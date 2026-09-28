Streaming en voyage : comment accéder à Netflix, Prime Video et Disney+ avec un VPN

Netflix, Prime Video, Disney+… en déplacement, l'accès à vos plateformes habituelles peut varier selon le pays et la qualité du réseau. Serveurs, vitesse, sécurité, compatibilité : voici comment choisir et configurer un VPN adapté au streaming.

Partir à l'étranger ne signifie plus nécessairement renoncer à ses habitudes numériques. Ordinateur portable dans une chambre d'hôtel, smartphone connecté au Wi-Fi d'un aéroport ou tablette utilisée dans le train : les occasions de regarder une série, un film ou une émission loin de chez soi se multiplient. Mais la qualité de l'expérience dépend autant du réseau utilisé que du service de VPN sélectionné.

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Pourquoi avez-vous besoin d'un VPN pour le streaming en voyage ?

Un VPN, ou réseau privé virtuel, crée une connexion chiffrée entre votre appareil et un serveur distant. Votre trafic Internet transite alors par ce serveur et votre adresse IP publique est remplacée par celle du point de connexion choisi.

Cette technologie présente deux intérêts particulièrement utiles lors d'un déplacement : renforcer la confidentialité sur les réseaux qui ne vous appartiennent pas et permettre à vos services en ligne de vous identifier à partir d'une autre adresse IP.

Pour le streaming, il faut néanmoins garder une règle en tête : un VPN ne modifie pas les droits attachés à votre abonnement. La disponibilité d'un film, d'une série ou d'une compétition peut dépendre du pays, des conditions générales de la plateforme et des accords de diffusion.

Contourner les restrictions géographiques

Les catalogues proposés par les plateformes de streaming ne sont pas nécessairement identiques dans tous les pays. Les accords de licence conclus pour Netflix, Amazon Prime Video ou d'autres services peuvent varier d'un territoire à l'autre.

L'adresse IP est l'un des éléments permettant à un site ou à une application d'identifier approximativement le pays depuis lequel une connexion est établie. En se connectant à un serveur situé dans une autre région, un VPN fournit une autre adresse IP publique.

C'est notamment pratique pour accéder, lorsque les conditions du service le permettent, à des contenus et services habituellement disponibles depuis son pays de résidence. Il faut toutefois respecter les conditions d'utilisation de chaque plateforme : un VPN est un outil de connexion et de confidentialité, pas un moyen de contourner les droits attachés aux contenus.

Sécuriser votre connexion sur les réseaux Wi-Fi publics

Le deuxième intérêt est parfois plus important encore lorsque l'on se déplace. Hôtels, cafés, gares et aéroports proposent quantité de réseaux Wi-Fi publics dont vous ne maîtrisez ni la configuration ni le niveau de sécurité.

Un VPN chiffre le trafic qui transite entre votre appareil et son infrastructure. Les informations échangées deviennent ainsi beaucoup plus difficiles à intercepter par une personne présente sur le même réseau.

Cette protection concerne aussi bien le streaming que la navigation, les applications, les messageries ou les services professionnels. Elle ne dispense évidemment pas d'utiliser des mots de passe robustes et l'authentification à deux facteurs lorsque celle-ci est disponible.

Accéder à votre contenu habituel sans interruption

Un bon service doit surtout se faire oublier. Une fois l'application installée, quelques secondes doivent suffire pour sélectionner un serveur et établir la connexion.

Pour regarder une vidéo en HD ou en 4K, la vitesse devient décisive. Le chiffrement et le passage par un serveur intermédiaire peuvent légèrement réduire le débit ou augmenter la latence. D'où l'intérêt de privilégier un fournisseur disposant d'une infrastructure rapide et d'un grand nombre de localisations.

Choisir un serveur relativement proche reste généralement la meilleure solution pour préserver les performances lorsque l'on n'a pas besoin d'une localisation précise.

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Comment choisir le meilleur VPN pour le streaming en déplacement ?

Tous les fournisseurs remplissent la même fonction de base, mais leurs performances, leurs applications, leur couverture géographique et leurs fonctionnalités diffèrent sensiblement.

Pour le streaming, cinq critères méritent une attention particulière.

Vitesse et performance des serveurs

Un VPN très sécurisé mais trop lent est peu agréable pour regarder de la vidéo. Une baisse importante du débit peut provoquer une réduction automatique de la définition ou des mises en mémoire tampon.

Il faut donc regarder la capacité de l'infrastructure et les protocoles proposés. ExpressVPN indique par exemple utiliser des serveurs 10 Gbit/s et 40 Gbit/s associés à son protocole Lightway pour le streaming HD et 4K.

Surfshark annonce de son côté plus de 4 500 serveurs, tous dotés d'une capacité de 10 Gbit/s, tandis que Private Internet Access met également en avant des serveurs 10 Gbit/s et une bande passante sans limitation.

Les chiffres techniques ne suffisent toutefois pas à prédire le débit obtenu chez soi. Celui-ci dépend également de la distance avec le serveur, de la qualité de la connexion locale, de l'encombrement du réseau et de l'appareil utilisé.

Nombre et localisation des serveurs

Une grande couverture géographique facilite la recherche d'une connexion adaptée.

ExpressVPN permet actuellement de sélectionner des emplacements dans 113 pays. NordVPN indique disposer de plus de 8 400 serveurs répartis dans plus de 167 pays. CyberGhost annonce des serveurs dans 100 pays, Surfshark plus de 4 500 serveurs dans 100 pays et Private Internet Access une présence dans 91 pays.

Le plus grand nombre n'est pas automatiquement synonyme de meilleure expérience. Pour un utilisateur français, la présence de plusieurs emplacements en France et dans les principaux pays visités compte davantage que le total brut affiché.

Facilité d'utilisation et compatibilité des appareils

Un bon service de voyage doit fonctionner aussi facilement sur un smartphone Android que sur un ordinateur, une tablette ou un téléviseur connecté.

ExpressVPN propose notamment des applications pour Windows, macOS, Linux, Chromebook, Android et iOS, mais également pour Amazon Fire TV, Apple TV, Chromecast avec Google TV et Android TV.

Selon la formule souscrite, ExpressVPN autorise jusqu'à 14 connexions simultanées. NordVPN en permet jusqu'à 10, CyberGhost jusqu'à 7, tandis que Surfshark propose des connexions simultanées illimitées.

Ce critère devient important pour une famille utilisant en même temps plusieurs téléphones, tablettes et ordinateurs.

Sécurité et politique de confidentialité

Le rôle premier d'un VPN reste de protéger la connexion.

Les principaux services utilisent des protocoles modernes et proposent généralement un Kill Switch destiné à couper automatiquement le trafic si la connexion au réseau privé s'interrompt.

La politique de conservation des données mérite également d'être examinée. ExpressVPN affirme ne pas enregistrer l'activité de navigation et utilise son infrastructure TrustedServer fonctionnant sur mémoire vive. L'entreprise indique également avoir fait contrôler certains de ses engagements par des sociétés indépendantes.

Surfshark met également en avant une infrastructure RAM, une politique de non-journalisation et des audits tiers, tandis que PIA indique exploiter une infrastructure 100 % RAM et une politique zéro log.

Support client réactif

Ce détail paraît secondaire jusqu'au jour où une application refuse de se connecter depuis un hôtel situé à plusieurs milliers de kilomètres.

Une assistance disponible en permanence est donc appréciable. ExpressVPN annonce un support par chat et e-mail 24h/24 et 7j/7. CyberGhost et Surfshark affichent également une assistance continue.

Un support rapide peut notamment aider à choisir un autre serveur, modifier le protocole utilisé ou résoudre un problème de configuration.

Les meilleurs VPN pour le streaming en voyage en 2026

Il n'existe pas un choix universel pour tous les utilisateurs. Certains privilégient la simplicité, d'autres le nombre de localisations, le prix, les appareils simultanés ou les fonctionnalités de confidentialité.

Voici cinq des principaux services à considérer en 2026.

ExpressVPN : sécurité et vitesse optimales pour une expérience fluide

ExpressVPN adopte une approche particulièrement simple. Son application permet de sélectionner rapidement une localisation et son protocole maison Lightway vise à concilier vitesse, stabilité et sécurité.

Le fournisseur dispose d'emplacements dans 113 pays et indique exploiter des milliers de serveurs 10 et 40 Gbit/s. Son réseau est conçu pour le streaming HD et 4K, ainsi que pour une utilisation sur téléphone, ordinateur, tablette et télévision connectée.

Sa compatibilité constitue l'un de ses points pratiques : Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Chromebook, Amazon Fire TV, Android TV ou encore Apple TV font partie des plateformes prises en charge.

L'offre permet également d'installer l'application sur de nombreux appareils et d'utiliser jusqu'à 14 connexions simultanément selon la formule. Pour les appareils dépourvus d'application native, ExpressVPN propose notamment une configuration sur routeur ainsi qu'un système Smart DNS appelé MediaStreamer.

Côté confidentialité, ExpressVPN met en avant une politique sans journaux, des serveurs fonctionnant en mémoire vive avec TrustedServer et plusieurs audits indépendants.

Enfin, les nouveaux utilisateurs bénéficient d'une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours pour les abonnements éligibles souscrits directement auprès du fournisseur. L'assistance est disponible 24h/24 et 7j/7.

À retenir sur ExpressVPN :

serveurs dans 113 pays ;

infrastructure 10 et 40 Gbit/s ;

protocole Lightway ;

jusqu'à 14 connexions simultanées selon l'abonnement ;

applications sur les principales plateformes ;

assistance 24/7 ;

garantie de remboursement de 30 jours pour les nouveaux utilisateurs éligibles.

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CyberGhost VPN : serveurs dédiés au streaming et facilité d'utilisation

CyberGhost adopte une approche différente particulièrement intéressante pour ceux qui ne souhaitent pas chercher eux-mêmes le serveur approprié.

Son application propose des serveurs présentés comme optimisés pour différents usages, avec notamment des options dédiées à Netflix en France, aux Etats-Unis ou en Allemagne, ainsi qu'à d'autres plateformes comme BBC iPlayer, Hulu, YouTube ou Crunchyroll.

Le service est présent dans 100 pays et intègre les principaux protocoles comme WireGuard, OpenVPN et IKEv2. Il propose également un Kill Switch automatique, une protection contre les fuites DNS et IP et une bande passante sans limitation.

Jusqu'à 7 appareils peuvent être protégés en simultané. Les applications sont disponibles sur Windows, macOS, Android et iOS, entre autres systèmes.

CyberGhost se distingue également par sa garantie : elle atteint 45 jours sur les abonnements de longue durée, contre 14 jours pour l'offre mensuelle présentée actuellement sur le site.

Son principal intérêt pour le streaming reste sa simplicité : l'utilisateur peut rechercher directement un serveur associé à un service plutôt que de tester plusieurs localisations manuellement.

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NordVPN : une très vaste couverture serveur

NordVPN possède l'un des réseaux géographiques les plus étendus de cette sélection. Le fournisseur indique actuellement dépasser les 8 400 serveurs dans plus de 167 pays.

Cette couverture offre de nombreux choix de localisation et facilite la recherche d'un serveur proche, ce qui peut contribuer à réduire la latence.

NordVPN est disponible sur Windows, macOS, Linux, Android, iOS, les principaux navigateurs et différentes plateformes de télévision, notamment Android TV et tvOS. Des configurations sont également possibles sur certains appareils qui ne disposent pas d'application dédiée.

Un compte permet de connecter jusqu'à 10 appareils simultanément. Il est également possible de configurer le service au niveau du routeur afin de couvrir les appareils qui y sont connectés.

NordVPN propose enfin une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours sur les abonnements éligibles.

Pour un utilisateur qui change régulièrement de pays, la profondeur du réseau constitue donc un avantage pratique.

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Surfshark : une option économique et performante

Surfshark se distingue d'abord par une fonctionnalité particulièrement utile pour les foyers très équipés : le nombre de connexions simultanées n'est pas limité.

Ordinateurs, smartphones, tablettes et autres appareils compatibles peuvent donc utiliser le même abonnement sans gérer un quota fixe.

Le réseau comprend plus de 4 500 serveurs dans 100 pays, annoncés avec une capacité de 10 Gbit/s. Le fournisseur met également en avant une infrastructure RAM, son Kill Switch, le protocole WireGuard, le système MultiHop et différentes fonctions destinées à la confidentialité.

Surfshark propose par ailleurs des fonctionnalités complémentaires suivant la formule choisie, notamment Alternative ID, CleanWeb et, sur certaines offres, des outils de cybersécurité supplémentaires.

La garantie satisfait ou remboursé atteint 30 jours.

Pour une famille ou un utilisateur possédant beaucoup d'appareils, l'absence de limite de connexions simultanées constitue son argument le plus distinctif.

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Private Internet Access : un grand réseau à prix abordable

Private Internet Access, généralement appelé PIA, mise lui aussi sur une infrastructure étendue.

Le service dispose de serveurs dans 91 pays et annonce une infrastructure 10 Gbit/s, une bande passante sans limitation ainsi que des serveurs fonctionnant en RAM.

PIA permet également de régler différents paramètres techniques, ce qui séduira les utilisateurs souhaitant davantage contrôler leur configuration.

Le fournisseur met en avant le split tunneling, qui permet de choisir quelles applications utilisent le tunnel chiffré et lesquelles continuent à utiliser directement la connexion Internet.

Au moment de notre vérification, PIA affichait également une promotion sur son abonnement de trois ans, avec garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Les offres et les prix étant susceptibles d'évoluer, mieux vaut vérifier le montant réellement facturé avant toute souscription.

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Configurer votre VPN pour le streaming pendant votre voyage : étapes clés

Dans la majorité des cas, la configuration ne demande que quelques minutes.

Étape 1 : souscrivez à un VPN adapté

Commencez par déterminer vos priorités : nombre d'appareils, pays disponibles, applications compatibles, fréquence d'utilisation ou encore prix.

Pour un usage ponctuel, une formule mensuelle peut sembler plus simple. Les offres sur un an, deux ans ou davantage affichent généralement un tarif mensuel plus faible, mais demandent un paiement initial plus important.

Prenez également en compte les conditions de renouvellement. Le prix promotionnel de départ n'est pas toujours celui qui sera appliqué après la première période d'abonnement.

Étape 2 : téléchargez et installez l'application VPN

Installez ensuite uniquement l'application officielle du fournisseur depuis son site ou depuis la boutique d'applications de votre appareil.

Windows, macOS, Android et iOS sont pris en charge par les cinq services présentés ici. Plusieurs disposent aussi d'applications pour les téléviseurs connectés, Fire TV ou Apple TV.

Une fois l'installation terminée, connectez-vous avec votre compte.

Étape 3 : connectez-vous à un serveur dans votre pays d'origine ou le pays de votre choix

La plupart des applications affichent une liste ou une carte.

Pour obtenir la meilleure vitesse possible, sélectionnez de préférence un serveur proche de votre position lorsque vous n'avez pas besoin d'une localisation particulière.

Pour retrouver un service disponible dans votre pays de résidence lorsque ses conditions d'utilisation le permettent, choisissez un emplacement correspondant à ce pays.

Attendez ensuite que l'application indique que la connexion est sécurisée.

Étape 4 : lancez votre plateforme de streaming préférée

Ouvrez ensuite votre service vidéo normalement.

Netflix, Amazon Prime Video ou les autres applications détecteront la connexion Internet provenant de l'adresse IP du serveur sélectionné. Les contenus effectivement disponibles restent cependant déterminés par les licences et les règles appliquées par chaque plateforme.

Si un problème apparaît, inutile de modifier immédiatement toute la configuration : changer de serveur suffit souvent.

Résoudre les problèmes courants de streaming avec un VPN en voyage

Même avec un service premium, aucune configuration ne garantit un fonctionnement identique sur tous les réseaux et toutes les plateformes.

Voici les principales vérifications à effectuer.

Que faire si la plateforme de streaming bloque l'accès ?

Commencez par vous déconnecter du serveur, puis choisissez un autre emplacement dans le même pays.

Les plateformes peuvent identifier certaines adresses IP comme appartenant à un réseau privé ou modifier régulièrement leurs mécanismes de détection.

Vous pouvez également :

fermer complètement l'application de streaming avant de la relancer ;

vider le cache du navigateur ou de l'application ;

tester un autre navigateur ;

changer de protocole ;

contacter le support du fournisseur.

CyberGhost simplifie par exemple cette recherche avec des serveurs identifiés selon certains services de streaming.

Message d'erreur VPN et solutions

Si l'application elle-même refuse de se connecter, vérifiez d'abord l'accès Internet sans VPN.

Certains réseaux d'hôtels, d'aéroports ou de transports nécessitent d'accepter leurs conditions sur une page Web avant d'autoriser pleinement le trafic. Connectez-vous d'abord au Wi-Fi, ouvrez cette page, puis activez la protection.

Changer de protocole peut également résoudre certains problèmes. WireGuard, OpenVPN et les protocoles propriétaires comme Lightway n'utilisent pas exactement les mêmes mécanismes.

Enfin, redémarrer l'application ou changer de serveur reste souvent la solution la plus rapide.

Optimiser la vitesse de connexion pour le streaming

Si la vidéo manque de fluidité, commencez par sélectionner le serveur disponible le plus proche.

Une liaison Paris-Madrid sera généralement plus efficace qu'une connexion passant inutilement par les Etats-Unis lorsque vous cherchez uniquement à sécuriser votre trafic.

Vous pouvez ensuite :

privilégier un protocole récent et rapide ;

passer d'un Wi-Fi encombré à la 4G ou à la 5G si votre forfait le permet ;

arrêter les téléchargements exécutés en arrière-plan ;

réduire temporairement la qualité vidéo ;

essayer plusieurs serveurs de la même région.

Gardez également à l'esprit qu'un VPN ne peut pas rendre rapide une connexion Internet initialement lente. Si le Wi-Fi de l'hôtel ne délivre que quelques mégabits par seconde, le service ne peut pas créer de bande passante supplémentaire.

VPN gratuits vs VPN payants pour le streaming en voyage

Un VPN gratuit peut sembler suffisant pour quelques jours, mais le streaming est précisément l'un des usages où leurs limitations deviennent les plus visibles.

Les services gratuits imposent fréquemment une limite de données, un nombre restreint de pays, moins de serveurs ou une vitesse réduite. Les utilisateurs se retrouvent donc plus facilement sur une infrastructure saturée.

La question du modèle économique compte également. Exploiter des serveurs rapides dans plusieurs pays coûte cher. Lorsqu'un fournisseur ne facture rien, il faut comprendre comment son service est financé.

Un abonnement payant offre généralement :

davantage de localisations ;

des serveurs plus rapides ;

une quantité de données illimitée ;

plusieurs connexions simultanées ;

des applications pour davantage d'appareils ;

un support client ;

davantage de fonctionnalités de sécurité.

Surfshark souligne par exemple que certains services gratuits peuvent avoir des vitesses plus faibles, davantage de publicité ou une protection moins complète.

Il existe toutefois des essais gratuits ou des garanties de remboursement. ExpressVPN propose notamment trois jours d'essai sur iOS et Android et une garantie de 30 jours pour les nouveaux utilisateurs éligibles.

CyberGhost monte jusqu'à 45 jours sur certaines formules longues.

Cela permet de tester les performances réelles depuis ses propres appareils avant de conserver le service.

Aspects légaux et éthiques de l'utilisation d'un VPN pour le streaming

Utiliser un VPN est légal en France. ExpressVPN rappelle par exemple que cette technologie est utilisée aussi bien par des particuliers que par des entreprises pour sécuriser des accès à distance ou protéger les connexions sur les réseaux publics.

Cela ne signifie pas que toutes les utilisations sont autorisées.

Un comportement illégal le reste lorsque la connexion passe par un serveur VPN. De même, les services de streaming disposent de leurs propres conditions d'utilisation et les droits de diffusion peuvent différer selon le pays.

Il est donc recommandé de vérifier les règles de la plateforme utilisée, particulièrement pour les contenus faisant l'objet de licences territoriales.

Le cas le plus simple reste celui de la sécurité : activer un VPN pour protéger ses données sur un Wi-Fi public ou pour préserver sa confidentialité ne modifie pas les droits attachés aux contenus consultés.

FAQ : vos questions fréquentes sur le streaming et les VPN en voyage

Quel serveur choisir pour regarder du streaming ?

Choisissez en priorité un serveur géographiquement proche pour préserver la vitesse. Si vous devez utiliser une localisation spécifique pour un service accessible dans votre pays de résidence, sélectionnez un serveur situé dans ce pays, dans le respect des conditions de la plateforme.

Un VPN ralentit-il le streaming ?

Un ralentissement est possible car le trafic est chiffré et passe par un serveur intermédiaire. Avec une connexion rapide et un fournisseur performant, l'impact peut toutefois rester faible. La distance jusqu'au serveur et la qualité du réseau local jouent un rôle essentiel.

Peut-on regarder Netflix avec un VPN ?

Techniquement, plusieurs fournisseurs indiquent prendre en charge le streaming avec Netflix. CyberGhost propose par exemple des serveurs indiqués comme optimisés pour Netflix dans plusieurs pays, tandis qu'ExpressVPN cite Netflix parmi les services utilisés avec son réseau.

La disponibilité des films et séries dépend néanmoins des licences et des règles définies par Netflix.

Quel VPN choisir pour plusieurs appareils ?

Surfshark est particulièrement intéressant sur ce point grâce à ses connexions simultanées illimitées. ExpressVPN peut aller jusqu'à 14 appareils simultanément suivant la formule, NordVPN jusqu'à 10 et CyberGhost jusqu'à 7.

Quel VPN dispose du plus grand nombre de pays dans cette sélection ?

Au moment de notre vérification, NordVPN annonçait des serveurs dans plus de 167 pays. ExpressVPN en annonce 113, CyberGhost et Surfshark 100 chacun, et Private Internet Access 91.

Le nombre de pays n'est toutefois qu'un indicateur. La qualité et la proximité des serveurs restent déterminantes.

Quelle vitesse faut-il pour regarder une vidéo avec un VPN ?

Cela dépend de la définition choisie et de la plateforme. Plus vous regardez des contenus en haute définition ou en 4K, plus une connexion rapide et stable est importante.

Le fournisseur doit donc conserver suffisamment de performances après activation de la connexion chiffrée. Les réseaux 10 ou 40 Gbit/s annoncés par certains opérateurs concernent la capacité de leurs infrastructures et ne correspondent pas au débit garanti sur votre appareil.

Un VPN gratuit suffit-il ?

Pour une navigation occasionnelle, certaines offres gratuites peuvent convenir. Pour le streaming régulier, les limites de débit, de données, de serveurs ou de pays deviennent souvent contraignantes.

Un service payant disposant d'une garantie de remboursement peut être plus pertinent pour tester réellement les performances.

Faut-il laisser son VPN activé en permanence ?

Ce n'est pas obligatoire, mais c'est particulièrement utile sur un réseau Wi-Fi public ou lorsque vous souhaitez maintenir une protection continue de votre trafic Internet.

Plusieurs applications disposent aussi d'une fonction de connexion automatique permettant d'activer la protection lorsque l'appareil rejoint un nouveau réseau.

Quelle différence entre un VPN et un Smart DNS ?

Un VPN chiffre le trafic et modifie l'adresse IP publique utilisée sur Internet. Un Smart DNS agit différemment et ne fournit pas nécessairement le même niveau de chiffrement.

ExpressVPN propose par exemple MediaStreamer pour certains téléviseurs et consoles, mais précise que cette fonction ne chiffre pas la connexion comme le fait son VPN.

Conclusion : profitez de vos contenus préférés où que vous soyez

Le meilleur VPN pour le streaming n'est pas nécessairement celui qui affiche le plus grand nombre de serveurs ou le prix le plus faible. Tout dépend de la manière dont vous l'utilisez.

Pour un déplacement régulier, recherchez avant tout une connexion rapide, des serveurs disponibles dans les régions qui vous intéressent, des applications simples, une bonne politique de confidentialité et un support accessible.

ExpressVPN se distingue par sa simplicité, son infrastructure rapide et sa large compatibilité. CyberGhost mise sur des serveurs identifiés pour certains services de streaming. NordVPN possède une couverture géographique particulièrement étendue. Surfshark se démarque avec ses connexions simultanées illimitées, tandis que Private Internet Access combine une infrastructure importante et de nombreux réglages.

Avant de partir, le meilleur conseil reste finalement très simple : installez l'application et testez votre configuration à l'avance. Vous éviterez ainsi de découvrir un problème de connexion une fois installé dans un hôtel à plusieurs milliers de kilomètres de chez vous.