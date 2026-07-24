Plus que quelques jours pour profiter de NordVPN à -76 % avec 4 mois offerts

Alors que les vacances d'été ont déjà démarré, les soldes jouent les prolongations chez NordVPN. Jusqu'au 28 juillet, le service affiche jusqu'à 76 % de remise et quatre mois offerts.

Les connexions aux réseaux Wi-Fi des hôtels, des gares ou des locations de vacances font partie des situations où un VPN peut se révéler utile. NordVPN profite de cette période estivale pour proposer des conditions préférentielles sur ses trois principales formules.

La réduction la plus élevée atteint 76 %. Selon l'abonnement retenu, trois ou quatre mois supplémentaires sont ajoutés à la période initiale. Mais les offres ne couvrent pas les mêmes besoins : la première se concentre sur le VPN, la deuxième rassemble plusieurs outils de cybersécurité et la troisième ajoute une adresse IP dédiée ainsi qu'une couverture contre certains cyberrisques.

La promotion doit s'achever le 28 juillet 2026.

Quelle est la meilleure offre NordVPN de l'été 2026 ?

NordVPN Premium apparaît comme la formule la plus équilibrée de cette opération, car elle associe le VPN, l'antivirus, le gestionnaire de mots de passe et le stockage cloud pour 4,33 euros par mois sur la période promotionnelle.

Voici les trois abonnements proposés :

NordVPN Basique : 3,49 euros par mois et trois mois supplémentaires

NordVPN Premium : 4,33 euros par mois et quatre mois supplémentaires

NordVPN Ultime Max : 8,19 euros par mois et quatre mois supplémentaires

Ces prix mensuels servent à présenter le coût moyen de chaque offre. Le règlement de la période initiale est effectué en une seule fois. La TVA peut également être ajoutée selon les règles applicables au lieu de facturation.

Chaque souscription bénéficie d'une période de remboursement de 30 jours.

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NordVPN Basique suffit-il pour partir en voyage ?

Oui, NordVPN Basique suffit pour sécuriser une connexion, masquer une adresse IP et utiliser un VPN sur plusieurs appareils pendant un déplacement.

Cette formule va à l'essentiel. Elle s'adresse aux voyageurs qui souhaitent protéger leur navigation lorsqu'ils se connectent au Wi-Fi d'un hôtel, d'un aéroport, d'un restaurant ou d'une résidence de vacances.

Son tarif promotionnel est fixé à :

3,49 euros par mois

94,23 euros réglés pour les 27 premiers mois

Trois mois ajoutés à la durée de l'offre

69 % d'économie annoncée

À la fin de cette première période, le prix de renouvellement communiqué est de 139,08 euros par an.

NordVPN Basique peut être installé sur un maximum de dix appareils utilisés simultanément. Cette limite permet, par exemple, de protéger les smartphones et les ordinateurs de plusieurs membres d'un même foyer avec une seule souscription.

La formule Basique est donc adaptée à un besoin précis : disposer d'un VPN sans payer pour un stockage cloud ou un gestionnaire de mots de passe déjà utilisé par ailleurs.

Pourquoi choisir NordVPN Premium plutôt que Basique ?

NordVPN Premium est plus pertinent pour les personnes qui recherchent une protection numérique globale et pas uniquement un changement d'adresse IP.

L'offre Premium coûte 4,33 euros par mois pendant sa période initiale. Le paiement atteint 121,23 euros pour les 28 premiers mois, quatre mois supplémentaires compris. NordVPN annonce une réduction de 76 %, la plus importante des trois formules présentées.

Le renouvellement est ensuite indiqué à 219,48 euros par an.

Pour moins d'un euro mensuel supplémentaire par rapport à l'abonnement Basique, Premium ajoute plusieurs services :

Un antivirus nouvelle génération

Une protection contre les pages frauduleuses

Le blocage des publicités et des outils de suivi

Un gestionnaire de mots de passe

La surveillance de certaines informations personnelles

Une alerte contre des appels identifiés comme suspects

Un espace de stockage cloud de 1 To

Cette formule peut intéresser un foyer qui utilise plusieurs équipements et souhaite réunir ses protections dans une seule application. Elle évite également de souscrire séparément à un VPN, à un gestionnaire de mots de passe et à un service de stockage en ligne.

À qui s'adresse la formule NordVPN Ultime Max ?

NordVPN Ultime Max vise surtout les utilisateurs qui veulent compléter les outils de cybersécurité par une adresse IP dédiée et des garanties liées aux fraudes en ligne.

Cette offre est affichée à 8,19 euros par mois, soit un montant initial de 229,23 euros pour 28 mois. Quatre mois supplémentaires sont compris et la remise annoncée atteint 70 %.

Le tarif de renouvellement communiqué s'élève ensuite à 338,28 euros par an.

Ultime Max reprend les fonctions de Premium et ajoute :

Une adresse IP dédiée

Une assurance couvrant certains cyberrisques

Une aide à la récupération après une usurpation d'identité

Une compensation pouvant atteindre 5 000 euros pour certaines arnaques éligibles

L'adresse IP dédiée peut notamment être utile aux personnes qui se connectent régulièrement à des outils professionnels sensibles aux changements fréquents d'adresse IP.

Les indemnisations ne sont cependant pas automatiques. Elles dépendent des critères d'éligibilité, des justificatifs demandés, des exclusions et des conditions contractuelles de la couverture proposée.

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Comment un VPN protège-t-il une connexion Wi-Fi publique ?

Un VPN chiffre les échanges entre l'appareil de l'utilisateur et le serveur VPN, ce qui réduit l'exposition des données sur un réseau partagé.

En vacances, la tentation est grande de se connecter au premier Wi-Fi disponible pour consulter ses messages, réserver une activité ou vérifier son compte bancaire. Or, un réseau ouvert ou mal configuré peut exposer davantage les communications qu'une connexion domestique correctement sécurisée.

NordVPN crée un tunnel chiffré qui empêche les autres utilisateurs du même réseau de lire directement l'activité transmise. Le service masque aussi l'adresse IP publique de l'appareil derrière celle du serveur sélectionné.

Cette protection ne rend pas l'internaute invulnérable. Il reste déconseillé de saisir ses coordonnées bancaires sur un site douteux, d'ouvrir une pièce jointe inattendue ou d'ignorer les alertes du navigateur.

Que fait réellement l'antivirus nouvelle génération de NordVPN ?

L'antivirus nouvelle génération analyse la navigation et les téléchargements afin d'arrêter certaines menaces avant leur exécution sur l'appareil.

Contrairement à un antivirus uniquement mobilisé après le téléchargement d'un fichier, l'outil de NordVPN cherche à intervenir plus tôt. Il examine notamment les liens sélectionnés, les pages chargées et les fichiers récupérés sur Internet.

La protection peut contribuer à détecter :

Les programmes malveillants

Les sites imitant une banque ou un service connu

Les liens associés à une tentative de phishing

Les publicités intrusives

Les outils de traçage

Certains téléchargements présentant un risque

Son principal avantage réside dans son intégration à l'application NordVPN. L'utilisateur active ses différents niveaux de protection depuis une interface commune, sans installer plusieurs logiciels indépendants.

L'antivirus nouvelle génération est compris dans les abonnements Premium et Ultime Max, mais pas dans la formule Basique.

La protection contre les appels frauduleux est-elle utile ?

La fonction de détection des appels frauduleux peut alerter l'utilisateur lorsqu'un appel entrant présente des caractéristiques associées à une arnaque.

Les fraudes téléphoniques prennent souvent la forme d'un faux conseiller bancaire, d'un prétendu service de livraison ou d'un interlocuteur affirmant agir pour le compte d'une administration.

Sur les appareils compatibles, la protection de NordVPN cherche à identifier les numéros suspects et peut faire apparaître une mention de type "scam". Elle ne bloque toutefois pas l'intégralité des tentatives d'escroquerie.

Il ne faut jamais transmettre par téléphone :

Un mot de passe

Un code de validation bancaire

Un code reçu par SMS

Le cryptogramme d'une carte

Les identifiants complets d'un compte

Même lorsqu'un numéro semble familier, il est préférable de raccrocher et de contacter directement l'organisme concerné par son canal officiel.

NordVPN permet-il d'accéder à ses contenus pendant un séjour à l'étranger ?

NordVPN peut aider à accéder à certains services habituels en modifiant l'emplacement virtuel associé à la connexion.

Lorsqu'un utilisateur choisit un serveur situé en France, les sites visités voient généralement l'adresse IP de ce serveur plutôt que celle du réseau étranger auquel l'appareil est connecté.

Ce fonctionnement peut servir à retrouver certains contenus disponibles depuis son pays de résidence, à débloquer un site filtré par le réseau local ou à accéder à ses services pendant un déplacement.

La disponibilité dépend toutefois :

Des règles de la plateforme concernée

Des droits de diffusion applicables

Du serveur VPN sélectionné

Des systèmes de détection utilisés

De la législation du pays visité

Un VPN ne constitue donc pas une garantie absolue de déblocage. Les services en ligne peuvent modifier leurs contrôles et refuser certaines connexions provenant d'adresses identifiées comme appartenant à un réseau VPN.

Les restrictions légales et les contrôles d'âge restent également applicables. Utiliser un VPN ne donne aucun droit supplémentaire pour accéder à un contenu interdit ou réservé à un public déterminé.

À quoi sert le protocole NordWhisper sur iPhone ?

NordWhisper est conçu pour améliorer le fonctionnement du VPN sur les réseaux qui repèrent ou bloquent les protocoles traditionnels.

Disponible sur iOS, ce protocole peut être sollicité lorsque le Wi-Fi d'un hôtel, d'un établissement ou d'une entreprise limite les connexions VPN classiques.

NordWhisper cherche à rendre le trafic VPN moins facilement identifiable par les filtres réseau. Cette technologie peut donc faciliter l'accès à Internet depuis un environnement restrictif, sans supprimer le chiffrement de la connexion.

Elle ne permet pas de contourner toutes les limitations. Certains réseaux peuvent rester inaccessibles et l'utilisation du VPN doit toujours respecter les règles locales.

Combien d'appareils peut-on connecter avec NordVPN ?

Un abonnement NordVPN autorise jusqu'à dix connexions simultanées, quelle que soit la formule choisie.

Le service peut être utilisé sur les principaux systèmes :

Windows

macOS

Android

iOS

Linux

Certains téléviseurs connectés

Des navigateurs compatibles

Les routeurs pouvant recevoir une configuration VPN

Pour une famille, la limite de dix appareils permet de sécuriser plusieurs téléphones, tablettes et ordinateurs en même temps.

Installer NordVPN sur un routeur compatible offre une protection plus large du réseau domestique. Cette méthode couvre aussi certains équipements sur lesquels l'application ne peut pas être téléchargée directement.

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Quelle formule NordVPN choisir selon son profil ?

Basique convient au voyageur occasionnel, Premium au foyer qui veut une suite de sécurité complète et Ultime Max aux utilisateurs souhaitant une protection financière supplémentaire.

Pour utiliser un VPN en vacances

La formule Basique remplit les fonctions essentielles : chiffrement de la connexion, masquage de l'adresse IP et choix d'un emplacement virtuel.

Pour protéger les appareils de toute la famille

La formule Premium offre le meilleur rapport entre le coût promotionnel et le nombre de services intégrés. Elle ajoute l'antivirus, le gestionnaire de mots de passe, la surveillance des données et le stockage cloud.

Pour renforcer la protection contre les conséquences d'une fraude

La formule Ultime Max se distingue par son adresse IP dédiée, son assistance après une usurpation d'identité et sa couverture financière soumise à conditions.

À quoi faut-il faire attention avant de souscrire ?

Le principal point à vérifier est le prix appliqué après les 27 ou 28 premiers mois.

Les remises annoncées concernent uniquement la période de lancement. Les trois abonnements sont ensuite reconduits à un tarif annuel supérieur :

Basique : 139,08 euros par an

Premium : 219,48 euros par an

Ultime Max : 338,28 euros par an

Il faut également garder à l'esprit que le coût des 27 ou 28 premiers mois est prélevé au moment de la commande. Le prix mensuel affiché correspond à une moyenne et non à un paiement effectué chaque mois.

Avant de valider la souscription, mieux vaut contrôler le montant total, la TVA éventuelle, la date de renouvellement et les conditions des fonctionnalités d'assurance.

Faut-il profiter de la promotion NordVPN avant le 28 juillet ?

La promotion mérite l'attention des utilisateurs qui prévoyaient déjà de s'équiper d'un VPN pour leurs déplacements, leur domicile ou leur activité professionnelle.

NordVPN Premium se démarque dans cette opération. Pour un écart limité avec Basique, cette formule ajoute des services qui seraient souvent facturés séparément : antivirus, gestion des mots de passe, stockage cloud et surveillance de données personnelles.

Basique reste plus rationnel lorsque le besoin se limite à la confidentialité de la connexion. Ultime Max ne se justifie réellement que pour les utilisateurs intéressés par l'adresse IP dédiée et les garanties financières complémentaires.

L'opération commerciale doit se terminer le 28 juillet 2026. Les prix, les remises ou le nombre de mois ajoutés pourront être modifiés après cette date.

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FAQ sur la promotion NordVPN de juillet 2026

Quelle est la réduction maximale proposée par NordVPN ?

La réduction la plus élevée atteint 76 % sur l'offre Premium pendant la période initiale de 28 mois.

Combien de mois NordVPN offre-t-il ?

NordVPN ajoute trois mois à la formule Basique et quatre mois aux abonnements Premium et Ultime Max.

Peut-on essayer NordVPN puis demander un remboursement ?

Oui, NordVPN annonce une période de remboursement de 30 jours pour tester le service et vérifier son fonctionnement sur ses appareils.

NordVPN remplace-t-il complètement un antivirus classique ?

Les formules Premium et Ultime Max comprennent un antivirus nouvelle génération. La protection proposée dépend néanmoins des appareils et des fonctions prises en charge. Il reste indispensable de mettre à jour son système et d'adopter de bonnes pratiques de sécurité.

Quel est le meilleur abonnement NordVPN pour une famille ?

Premium est le choix le plus polyvalent pour un foyer, car il protège jusqu'à dix appareils et réunit VPN, antivirus, gestionnaire de mots de passe et 1 To de stockage cloud.