrouvez les meilleurs modèles Nike, Adidas, Puma ou Fila dans notre sélection complète.

Et si c'étaient les stars du confinement ? Depuis plusieurs semaines, les ventes de claquettes de piscine se sont envolées sur le web et les grandes marques de sport, qui se sont lancées depuis plusieurs années sur le marché, multiplient les publicités. Vous en avez peut-être reçu ces derniers jours si vous avez récemment commandé des produits chez Adidas, Nike ou Puma... Adidas a confirmé fin avril lors de la présentation de ses résultats trimestriels une forte croissance de ses modèles stars, les"Adilette" avec une croissance "à trois chiffres" en avril. "Probablement parce que les gens trouvent que c'est un super produit à porter à la maison", a déclaré le patron du groupe, Kasper Rorsted, dans des propos rapportés par l'AFP. Après tout, au diable les conventions (et le bon goût ?!), pourvu qu'il y'ait le confort, surtout en cette période difficile. Or, quoi de plus simple à enfiler qu'une bonne vieille paire de claquettes en plastique. Autre avantage, elles donnent un petit air de vacances et de farniente. Il ne manque plus que la piscine ou la plage pour se croire transportés en pleines vacances d'été. Si certains modèles se différencient un peu en terme de look, les marques de sport ont surtout investi dans des matières plastiques agréables au toucher, faciles à porter et qui chauffent peu au soleil, un détail qui a une grande importance si vous voulez les porter facilement dans votre jardin. A moins que vous ne préfériez les porter en télétravail ! Voici une petite sélection des modèles qui ont attiré notre attention.