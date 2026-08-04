Batterie externe INIU 45W : ce modèle ultra-rapide et compact tombe à moins de 24 €

Compacte, puissante et pensée pour les déplacements, cette batterie externe INIU de 10 000 mAh profite d'une offre à durée limitée sur Amazon. Son prix passe à 23,74€ au lieu de 24,99€, une remise qui peut intéresser celles et ceux qui souhaitent garder leurs appareils chargés au quotidien.

Les points clés

Batterie externe INIU 10000 mAh à 23,74€ au lieu de 24,99€ sur Amazon

Offre à durée limitée jusqu'au 16 août 2026

Charge rapide jusqu'à 45W avec câble USB-C amovible intégré

Format compact compatible avec les voyages en avion

Compatible avec de nombreux smartphones, tablettes et accessoires

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Une batterie externe compacte qui mise sur la rapidité

Les batteries externes font désormais partie des accessoires indispensables pour rester connecté tout au long de la journée. Avec son modèle de 10000mAh, INIU mise sur un format mini qui se glisse facilement dans une poche, un sac ou une valise. Malgré son encombrement réduit, cette power bank délivre une puissance de charge pouvant atteindre 45 W, de quoi recharger rapidement un smartphone, une tablette, une console portable ou encore un appareil photo compatible USB-C.

Le constructeur met également en avant un câble USB-C amovible qui fait aussi office de dragonne. Cette conception évite de transporter un câble supplémentaire tout en facilitant le transport. Le support intégré permet quant à lui de maintenir un smartphone en position pour regarder une vidéo, passer un appel ou consulter un itinéraire pendant la recharge. Une lampe torche est également intégrée pour rendre service lors d'un déplacement ou d'une coupure de courant.

Avec sa capacité de 10000mAh, cette batterie externe peut fournir jusqu'à deux recharges d'un iPhone compatible, environ 1,2 recharge d'un iPad Air ou encore plusieurs recharges d'écouteurs sans fil et de montres connectées. Le système SmartProtect annoncé par la marque surveille différents paramètres comme la température, la tension et le courant afin de protéger les appareils pendant la charge.

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Une alliée pratique pour les déplacements du quotidien

Cette batterie externe s'adresse aussi bien aux voyageurs qu'aux utilisateurs qui passent de longues journées loin d'une prise électrique. Son poids d'environ 184 grammes et ses dimensions compactes facilitent son transport au quotidien. Comme sa capacité respecte les limites généralement autorisées en cabine, elle peut accompagner les déplacements en avion.

Elle est compatible avec un grand nombre d'appareils, notamment les iPhone récents, les smartphones Samsung Galaxy, les Google Pixel, les iPad, les écouteurs sans fil et d'autres équipements rechargeables en USB-C. Que ce soit pour un trajet en train, une journée de travail, un week-end ou des vacances, elle permet de limiter le risque de tomber à court de batterie au mauvais moment.

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Amazon propose une remise limitée sur cette batterie INIU

Proposée par Amazon à 23,74€ au lieu de 24,99€, cette batterie externe INIU bénéficie actuellement d'une réduction de 5% dans le cadre d'une offre à durée limitée. Selon les informations affichées sur la fiche produit, cette promotion est annoncée jusqu'au 16 août 2026, sous réserve de disponibilité des stocks.