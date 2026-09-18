iPhone 18 Pro : le Relais privé d'Apple remplace-t-il vraiment un VPN ?

Apple multiplie les protections destinées à préserver la confidentialité de ses utilisateurs. Mais avec l'arrivée de l'iPhone 18 Pro et d'iOS 27, une question se pose : le Relais privé d'iCloud suffit-il ou un VPN conserve-t-il un véritable intérêt ? Tout dépend de la manière dont vous utilisez votre iPhone.

L'iPhone 18 Pro et l'iPhone 18 Pro Max sont désormais disponibles. Nouvelles performances, fonctions d'intelligence artificielle, photographie améliorée et évolutions d'iOS 27 : le changement de génération apporte son lot de nouveautés.

Mais l'arrivée d'un nouvel iPhone est aussi l'occasion de revoir un aspect moins visible de sa configuration : la confidentialité de ses connexions Internet.

Apple propose déjà plusieurs mécanismes destinés à limiter le suivi de ses utilisateurs. Les abonnés iCloud+ disposent notamment du Relais privé iCloud, capable entre autres de masquer leur adresse IP pendant leur navigation.

Dès lors, pourquoi installer en plus un VPN comme ExpressVPN ou CyberGhost VPN ?

Les deux solutions ne remplissent pas exactement la même fonction. Pour certains usages, le Relais privé d'Apple peut parfaitement suffire. Dans d'autres situations, un VPN offre davantage de contrôle et de possibilités.

À retenir

Le Relais privé d'Apple est compris dans les abonnements iCloud+.

Il masque notamment l'adresse IP et protège la navigation dans Safari.

Il ne fonctionne pas comme un VPN traditionnel et ne permet pas de choisir librement un serveur dans un pays donné.

Un VPN crée un tunnel chiffré entre l'iPhone et un serveur distant.

Il peut être particulièrement intéressant sur les Wi-Fi publics, en voyage ou pour modifier la localisation associée à son adresse IP.

ExpressVPN est actuellement proposé avec 80 % de réduction et 4 mois offerts, soit 2,49 €/mois.

CyberGhost VPN bénéficie de 83 % de réduction et de 2 mois offerts, soit 1,99 €/mois.

À quoi sert le Relais privé d'Apple sur l'iPhone ?

Apple propose le Relais privé avec ses abonnements iCloud+. Disponible sur iPhone, iPad et Mac, cette technologie cherche notamment à empêcher qu'un fournisseur d'accès à Internet et un site puissent facilement associer l'identité d'un utilisateur à son activité de navigation.

Lorsqu'il est activé, les requêtes passent par deux relais Internet distincts.

Le premier connaît l'adresse IP de l'utilisateur mais pas la destination finale de sa navigation. Le second connaît le site demandé mais utilise une adresse IP temporaire pour établir la connexion.

L'objectif est d'éviter qu'un intermédiaire dispose à lui seul de suffisamment d'informations pour savoir simultanément qui navigue et quels sites cette personne consulte.

Sur l'iPhone, la fonctionnalité peut être activée depuis :

Réglages > votre nom > iCloud > Relais privé

Une fois configuré, le système se fait particulièrement discret et ne demande pratiquement aucune intervention à l'utilisateur.

Relais privé et VPN : pourquoi ce n'est pas la même chose

La confusion est compréhensible.

Relais privé partage certains principes avec un VPN. Il contribue notamment à dissimuler l'adresse IP réelle et à limiter la quantité d'informations accessibles aux intermédiaires lors de la navigation.

Mais Relais privé n'est pas un VPN généraliste.

La technologie d'Apple vise principalement la navigation dans Safari, ainsi que certains autres flux Internet non chiffrés pris en charge par le système.

Un VPN fonctionne différemment. Son application établit un tunnel chiffré entre l'iPhone et un serveur VPN. Les données couvertes par cette connexion sont acheminées jusqu'à ce serveur avant de rejoindre Internet.

Cette différence technique ouvre plusieurs possibilités supplémentaires.

Avec un VPN, vous pouvez choisir votre localisation

C'est l'une des différences les plus importantes.

Relais privé cherche à préserver une localisation relativement cohérente avec celle de l'utilisateur afin que les sites puissent continuer à fournir des informations locales pertinentes.

Un VPN permet au contraire de sélectionner un serveur situé dans un autre pays parmi ceux proposés par son fournisseur.

ExpressVPN dispose notamment d'un réseau couvrant plus d'une centaine de pays.

CyberGhost VPN propose lui aussi un très vaste choix de localisations.

Cela peut devenir particulièrement pratique en déplacement, lorsque l'on souhaite utiliser une adresse IP correspondant à une localisation précise.

Un VPN ne se limite pas à Safari

La deuxième grande différence concerne l'utilisation quotidienne de l'iPhone.

Aujourd'hui, une grande partie de l'activité numérique ne passe plus par Safari : messageries, réseaux sociaux, outils professionnels, applications bancaires, services de streaming ou encore applications de voyage occupent une place considérable.

Un VPN installé sur l'iPhone fonctionne au niveau de la connexion réseau de l'appareil pour le trafic qu'il prend en charge.

Son utilisation n'est donc pas dépendante de Safari ou d'un navigateur particulier.

Dans quels cas un VPN est-il vraiment utile sur un iPhone 18 Pro ?

Acheter un iPhone 18 Pro ne signifie évidemment pas qu'il faille immédiatement installer un VPN.

Son intérêt dépend surtout de vos habitudes.

Plusieurs situations permettent toutefois de comprendre très concrètement ce qu'il peut apporter.

1. Vous vous connectez souvent à des Wi-Fi publics

Gares, aéroports, hôtels, cafés, restaurants, centres commerciaux ou espaces de coworking : nos smartphones se connectent régulièrement à des réseaux que nous ne contrôlons pas.

Il ne faut pas pour autant considérer chaque Wi-Fi public comme dangereux. La généralisation du protocole HTTPS a déjà considérablement renforcé la sécurité de la navigation.

Un VPN permet néanmoins d'ajouter une couche supplémentaire de confidentialité, puisque les données concernées sont chiffrées entre l'iPhone et le serveur VPN.

Pour une personne qui voyage beaucoup ou travaille régulièrement depuis des lieux publics, il s'agit probablement de l'un des cas d'usage les plus intéressants.

2. Vous souhaitez masquer votre adresse IP

L'adresse IP publique d'une connexion fournit différentes informations techniques aux services Internet et permet notamment d'estimer la localisation d'un utilisateur.

Relais privé masque déjà cette adresse pour les usages qu'il couvre.

Un VPN permet également de remplacer l'adresse IP de votre connexion par celle du serveur VPN utilisé.

Cette différence ne rend évidemment pas anonyme sur Internet. Si vous vous connectez à Google, Instagram ou un site marchand avec votre compte personnel, le service peut toujours vous identifier.

Le VPN limite en revanche l'exposition directe de l'adresse IP réelle utilisée pour se connecter.

3. Vous voyagez régulièrement à l'étranger

C'est l'un des usages où la différence avec Relais privé devient la plus évidente.

Avec un VPN, l'utilisateur peut choisir un serveur dans un pays précis et naviguer avec une adresse IP correspondant à cette localisation.

Cela peut notamment faciliter l'utilisation de certains services habituels pendant un déplacement, sous réserve de respecter les conditions d'utilisation des plateformes concernées et la législation du pays dans lequel on se trouve.

Relais privé n'est par ailleurs pas disponible de la même façon partout dans le monde.

Pour les voyageurs réguliers, un VPN constitue donc un outil beaucoup plus polyvalent.

4. Vous voulez renforcer votre confidentialité dans les applications

Safari bénéficie déjà de nombreuses fonctionnalités de protection contre le suivi.

Mais l'iPhone se résume de moins en moins à son navigateur.

Certains VPN complètent donc leur fonction principale avec des outils destinés à limiter certaines formes de pistage.

ExpressVPN propose notamment Threat Manager, conçu pour empêcher les applications et sites de communiquer avec certains serveurs répertoriés comme des traqueurs lorsque la fonction est activée. Le service propose également des fonctions de blocage de publicités et de sites malveillants.

Attention toutefois à ne pas surestimer les capacités d'un VPN.

Un VPN n'empêche pas toutes les formes de suivi. Cookies, comptes utilisateurs, identifiants publicitaires et techniques de fingerprinting peuvent toujours permettre à des plateformes de reconnaître un internaute.

5. Vous voulez protéger plusieurs appareils

L'achat d'un iPhone 18 Pro ne signifie généralement pas que l'on utilise exclusivement un iPhone.

MacBook, PC, iPad, smartphone secondaire ou téléviseur connecté peuvent également être utilisés quotidiennement.

L'intérêt d'un abonnement VPN augmente donc lorsqu'il peut couvrir plusieurs appareils avec un seul compte.

CyberGhost VPN permet notamment de protéger jusqu'à 7 appareils simultanément.

ExpressVPN est également disponible sur les principaux systèmes d'exploitation ainsi que sur différents équipements connectés.

Le VPN devient alors un service utilisé à l'échelle du foyer plutôt qu'une simple application supplémentaire installée sur l'iPhone.

ExpressVPN sur iPhone : 80 % de réduction et 4 mois offerts

ExpressVPN fait partie des acteurs historiques du marché et propose une application conçue pour rester simple à utiliser, même sans connaissances techniques particulières.

Le service donne accès à un vaste réseau de serveurs répartis dans plus d'une centaine de pays.

ExpressVPN utilise notamment son protocole Lightway, développé pour conserver une connexion rapide et stable, notamment lors des changements de réseau fréquents sur un smartphone.

L'application comprend également plusieurs fonctions complémentaires :

un chiffrement de la connexion ;

une protection contre les fuites DNS et IP ;

un kill switch destiné à protéger la connexion en cas d'interruption du VPN ;

le protocole Lightway ;

Threat Manager pour limiter certaines connexions à des traqueurs ;

un bloqueur de publicités et de sites malveillants ;

des applications disponibles sur les principales plateformes ;

une assistance accessible 24 h/24 et 7 j/7.

ExpressVPN met également en avant une politique de non-conservation des journaux d'activité ainsi que son infrastructure TrustedServer.

Une offre ExpressVPN à 2,49 € par mois

ExpressVPN fait actuellement l'objet d'une remise particulièrement importante.

L'offre bénéficie de 80 % de réduction et de 4 mois supplémentaires offerts, pour un tarif ramené à 2,49 € par mois.

Elle permet d'utiliser le VPN sur l'iPhone mais également sur les autres appareils compatibles.

Une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours accompagne également les abonnements éligibles.

PROFITER DE L'OFFRE EXPRESSVPN

CyberGhost VPN : une offre qui descend à 1,99 € par mois

CyberGhost VPN constitue une autre alternative très accessible pour les propriétaires d'un nouvel iPhone.

Le fournisseur dispose lui aussi d'un vaste réseau international, avec des serveurs répartis dans une centaine de pays.

Son application iOS permet d'établir rapidement une connexion VPN et s'adresse aussi bien aux utilisateurs occasionnels qu'aux personnes qui utilisent quotidiennement leur VPN.

CyberGhost VPN propose notamment :

le masquage de l'adresse IP ;

le chiffrement du trafic pris en charge par le VPN ;

une protection contre les fuites DNS et IP ;

un kill switch automatique ;

différents protocoles, dont WireGuard ;

une politique No Logs ;

une bande passante illimitée ;

jusqu'à 7 appareils utilisés simultanément ;

une assistance disponible 24 h/24 et 7 j/7.

Le service met particulièrement en avant l'usage de son VPN sur les réseaux Wi-Fi publics, ce qui correspond bien aux besoins d'un smartphone utilisé en mobilité.

CyberGhost VPN affiche 83 % de réduction

CyberGhost VPN bénéficie actuellement d'une promotion encore plus agressive.

Le service affiche 83 % de réduction et 2 mois offerts, pour un prix de 1,99 € par mois.

Avec la possibilité de couvrir jusqu'à sept appareils simultanément, la formule peut donc être utilisée sur un iPhone mais aussi sur les autres équipements du foyer.

Les abonnements longue durée bénéficient également d'une garantie satisfait ou remboursé pouvant atteindre 45 jours.

PROFITER DE L'OFFRE CYBERGHOST VPN

ExpressVPN ou CyberGhost VPN : lequel correspond le mieux à votre usage ?

Les deux services répondent aux principaux usages attendus d'un VPN sur iPhone : masquer l'adresse IP, chiffrer la connexion prise en charge par le VPN, utiliser des serveurs situés dans différents pays et protéger l'appareil lors de déplacements.

Le choix dépend donc surtout des priorités.

Pourquoi choisir ExpressVPN ?

ExpressVPN peut notamment intéresser les utilisateurs qui recherchent une solution particulièrement simple à prendre en main et un vaste choix de localisations.

Son protocole Lightway a été conçu pour offrir une connexion rapide, y compris sur mobile, tandis que Threat Manager et les fonctions de blocage ajoutent plusieurs outils de confidentialité autour du VPN lui-même.

Avec sa remise actuelle de 80 % et 4 mois offerts, ExpressVPN revient à 2,49 € par mois.

Pourquoi choisir CyberGhost VPN ?

CyberGhost VPN se distingue principalement par son tarif particulièrement bas et la possibilité de protéger jusqu'à sept équipements simultanément.

Son réseau international étendu et la compatibilité avec WireGuard en font également une solution polyvalente pour une utilisation quotidienne sur iPhone, ordinateur ou tablette.

Avec 83 % de réduction et 2 mois offerts, CyberGhost VPN est actuellement proposé à 1,99 € par mois.

Pour une personne avant tout attentive au prix, l'offre CyberGhost est donc particulièrement accessible. ExpressVPN met davantage l'accent sur son écosystème de fonctions et son expérience d'utilisation.

Comment installer un VPN sur l'iPhone 18 Pro ?

Installer un VPN sur un iPhone est devenu très simple.

Il n'est normalement pas nécessaire de modifier manuellement les paramètres réseau d'iOS.

1. Choisissez votre service VPN

Commencez par souscrire à l'offre correspondant à vos besoins.

ExpressVPN et CyberGhost VPN proposent tous les deux une application dédiée à l'iPhone.

2. Installez l'application

Téléchargez ensuite l'application officielle du VPN depuis l'App Store, puis connectez-vous avec votre compte.

3. Autorisez la configuration VPN

À la première connexion, iOS demande l'autorisation d'ajouter une nouvelle configuration VPN sur l'iPhone.

Validez l'opération et authentifiez-vous si nécessaire avec Face ID ou le code de l'appareil.

4. Choisissez votre serveur

Vous pouvez généralement laisser l'application sélectionner automatiquement un serveur proche afin d'obtenir les meilleures performances.

Il reste également possible de choisir manuellement un pays lorsque vous avez besoin d'une localisation précise.

5. Activez la connexion

Une fois connecté, l'iPhone affiche l'état de la connexion VPN dans ses réglages.

Le trafic pris en charge est alors acheminé à travers le serveur choisi.

Peut-on utiliser Relais privé et un VPN simultanément ?

Dans la plupart des situations, il n'est pas particulièrement utile de chercher à empiler systématiquement les deux services.

Le VPN et Relais privé interviennent en partie sur les mêmes flux Internet, et certaines configurations réseau peuvent conduire l'un des services à prendre le dessus sur l'autre.

Apple précise d'ailleurs que certains VPN ou logiciels de filtrage peuvent nécessiter des ajustements pour fonctionner avec Relais privé.

Pour une utilisation quotidienne, le plus simple consiste donc généralement à choisir la protection adaptée au moment et à l'usage concerné.

Un VPN ralentit-il la connexion de l'iPhone ?

Un léger impact reste possible.

Le VPN doit chiffrer les données et les acheminer par un serveur intermédiaire avant qu'elles arrivent à destination. Cela peut augmenter légèrement la latence ou réduire le débit maximal.

La différence dépend principalement de la qualité du service, du protocole employé, de la distance avec le serveur et de sa charge.

Lorsque aucune localisation particulière n'est nécessaire, choisir un serveur proche géographiquement permet généralement de préserver les meilleures performances.

C'est notamment l'objectif de protocoles récents comme Lightway chez ExpressVPN ou WireGuard proposé par CyberGhost VPN.

Un VPN rend-il réellement l'iPhone plus sûr ?

Oui, dans certains domaines précis. Mais il faut rester réaliste sur ce qu'il peut réellement faire.

Un VPN constitue une couche de protection supplémentaire, pas un bouclier universel.

Il ne remplace pas :

les mises à jour régulières d'iOS ;

Face ID ;

un mot de passe robuste ;

l'authentification à deux facteurs ;

la vigilance face aux tentatives de phishing ;

le contrôle des autorisations accordées aux applications.

Son rôle est différent : protéger le trafic pris en charge par la connexion VPN, masquer l'adresse IP réelle et acheminer les données à travers un tunnel chiffré.

Il vient donc compléter les protections déjà présentes dans l'iPhone, et non les remplacer.

Alors, faut-il installer un VPN sur son nouvel iPhone 18 Pro ?

Cela dépend surtout de vos habitudes.

Si vous utilisez principalement votre iPhone à domicile, naviguez avec Safari et êtes déjà abonné à iCloud+, le Relais privé d'Apple répond à une partie importante des besoins de confidentialité.

L'intérêt d'un véritable VPN devient en revanche plus évident lorsque vous utilisez souvent des Wi-Fi publics, voyagez régulièrement, souhaitez choisir précisément la localisation de votre connexion ou voulez disposer du même service de protection sur plusieurs appareils.

Le Relais privé d'Apple et un VPN ne sont donc pas exactement interchangeables.

Apple propose une protection intégrée, discrète et parfaitement adaptée à son écosystème. ExpressVPN et CyberGhost VPN apportent de leur côté davantage de contrôle sur la connexion et une utilisation qui dépasse largement Safari ou même l'iPhone.

Les promotions actuellement proposées rendent par ailleurs l'investissement relativement limité : ExpressVPN revient à 2,49 €/mois avec 80 % de réduction et 4 mois offerts, tandis que CyberGhost VPN descend à 1,99 €/mois avec 83 % de réduction et 2 mois offerts.

FAQ : VPN et iPhone 18 Pro

Est-ce qu'un VPN est nécessaire sur iPhone ?

Non. L'iPhone possède déjà de nombreux mécanismes de sécurité et de protection de la vie privée. Un VPN répond à des besoins complémentaires, notamment sur les Wi-Fi publics, pour masquer l'adresse IP ou choisir une localisation de connexion.

Relais privé iCloud est-il gratuit ?

Relais privé est compris dans les abonnements iCloud+. Il n'est donc pas inclus avec le stockage iCloud gratuit de base.

Relais privé est-il un VPN ?

Non. Certaines fonctions sont similaires, notamment le masquage de l'adresse IP dans les usages couverts, mais Relais privé n'offre pas toutes les possibilités d'un VPN généraliste.

Peut-on choisir un pays avec Relais privé ?

Pas comme avec un VPN. Apple permet d'ajuster la précision de la localisation associée à l'adresse IP mais pas de sélectionner librement un serveur dans le pays de son choix.

Quel VPN choisir sur un iPhone 18 Pro ?

ExpressVPN et CyberGhost VPN disposent tous les deux d'une application iOS. ExpressVPN est actuellement proposé à 2,49 €/mois avec 80 % de réduction et 4 mois offerts, tandis que CyberGhost VPN descend à 1,99 €/mois avec 83 % de remise et 2 mois offerts.

Un VPN protège-t-il toutes les données de l'iPhone ?

Non. Le VPN protège principalement le trafic Internet pris en charge par sa connexion. Il ne remplace pas les autres mesures de sécurité comme Face ID, l'authentification à deux facteurs, les mises à jour d'iOS ou la vigilance contre le phishing.

Peut-on laisser un VPN activé en permanence sur iPhone ?

Oui. Les applications VPN sont conçues pour pouvoir fonctionner au quotidien. La connexion peut toutefois légèrement influencer la vitesse, la latence ou la consommation énergétique selon le serveur et le protocole employés.

