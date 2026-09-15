iPhone 18 Pro : 256 Go, 512 Go, 1 To ou 2 To, quelle capacité choisir ?
L'iPhone 18 Pro peut monter jusqu'à 2 To de stockage, mais la capacité maximale n'est pas automatiquement la meilleure. Photos, vidéo, cloud et durée de conservation doivent guider le choix avant de payer plusieurs centaines d'euros de plus.
Ce qu'il faut retenir
- 256 Go : équilibre pour la plupart des usages
- 512 Go : marge confortable pour photo, vidéo et jeux
- 1 To : pertinent pour de gros volumes locaux
- 2 To : capacité surtout destinée aux usages professionnels lourds
Pour les applications, plusieurs années de photos et une quantité raisonnable de vidéo, 256 Go offrent déjà une marge confortable. Cette capacité convient particulièrement lorsque les images sont sauvegardées dans iCloud ou régulièrement transférées sur un ordinateur. Avant de payer davantage, regarder l'espace réellement occupé sur son téléphone actuel donne un repère beaucoup plus fiable que d'anticiper un besoin hypothétique.
Le passage à 512 Go apporte de la tranquillité à ceux qui filment souvent, téléchargent de gros jeux ou conservent leurs contenus hors ligne. Le téraoctet vise déjà un usage plus lourd : vidéo 4K régulière, nombreuses bibliothèques locales ou activité créative. Plus la capacité grimpe, plus il devient important de comparer le surcoût avec celui d'un stockage cloud ou d'un archivage externe.
Deux téraoctets prennent du sens pour de longs tournages, de gros projets conservés sur l'iPhone ou des workflows où le transfert fréquent vers le cloud est impossible. Pour un usage classique, cette capacité risque de rester largement vide. L'argent économisé en choisissant moins de stockage peut alors être consacré à une protection, un chargeur rapide ou simplement réduire la facture globale.