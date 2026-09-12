French Days : NordVPN passe à 3,37 € avec 4 mois offerts pour streamer et naviguer sans ralentissement

À l'occasion des French Days, NordVPN réduit le prix de ses trois formules. L'offre Basique démarre à 3,37 € par mois avec quatre mois offerts, tandis que Premium profite de la remise la plus importante avec 76 % de réduction.

NordVPN est un réseau privé virtuel qui chiffre les données échangées lorsque vous naviguez depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette. Le service ajoute plusieurs fonctions de sécurité selon la formule choisie, notamment la détection de sites malveillants, le blocage de trackers ou encore la surveillance des fuites d'identifiants.

L'essentiel

Basique : 3,37 € par mois avec 4 mois offerts, soit 94,23 € pour les 28 premiers mois au lieu de 324,52 €, soit -70 %.

Premium : 4,33 € par mois avec 4 mois offerts, soit 121,23 € pour les 28 premiers mois au lieu de 512,12 €, soit -76 %.

Ultime Max : 8,19 € par mois avec 4 mois offerts, soit 229,23 € pour les 28 premiers mois au lieu de 789,32 €, soit -70 %.

Un même abonnement permet de protéger jusqu'à 10 appareils simultanément.

NordVPN propose une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours.

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Un VPN pour protéger ordinateur, smartphone et tablette avec un seul abonnement

Le principal intérêt de NordVPN tient à sa capacité à protéger plusieurs équipements sans multiplier les abonnements. Jusqu'à 10 appareils peuvent être connectés simultanément, ce qui permet de couvrir les principaux écrans d'un foyer.

Une fois activé, le VPN chiffre la connexion et masque l'adresse IP de l'utilisateur. Le service fonctionne ensuite en arrière-plan pendant la navigation, le streaming ou le téléchargement.

NordVPN annonce également une présence dans 224 pays et régions ainsi qu'un débit réseau dépassant 6 730 Mb/s. Le protocole NordLynx est conçu pour maintenir une connexion rapide tout en conservant le chiffrement des données.

Pour les utilisateurs qui regardent régulièrement des vidéos en haute définition ou téléchargent des fichiers volumineux, cette recherche de vitesse permet de limiter l'impact du VPN sur les performances de la connexion.

Trois prix très différents pendant les French Days

La formule Basique est la moins chère. Elle revient à 3,37 € par mois avec quatre mois offerts. Les 28 premiers mois coûtent 94,23 € au lieu de 324,52 €, soit une remise annoncée de 70 %. Le tarif annuel indiqué est ensuite de 139,08 €.

La formule Premium est affichée à 4,33 € par mois, toujours avec quatre mois offerts. Elle bénéficie de la plus forte baisse de prix : 121,23 € pour les 28 premiers mois au lieu de 512,12 €, soit 76 % de réduction. Son tarif annuel indiqué est ensuite de 219,48 €.

Enfin, Ultime Max coûte 8,19 € par mois pendant l'opération. Les 28 premiers mois reviennent à 229,23 € au lieu de 789,32 €, soit 70 % de réduction, avec quatre mois offerts. Le tarif annuel indiqué atteint ensuite 338,28 €.

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Une protection qui fonctionne en arrière-plan

NordVPN ne sert pas uniquement à modifier virtuellement l'emplacement de sa connexion. Selon l'abonnement choisi, le service peut également analyser les sites visités et les fichiers téléchargés afin de détecter certaines menaces.

La protection contre les menaces vise notamment à bloquer les sites de phishing, les contenus malveillants, les trackers et certaines publicités indésirables avant qu'ils n'atteignent l'appareil.

Des fonctions de surveillance des fuites de données peuvent également prévenir l'utilisateur lorsque ses identifiants apparaissent dans une base compromise. Le principe est de laisser ces protections fonctionner automatiquement une fois les réglages effectués, plutôt que de lancer une vérification manuellement à chaque utilisation.

Premium affiche la meilleure remise des French Days

À 4,33 € par mois, Premium coûte seulement 27 € de plus que Basique sur les 28 premiers mois : 121,23 € contre 94,23 €. C'est aussi la formule qui bénéficie de la réduction la plus importante, avec -76 %.

Les utilisateurs qui souhaitent avant tout disposer d'un VPN au prix le plus bas peuvent néanmoins privilégier Basique à 3,37 € par mois. Ultime Max vise pour sa part ceux qui recherchent les fonctionnalités les plus complètes de la gamme.

Dans tous les cas, le prix mensuel affiché correspond à une offre longue durée. Il est donc utile de regarder également le montant total demandé sur les 28 premiers mois ainsi que le tarif annuel indiqué ensuite.

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