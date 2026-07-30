La tablette star d'Apple à prix cassé : l'iPad 11 pouces chute de 100 € sur Amazon

L'iPad 11 pouces équipé de la puce A16 profite actuellement d'une réduction de 20% sur Amazon. Affiché à 408€ au lieu de 509€, ce modèle Wi-Fi avec 128Go de stockage combine performances, autonomie et polyvalence pour un usage quotidien.

L'essentiel de cette offre

iPad Apple 11 pouces avec puce A16 à 408€ au lieu de 509€

Écran Liquid Retina de 11 pouces et stockage de 128Go

Wi-Fi 6, Touch ID, caméras 12 Mpx et autonomie jusqu'à une journée

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Un iPad pensé pour le quotidien comme pour les loisirs

L'Apple iPad de dernière génération mise sur la puce A16 pour offrir davantage de fluidité dans toutes les tâches du quotidien. Navigation web, streaming, bureautique, retouche photo ou montage vidéo léger, cette tablette répond présente avec une réactivité appréciable. Son écran Liquid Retina de 11 pouces affiche une définition de 2360 x 1640 pixels et bénéficie de la technologie True Tone, qui adapte automatiquement les couleurs à la lumière ambiante afin d'améliorer le confort visuel.

Avec ses 128 Go de stockage, ce modèle permet de conserver de nombreuses applications, photos et vidéos sans se sentir rapidement limité. Compatible avec l'Apple Pencil USB-C ainsi qu'avec le Magic Keyboard Folio, il peut également se transformer en véritable outil de création ou de prise de notes. La connectivité Wi-Fi 6 facilite quant à elle les téléchargements rapides et le streaming haute qualité, tandis que Touch ID simplifie le déverrouillage et les paiements sécurisés avec Apple Pay.

Une tablette adaptée au travail, aux études et aux divertissements

Cet iPad s'adresse aussi bien aux étudiants qu'aux familles ou aux utilisateurs souhaitant disposer d'un appareil polyvalent. Il permet de suivre des cours en visioconférence grâce à sa caméra avant 12 Mpx avec Cadre centré, de travailler sur plusieurs applications simultanément sous iPadOS ou encore de profiter de films et de séries dans de bonnes conditions grâce à ses haut-parleurs stéréo en mode paysage.

Les amateurs de photographie apprécieront également son appareil photo arrière de 12 Mpx capable d'enregistrer des vidéos jusqu'en 4K. Son autonomie annoncée peut atteindre 10 heures pour la navigation web ou la lecture de vidéos, ce qui permet de l'utiliser toute la journée sans recharge dans de nombreux usages. Son port USB-C facilite enfin la recharge ainsi que la connexion à différents accessoires compatibles.

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Amazon affiche une remise de 20% sur cet iPad Apple

Amazon propose actuellement l'Apple iPad A16 Wi-Fi 128Go au tarif de 408€ au lieu de 509€, soit une économie de 20%. Cette promotion concerne le modèle coloris Argent. Aucune date de fin d'offre n'est indiquée par le marchand au moment de la rédaction, la disponibilité et le prix pouvant évoluer selon les stocks.

