Renouvelez votre literie avec ce pack Emma à -60 % jusqu'au 29 septembre

Le pack Emma Original regroupe matelas à ressorts ensachés, oreillers, couette, protège-matelas et parure en une seule commande à partir de 427,12 € au lieu de 1 067,79 € pour le modèle 80x200 cm, soit 641 € d'économie sur un équipement complet de chambre.

Le pack Emma Original est un matelas mousse à ressorts ensachés livré avec 5 éléments de literie : oreillers thermorégulants, couette, protège-matelas imperméable et parure en percale de coton. Sa structure en 6 couches associe mousse MemoryAdapt, mousse Airgocell respirante et ressorts ensachés répartis en 5 zones de soutien ciblées. La housse est amovible et lavable en machine. Les bords renforcés stabilisent la surface de couchage jusqu'aux extrémités du matelas.

Le pack Emma Original à -60% : les points essentiels

À partir de 641 € d'économie immédiate sur le pack avec matelas 80 x 200 cm (autres tailles disponibles), soit -60 % sur le prix, jusqu'au 29 septembre 2026.

Pack 5 éléments : matelas, oreillers, couette, protège-matelas imperméable et parure livrés ensemble.

5 zones de ressorts ensachés indépendants : soutien adapté à chaque partie du corps toute la nuit.

Housse amovible lavable en machine : hygiène du matelas maintenue sans effort particulier.

VOIR LE PACK EMMA

Un matelas multi-couches pensé pour le soutien adaptatif

Sur le segment milieu de gamme, l'Emma Original se distingue par une architecture en 6 couches qui combine moelleux de surface et maintien en profondeur. La mousse Airgocell, placée en surface, évacue la chaleur corporelle pour conserver une température de sommeil stable. Sous elle, la mousse MemoryAdapt épouse les courbes du corps et répartit le poids sur les zones sensibles, épaules, hanches et lombaires. La couche SupportBase amortit sans laisser le dormeur s'enfoncer. Les ressorts ensachés indépendants, regroupés en 5 zones ciblées, limitent les transferts de mouvement entre partenaires et adaptent le soutien à chaque partie du corps. Les bords renforcés stabilisent la surface jusqu'aux extrémités.

Dormir sur le Emma Original sans régler ni ajuster quoi que ce soit

Là où assembler une literie pièce par pièce impose plusieurs commandes et plusieurs délais, vous recevez ici 5 éléments coordonnés en une livraison unique. Vous posez le matelas, vous glissez la housse lavable, vous installez le protège-matelas imperméable : la chambre est opérationnelle le soir même. Pour le reste, une promotion à -60 % représente une réduction difficile à retrouver sur ce type de pack tout-en-un.

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