AirPods 5 vs AirPods 4 : faut-il passer à la nouvelle génération ?

La cinquième génération généralise l'ANC et enrichit l'expérience, mais elle ne condamne pas les AirPods 4. L'intérêt du passage dépend de la version déjà possédée, de l'autonomie restante et du besoin réel de mieux isoler les bruits extérieurs.

Ce qu'il faut retenir

- Tarifs : 149 euros en standard, 169 euros avec boîtier sans fil

- Calendrier : précommandes ouvertes et disponibilité le 18 septembre

- ANC : présente sur les deux versions des AirPods 5

- Batterie : l'ANC activée laisse jusqu'à 4 heures d'écoute sur une configuration et jusqu'à 5 heures sur l'autre.

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Une ANC désormais commune aux deux AirPods 5

Apple conserve un format ouvert, sans embouts silicone, mais rapproche les AirPods 5 de modèles plus haut de gamme. L'ANC est désormais présente dès la version à 149 euros, complétée par le mode Transparence, l'Audio adaptatif et la Traduction en direct. Le choix vise les utilisateurs qui apprécient le port léger des AirPods classiques tout en voulant mieux atténuer le bruit extérieur. Les AirPods 5 actuellement proposés en précommande sur Amazon.

Les 20 euros d'écart achètent surtout du confort

Les 20 euros d'écart ne paient pas une ANC plus performante : le traitement du bruit est commun. La version à 169 euros apporte plutôt du confort autour de la recharge et des commandes, avec un boîtier sans fil, une heure supplémentaire annoncée avec ANC et un réglage direct du volume. Ceux qui utilisent déjà un chargeur Qi ou Apple Watch profiteront davantage de ce supplément. Il est aussi possible de consulter l'autre déclinaison des AirPods 5 référencée sur Amazon.

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Faut-il remplacer des AirPods 4 ?

Le choix le plus rationnel consiste à partir de ses habitudes de recharge. Si un câble USB-C ne pose aucun problème, les 149 euros suffisent pour profiter des principales nouveautés. La version à 169 euros vise plutôt ceux qui veulent une expérience plus fluide et utilisent déjà la recharge sans fil dans leur quotidien.