Air Fryer : quelle capacité et quel modèle choisir selon votre foyer ?

Pour préparer un repas savoureux sans rester en cuisine, il faut trouver le bon air fryer. Nous avons comparé dix modèles de friteuses sans huile en évaluant la capacité, la facilité de nettoyage et la lisibilité des commandes, du plus compact au plus adapté aux grandes tablées.

Un plat qui dore seul pendant qu'on lit, qu'on se repose ou qu'on s'occupe d'autre chose. Pas de friteuse lourde à manier, pas de four à surveiller. C'est ce que permet un air fryer au quotidien. Moins d'huile, une cuisson plus rapide, un entretien simplifié : ces appareils ont changé la façon de cuisiner pour beaucoup. Les modèles disponibles couvrent une large gamme de capacités, de 3 litres pour un usage solo jusqu'à 10,4 litres pour recevoir. Mais le bon modèle dépend de l'usage réel. Ce guide couvre les profils suivants : petits foyers, familles, amateurs de recettes variées et ceux qui cherchent avant tout la simplicité.

Notre sélection de 10 air fryers pour cuisiner facilement au quotidien

Ce qu'il faut regarder avant de choisir son air fryer

Facilité de nettoyage : certains bacs et grilles passent directement au lave-vaisselle, d'autres demandent un lavage à la main. Un démontage sans outil réduit le temps passé à nettoyer après chaque repas.

: certains bacs et grilles passent directement au lave-vaisselle, d'autres demandent un lavage à la main. Un démontage sans outil réduit le temps passé à nettoyer après chaque repas. Lisibilité des commandes : boutons physiques, molettes ou écran tactile, les interfaces varient selon les modèles. Des programmes présélectionnés permettent de lancer une cuisson sans consulter la notice, ce qui simplifie l'usage au quotidien.

: boutons physiques, molettes ou écran tactile, les interfaces varient selon les modèles. Des programmes présélectionnés permettent de lancer une cuisson sans consulter la notice, ce qui simplifie l'usage au quotidien. Capacité de la cuve : les volumes vont de 3 litres pour une à deux personnes jusqu'à 10,4 litres pour six à huit convives. Certains modèles proposent une double zone pour cuire deux plats en même temps, pratique pour composer un repas complet.

: les volumes vont de 3 litres pour une à deux personnes jusqu'à 10,4 litres pour six à huit convives. Certains modèles proposent une double zone pour cuire deux plats en même temps, pratique pour composer un repas complet. Modes de cuisson disponibles : le nombre de modes varie de trois fonctions basiques à dix-neuf options incluant vapeur, grill ou déshydratation. Une plus grande variété de modes permet de diversifier les recettes sans changer d'appareil.

: le nombre de modes varie de trois fonctions basiques à dix-neuf options incluant vapeur, grill ou déshydratation. Une plus grande variété de modes permet de diversifier les recettes sans changer d'appareil. Engagement constructeur dans la durée : certains fabricants garantissent la disponibilité des pièces détachées pendant quinze ans, d'autres proposent une garantie standard de deux ans. Un engagement long terme protège l'achat dans la durée.

Ninja Foodi Flex : deux plats prêts en même temps, sans surveiller la cuisson

© Ninja Foodi Flex

Quand on reçoit de la famille ou des amis, jongler entre le four et les casseroles prend du temps et de l'énergie. Vous préparez un poulet rôti d'un côté, des légumes de l'autre, à des températures différentes, et les deux plats arrivent à table ensemble. Le Ninja Foodi Flex rend cela possible grâce à son tiroir modulable : deux zones de cuisson indépendantes ou une grande MegaZone selon le repas. Un seul appareil, un seul nettoyage, un repas complet servi sans effort.

Pourquoi le tiroir modulable change l'organisation en cuisine

MegaZone de 10,4 litres ou deux zones indépendantes : le séparateur s'enlève en quelques secondes, sans outil.

7 modes de cuisson présélectionnés dont Max Crisp et Faire lever : des plats croustillants, du pain maison, bien au-delà des frites.

Tiroir, séparateur et plaques antiadhésifs compatibles lave-vaisselle : aucun frottage à la main après le repas.

Synchronisation automatique des deux zones : les deux plats terminent leur cuisson en même temps, sans calcul.

Encombrement à anticiper : une capacité de 10,4 litres demande un espace dédié sur le plan de travail.

Un air fryer qui simplifie les repas en famille sans rogner sur le plaisir

On apprécie surtout la liberté que donne cet appareil quand on cuisine pour plusieurs personnes. La friteuse sans huile chauffe vite, les aliments ressortent croustillants, et la cuisine reste légère avec bien moins de matières grasses qu'une friture classique. Le mode Faire lever surprend agréablement : une brioche gonfle directement dans le Ninja Foodi Flex, sans allumer le four. L'entretien se résume à glisser le tiroir et les plaques dans le lave-vaisselle. Pour ceux qui aiment cuisiner de beaux repas et recevoir sans s'épuiser, cet air fryer tient vraiment sa promesse de polyvalence au quotidien.

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Cosori Twinfry 10L : deux plats cuits en même temps, sans surveillance

© Cosori Twinfry 10L

Préparer un repas complet pour toute la famille en une seule cuisson, c'est ce que permet le Cosori Twinfry 10L. Vous glissez le séparateur dans le grand tiroir, vous placez un poulet d'un côté, des légumes de l'autre, et l'appareil aligne les deux cuissons pour qu'elles se terminent ensemble. Aucun calcul, aucun retour au four. Cette friteuse sans huile libère du temps sans compliquer la cuisine.

Pourquoi le tiroir divisible change la préparation des repas

Le Cosori Twinfry 10L réunit en un seul appareil la polyvalence d'un four et la simplicité d'une friteuse sans huile. Voici ce qui le distingue au quotidien :

10 litres divisibles en deux zones de 5 litres : un repas complet pour 6 à 8 personnes, sans fournée supplémentaire.

Fonction SYNC : l'air fryer synchronise les deux cuissons pour qu'elles se terminent au même moment, sans intervention.

5 modes de cuisson couvrent les usages courants : friture à l'air, rôtissage, grill, cuisson au four, réchauffage.

Bac, séparateur et grilles compatibles lave-vaisselle, revêtement antiadhésif pour un nettoyage sans effort.

L'appareil pèse 9,2 kg : prévoir un emplacement fixe sur le plan de travail, il ne se déplace pas facilement.

La technologie d'air chaud à 360 degrés garantit une cuisson homogène et un résultat croustillant sans ajout d'huile, du réchauffage à 40 °C jusqu'à 240 °C.

Un appareil qui remplace le four pour la plupart des repas

On constate que beaucoup de personnes qui cuisinent régulièrement pour quatre à huit convives finissent par laisser leur four traditionnel de côté après quelques semaines d'usage. Le temps de cuisson est réduit, l'entretien minimal grâce aux accessoires compatibles lave-vaisselle, et la capacité du Cosori Twinfry 10L suffit pour recevoir sans stress. L'application VeSync donne accès à des recettes et permet de suivre la cuisson à distance, même si elle demande un temps de prise en main. Pour cuisiner pour la famille au quotidien avec un seul appareil polyvalent et facile à nettoyer, ce Cosori constitue une solution directe et fiable.

Prix : 199,99 €

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Ninja DualZone 9.5L : deux plats chauds sur la table au même moment

© Ninja DualZone 9.5L

Préparer un repas complet pour toute la famille en une seule cuisson, sans jongler avec les minuteries, c'est ce que le Ninja DualZone 9.5L rend possible. Vous placez un poulet dans un compartiment, des légumes dans l'autre, et l'appareil synchronise automatiquement les fins de cuisson. Les deux plats arrivent chauds en même temps. Aucune assiette à garder au chaud, aucune surveillance.

Pourquoi la synchronisation automatique change la préparation des repas

Deux compartiments symétriques de 9,5 L au total : suffisant pour cuire jusqu'à 8 personnes en un seul passage.

Fonction Sync : l'appareil ajuste seul le démarrage de chaque zone pour que les deux plats soient prêts ensemble.

6 modes de cuisson accessibles : air fry, rôtissage, croustillant max, cuisson four, réchauffage et déshydratation.

Bacs et plaques antiadhésifs : les aliments n'accrochent pas, le nettoyage manuel reste simple après chaque usage.

Poids de 8,2 kg : l'appareil est conçu pour rester en place sur le plan de travail, à prévoir avant l'achat.

Une friteuse sans huile taillée pour les repas en famille

On apprécie sur ce type d'air fryer la disparition du calcul de temps de cuisson entre deux préparations différentes. La circulation d'air chaud garantit une texture croustillante sans huile ajoutée, des frites aux chips de légumes déshydratés. Les 6 modes couvrent les usages du quotidien sans complexité d'apprentissage. L'interface avec programmes présélectionnés se prend en main sans consulter la notice. Ninja occupe la première place du marché français en 2025, ce qui assure un entretien facilité par un service client actif. Pour qui cherche une friteuse sans huile fiable, simple et capable de régaler plusieurs personnes à la fois, le Ninja DualZone 9.5L répond directement au besoin.

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Moulinex Easy Fry Dual 8.3L : un repas complet prêt à table sans surveiller la cuisson

© Moulinex Easy Fry Dual 8.3L

Préparer un repas pour toute la famille sans jongler entre les casseroles, c'est possible. Vous lancez le rôti dans le grand tiroir, les légumes dans le second, vous appuyez sur Sync. Le Moulinex Easy Fry Dual 8.3L aligne les deux fins de cuisson automatiquement. Quand la minuterie sonne, tout est prêt en même temps. Pas de calcul, pas de surveillance.

Pourquoi la prise en main est immédiate dès le premier repas

Deux tiroirs indépendants de 8,3 litres au total : plat et accompagnement prêts simultanément, jusqu'à 8 personnes.

Sept programmes intuitifs : une pression suffit pour lancer la cuisson sans régler température ni temps de cuisson.

Tiroirs compatibles lave-vaisselle : le nettoyage se fait en machine, sans frottage après usage.

Fonctionnement silencieux : l'appareil ne s'entend pas depuis la pièce voisine.

Sept modes couvrent les usages courants ; les modèles premium proposent jusqu'à 19 programmes de cuisson.

Un air fryer double tiroir que l'on adopte sans période d'adaptation

On pose le Moulinex Easy Fry Dual 8.3L sur le plan de travail, on lit les sept pictogrammes du panneau, on lance une première cuisson. L'entretien se résume à glisser les tiroirs dans le lave-vaisselle. La qualité de construction en inox inspire confiance dès la sortie du carton. Les résultats varient légèrement selon les aliments, notamment les frites, mais c'est davantage une question d'habitude que de défaut. Moulinex garantit les pièces détachées quinze ans et le SAV répond vite en cas de besoin. Pour cuisiner régulièrement en famille ou recevoir des proches sans effort, c'est un choix simple, fiable et pensé pour durer.

Prix : 129,99 €

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Ninja DoubleStack XL : la friteuse sans huile compacte qui libère le plan de travail

© Ninja DoubleStack XL

Vous aimez recevoir, mais votre cuisine n'a pas la place d'un grand appareil à demeure. Le Ninja DoubleStack XL répond à ce cas précis : deux tiroirs superposés à la verticale, un encombrement réduit, et la capacité de préparer un repas complet pour six à huit personnes en une seule cuisson. Chaque tiroir cuit un plat différent, les deux se synchronisent pour finir en même temps. Vous n'avez pas à surveiller.

Pourquoi le format vertical change la cuisine au quotidien

Le Ninja DoubleStack XL tient dans un placard standard entre les repas, ce qui libère le plan de travail sans compromis sur la capacité.

Deux tiroirs de 4,75 litres chacun fonctionnent de façon indépendante, avec synchronisation automatique en fin de cuisson.

Six programmes couvrent les usages courants : air fryer, cuisson four, rôtissage, réchauffage, mode croustillant et déshydrater.

Les grilles Double Stack permettent une cuisson sur quatre niveaux simultanément, pour des résultats uniformes et croustillants.

Un air fryer double zone pensé pour les grandes tablées sans engorger la cuisine

On cherche souvent un appareil capable de cuire deux plats en même temps sans occuper la moitié du plan de travail. Le Ninja DoubleStack XL résout cela par sa conception verticale, qui réduit l'empreinte au sol tout en conservant 9,5 litres de capacité utile. La prise en main est directe : six programmes simples, un contrôle par tiroir, une synchronisation en un geste. Pas besoin de consulter la notice pour lancer une cuisson. Pour une cuisine de taille moyenne où l'on aime recevoir sans contrainte, cet air fryer double stack constitue un achat cohérent, facile à ranger et simple à utiliser.

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Philips Airfryer 5000 Dual Steam : des légumes tendres et un poulet croustillant sans surveiller la cuisson

© Philips Airfryer 5000 Dual Steam

Vous voulez manger sainement au quotidien sans passer votre temps en cuisine. Un bac pour le poulet, un autre pour les légumes : le Philips Airfryer 5000 Dual Steam gère les deux en même temps. La vapeur garde les aliments moelleux à l'intérieur, l'air chaud les rend croustillants à l'extérieur. Vous revenez quand c'est prêt.

Pourquoi la vapeur change le résultat dans l'assiette

Deux bacs indépendants de 9 litres au total : un plat principal et un accompagnement prêts en même temps, pour 4 à 6 personnes.

19 modes de cuisson dont vapeur, grill et rôtissage : varier les recettes sans régler manuellement le temps de cuisson.

Écran tactile avec 12 préréglages : température et durée s'ajustent seuls selon le type d'aliments.

Nettoyage vapeur automatique et bacs compatibles lave-vaisselle : aucun frottage, entretien minimal après chaque repas.

Hauteur de 44,3 cm : vérifier l'espace disponible sous les meubles hauts avant de poser l'appareil sur le plan de travail.

Un airfryer qui cuisine à votre place, sans compromis sur le goût

On trouve peu d'airfryers double bac qui intègrent une vraie fonction vapeur. Ici, la combinaison air chaud et vapeur produit des résultats que ni un four ni une friteuse sans huile classique n'atteignent seuls : les légumes restent savoureux, le poulet ne sèche pas. Le nettoyage se résume à lancer un cycle vapeur puis à glisser les bacs dans le lave-vaisselle. La prise en main est rapide, les préréglages couvrent l'essentiel des recettes du quotidien. À noter : le breakfast kit et la grille à brochettes s'achètent séparément. Pour cuisiner sainement et simplement, sans surveillance, cet appareil tient ses promesses à chaque usage.

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Ninja MAX PRO 6,2 L : un entretien sans récurage après chaque repas

© Ninja MAX PRO 6,2 L

Vous aimez cuisiner des plats croustillants, mais le nettoyage de l'appareil vous décourage. Après une cuisson de poulet ou de légumes, l'idée de récurer un bac gras refroidit vite l'envie de recommencer. Le Ninja MAX PRO 6,2 L résout ce problème à la source : le tiroir et la plaque antiadhésifs se retirent en quelques secondes et passent directement au lave-vaisselle. La capacité de 6,2 L permet de préparer un repas complet pour quatre personnes en une seule fournée.

Pourquoi l'entretien ne devient jamais une corvée

Bac et plaque antiadhésifs, compatibles lave-vaisselle : aucun récurage après la cuisson.

Six modes présélectionnés dont Air Fry, Max Crisp et Déshydrater, accessibles sans réglage complexe.

Capacité de 6,2 L en tiroir unique : jusqu'à quatre blancs de poulet en une seule cuisson.

Plaque ajustable en deux positions pour adapter le temps de cuisson à la taille des aliments.

Tiroir unique : deux plats à températures différentes ne peuvent pas cuire simultanément.

Un air fryer compact qui tient ses promesses au quotidien

Ninja est la marque la plus vendue en France sur le marché des friteuses sans huile en 2025. Le Ninja MAX PRO 6,2 L concentre l'essentiel sur un seul argument : supprimer la contrainte d'entretien. Le revêtement antiadhésif du bac et la compatibilité lave-vaisselle de toutes les pièces en contact avec les aliments traduisent un choix de conception orienté usage quotidien. Le mode Max Crisp dore les aliments rapidement sans surveiller la cuisson. Le format compact, malgré les 6,2 L, tient sur un plan de travail ordinaire sans empiéter. Pour cuisiner des repas sains et croustillants pour une à quatre personnes, avec une polyvalence réelle et un entretien minimal, ce modèle est une réponse directe et fiable.

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Tefal Easy Fry Compact : cuisiner léger et croustillant sans alourdir la facture d'électricité

© Tefal Easy Fry Compact

Vous cuisinez pour une ou deux personnes et cherchez un appareil rapide, économe, qui tient sur un coin de plan de travail. La friteuse sans huile Tefal Easy Fry Compact répond à ce besoin : elle cuit légumes, poulet ou frites maison en quelques minutes, sans préchauffage, sans surveillance. L'air chaud circule uniformément pour un repas croustillant avec peu ou pas d'huile. Elle se pose, se branche, et le tour est joué.

La réparabilité qui protège l'achat dans la durée

Capacité de 3 litres adaptée à un ou deux repas quotidiens, format compact qui libère le plan de travail.

10 modes de cuisson présélectionnés pour varier les préparations sans réglage manuel de température.

Cuisson jusqu'à 39 % plus rapide qu'un four traditionnel, avec jusqu'à 70 % d'économie d'énergie.

Bac et grille démontables facilement pour un entretien sans effort après chaque usage.

Pièces disponibles 15 ans et réseau de réparation étendu : un air fryer conçu pour durer.

Deux limites à connaître avant d'acheter

On apprécie la compacité de ce modèle dans une petite cuisine, sa rapidité de cuisson et sa sobriété énergétique au quotidien. L'engagement de Tefal sur la réparabilité pendant 15 ans est un atout concret pour qui veut acheter une seule fois et bien. Deux points méritent d'être connus : la minuterie démarre par défaut à 30 minutes, alors que la plupart des cuissons courantes prennent 10 à 15 minutes. Un programme lancé ne peut pas être interrompu. Ces limites ne gênent pas un usage simple et régulier, à condition de les anticiper. Pour préparer des repas légers chaque jour dans une cuisine compacte, la Tefal Easy Fry Compact reste un choix fiable et accessible.

Prix : 77,15 €

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Ninja Max Air Fryer 4.7L : prise en main immédiate pour cuisiner sainement au quotidien

© Ninja Max Air Fryer 4.7L

Vous cherchez à préparer un repas simple sans allumer le four, sans manipuler une friteuse traditionnelle, sans huile. Un poulet croustillant pour deux, des légumes rôtis, des restes réchauffés avec leur texture d'origine : le Ninja Max Air Fryer 4.7L gère tout cela en quelques touches. L'appareil tient sur un plan de travail standard sans l'encombrer. Trois modes de cuisson présélectionnés suffisent pour couvrir les usages du quotidien, sans notice à consulter.

Trois modes, un tiroir, zéro complication

Trois modes accessibles en une touche : Air Fry, Déshydrater, Réchauffer, sans réglage à mémoriser.

Technologie AirCrisp : air chaud circulant à grande vitesse pour un résultat croustillant, jusqu'à 75 % de matières grasses en moins qu'une friture classique.

Capacité de 4,7 L adaptée à un ou deux couverts, suffisante pour un poulet entier de 1 kg.

Tiroir et bac séparables facilement pour un nettoyage sans effort après chaque repas.

Garantie deux ans, à activer par enregistrement en ligne sur le site Ninja, étape à ne pas oublier.

Un air fryer compact qui va à l'essentiel

Pour cuisiner à un ou deux sans chercher la complexité, un modèle chargé de dix programmes inutilisés n'apporte rien. Le Ninja Max Air Fryer 4.7L fait le choix inverse : trois modes clairs, des commandes numériques lisibles, un format qui s'intègre dans une petite cuisine sans contrainte. La technologie AirCrisp produit des aliments vraiment croustillants, avec une consommation d'énergie réduite jusqu'à 65 % par rapport à un four traditionnel. On apprécie aussi le mode Déshydrater, moins courant sur les appareils d'entrée de gamme, utile pour conserver fruits ou légumes. Ninja est une marque établie sur le marché français des friteuses sans huile. Pour un usage quotidien simple et sain à un ou deux, ce fryer compact répond sans détour.

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Moulinex Dual Easy Fry : un repas complet prêt sans surveiller la cuisson

© Moulinex Dual Easy Fry

Vous aimez cuisiner pour votre famille, mais pas passer du temps devant les fourneaux à ajuster les réglages. Le Moulinex Dual Easy Fry répond à ce besoin précis. Ses 8 programmes présélectionnés permettent de lancer une cuisson en quelques secondes, sans consulter la notice. Vous posez l'appareil sur le plan de travail, vous choisissez votre plat, vous appuyez. Les deux bacs indépendants cuisent viande et légumes en même temps, chacun à sa température.

Pourquoi les deux bacs changent l'organisation du repas

Cet air fryer double bac de 8,3 litres répartis en deux compartiments indépendants dont un XXL permet de préparer un repas complet pour toute la famille en une seule fournée.

8 programmes présélectionnés couvrant frites, viande, poisson et légumes : la cuisson démarre sans réglage manuel.

Bacs et accessoires compatibles lave-vaisselle : le nettoyage quotidien ne demande aucun démontage.

Certains formats fins comme les frites allumettes demandent un léger ajustement du temps de cuisson par rapport au programme standard.

Garantie de disponibilité des pièces détachées pendant 15 ans : un engagement constructeur rare qui sécurise l'achat dans la durée.

La cuisson sans huile donne un résultat croustillant comparable à la friteuse traditionnelle, avec des aliments moins gras.

Un airfryer qui simplifie vraiment la cuisine du quotidien

On apprécie d'abord la rapidité : dès la première utilisation, la logique des modes de cuisson est claire. Pas de manuel à parcourir, pas de température à deviner. On choisit son programme, on lance, on s'occupe d'autre chose. Le double bac change l'organisation du repas en profondeur : les légumes et la viande sont prêts en même temps, sans jonglage. L'entretien ne pèse pas non plus sur l'usage, les bacs passent directement au lave-vaisselle. Pour cuisiner régulièrement pour sa famille sans contrainte, cet appareil constitue un choix solide et accessible.

Prix : 166.99 €

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Un air fryer est-il facile à utiliser sans expérience en cuisine ?

Oui. La plupart des modèles proposent des programmes présélectionnés : on pose les aliments, on choisit un mode et l'appareil gère la cuisson seul. Aucune compétence technique particulière n'est nécessaire pour obtenir de bons résultats.

L'air fryer est-il sans risque à utiliser à la maison ?

Oui. L'air fryer fonctionne à chaleur tournante sans bain d'huile, ce qui élimine les risques de projections brûlantes. La cuve reste accessible sans contact avec les résistances. L'arrêt automatique en fin de cuisson limite tout risque d'oubli.

Comment nettoyer un air fryer facilement après chaque utilisation ?

La plupart des bacs et grilles passent au lave-vaisselle. Pour les modèles sans cette compatibilité, un lavage à la main avec de l'eau chaude suffit. Un démontage sans outil rend le nettoyage rapide, même après une cuisson quotidienne.

Quelle capacité d'air fryer choisir selon le nombre de personnes à table ?

Un modèle de 3 à 4,7 litres convient pour une à deux personnes. Entre 6 et 8,3 litres, on couvre trois à quatre convives. Au-delà de 9 litres, les modèles double zone permettent de préparer un repas complet pour six à huit personnes.

Quelle garantie attendre d'un air fryer et que faire en cas de panne ?

La garantie légale est de deux ans. Certains fabricants, comme Tefal, s'engagent à fournir des pièces détachées pendant quinze ans. En cas de panne, un appareil réparable évite un remplacement complet et représente un meilleur investissement dans la durée.