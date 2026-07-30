Départ en vacances : cet accessoire Apple indispensable pour vos bagages voit son prix chuter

À l'approche des grands départs du mois d'août, Amazon affiche une réduction de 24% sur le lot de 4 Apple AirTag (2ᵉ génération). Proposé à 89,99€ au lieu de 119€, ce pack permet de suivre facilement vos objets du quotidien grâce à l'app Localiser sur iPhone et iPad.

L'essentiel

Amazon propose le lot de 4 Apple AirTag (2ᵉ génération) à 89,99€ au lieu de 119€ (-24 %)

Compatible avec les iPhone et les iPad

Idéal pour retrouver clés, portefeuille, sac ou valise pendant les vacances

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Des AirTags plus performants pour garder vos objets à portée de main

Perdre ses clés, son portefeuille ou sa valise peut rapidement transformer une journée en véritable casse-tête. Avec les Apple AirTag (2ᵉ génération), Apple mise sur une solution simple pour localiser rapidement les objets du quotidien. Cette nouvelle génération intègre un haut-parleur plus puissant ainsi qu'une portée de Localisation précise améliorée afin de faciliter les recherches lorsque l'objet se trouve à proximité.

La configuration se réalise en quelques secondes avec un iPhone ou un iPad. Il suffit d'approcher l'AirTag de l'appareil compatible pour l'associer. Ensuite, chaque balise apparaît directement dans l'application Localiser, qui permet de déclencher un signal sonore ou de consulter sa position. Le pack comprend quatre AirTags, ce qui permet d'équiper plusieurs objets dès le départ.

Une solution rassurante pour les vacances d'été

Les départs en vacances sont souvent synonymes de nombreux bagages et d'objets à surveiller. Glisser un AirTag dans une valise, un sac à dos ou un sac de voyage permet de retrouver plus facilement ses affaires en cas d'oubli ou de perte. Il peut aussi être accroché à un trousseau de clés ou rangé dans un portefeuille pour limiter les mauvaises surprises au quotidien.

Cette deuxième génération se présente davantage comme un accessoire de tranquillité que comme un simple gadget technologique. Que vous voyagiez en train, en avion ou en voiture, disposer de plusieurs AirTags permet d'équiper les objets les plus importants sans avoir à choisir lesquels protéger.

PROFITER DE L'OFFRE

Une remise de 24% chez Amazon avant les départs estivaux

Amazon affiche actuellement le lot de 4 Apple AirTag (2ᵉ génération) à 89,99€ au lieu de 119€, soit une réduction de 24%. Aucune date de fin de promotion n'est indiquée au moment de la publication. L'offre est proposée directement par Amazon, sous réserve de disponibilité des stocks.