iPhone 18 Pro vs Pro Max : écran, autonomie, photo… lequel vaut vraiment son prix ?

Les iPhone 18 Pro et Pro Max sont disponibles depuis ce vendredi 18 septembre. Ils partagent la même puce A20 Pro et la même base photo, mais leur écran, leur autonomie et leur prix peuvent changer nettement l'expérience au quotidien.

Ce qu'il faut retenir

Dimensions d'affichage : 6,3 pouces côté Pro contre 6,9 pouces sur la déclinaison Pro Max

Budget : environ 150 euros au tarif d'entrée

Technologies partagées : A20 Pro et caméra principale 48 MP à ouverture variable

Autonomie : jusqu'à 43 heures de lecture vidéo annoncées

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Même puce, usages différents

Comparer les deux Pro revient moins à mesurer leur puissance qu'à choisir une taille de vie quotidienne. Le 6,3 pouces se fait davantage oublier en poche et à une main. Le 6,9 pouces offre une surface plus agréable pour les cartes, les photos ou les séries. Comme le processeur et la base photo sont communs, il n'existe pas de modèle universellement supérieur.

150 euros d'écart : que gagne-t-on réellement ?

L'écart de prix doit être mis en regard de la durée de possession. Répartis sur trois ou quatre ans, 150 euros peuvent être acceptables si le grand écran est utilisé plusieurs heures par jour. Si le téléphone sert surtout à communiquer, prendre des photos et consulter quelques applications, le Pro réduit la facture sans renoncer aux fonctions essentielles.

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Le meilleur choix dépend du temps passé sur l'écran

Le meilleur modèle est celui qui évite deux regrets opposés : acheter trop grand pour un gain peu utilisé, ou prendre trop compact alors que l'on regarde plusieurs heures de contenus. Comparer les dimensions avec son téléphone actuel donne souvent une réponse plus utile qu'une longue liste de spécifications.

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