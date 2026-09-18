iPhone 18 Pro : où l'acheter et quel modèle choisir ?

L'iPhone 18 Pro arrive chez les vendeurs avec plusieurs capacités et deux formats. Pour acheter au bon endroit, le délai de livraison et la fiabilité du marchand comptent autant que la configuration.

Ce qu'il faut retenir

- Prix de la gamme : Pro dès 1 479 euros, Pro Max dès 1 629 euros

- Achat : Apple a ouvert les réservations le 12 septembre à 14 h ; la sortie commerciale intervient le 18

- Deux tailles : le 18 Pro affiche 6,3 pouces ; le Pro Max privilégie une diagonale de 6,9 pouces

- Choix du format : essayer si possible un format équivalent avant achat

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Où acheter l'iPhone 18 Pro sans se tromper de référence

Le guide d'achat du 18 Pro commence par une question de format. À 6,3 pouces, le Pro reste plus simple à manipuler ; à 6,9 pouces, le Pro Max donne davantage de confort pour la vidéo et réserve plus de place à la batterie. Les fonctions Pro essentielles sont communes, notamment la puce A20 Pro et la caméra principale de 48 mégapixels à ouverture variable.

Capacité et format comptent plus que le premier stock visible

Pour acheter le bon modèle, le vendeur n'est pas le seul élément à comparer. Il faut vérifier la capacité, le délai, le coloris et les modalités de retour, puis mettre le Pro et le Pro Max côte à côte si possible. Un grand écran peut séduire en ligne et devenir encombrant une fois utilisé chaque jour ; l'essai en main reste utile à ce niveau de prix.

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Comparer les marchands sans perdre de vue son besoin

Comparer Amazon et Cdiscount ne consiste pas seulement à regarder le prix. Il faut vérifier la configuration exacte, le vendeur, le délai et les modalités de retour ; sur un smartphone aussi cher, la qualité de la commande compte autant que quelques euros d'écart.