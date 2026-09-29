Ce forfait mobile La Poste Mobile 130Go à 10,99€ offre quatre mois gratuits

La Poste Mobile lance une offre de rentrée sur ses forfaits sans engagement, avec quatre mois offerts jusqu'au 4 octobre 2026 inclus. Une promotion qui concerne notamment son forfait 130Go affiché à 10,99€ par mois.

Le bon plan La Poste Mobile à retenir

Quatre mois offerts sur les forfaits mobiles sans engagement

Offre proposée par La Poste Mobile jusqu'au 4 octobre 2026 inclus

Forfait 130Go affiché à 10,99€ par mois

La Poste Mobile utilise le réseau Bouygues Telecom

DÉCOUVRIR LES FORFAITS

Un forfait 130Go à 10,99€ par mois chez La Poste Mobile

Changer de forfait mobile peut permettre de réduire une dépense récurrente sans nécessairement diminuer son enveloppe de données. La Poste Mobile se positionne justement sur ce terrain avec son forfait 130Go proposé à 10,99€ par mois.

Cette enveloppe de données peut notamment intéresser les utilisateurs qui sollicitent régulièrement leur smartphone. Avec 130Go annoncés, le forfait laisse de la marge pour de nombreux usages mobiles au quotidien, selon la consommation de chacun.

Pour les amateurs de sport, cela peut par exemple concerner la consultation des résultats, des actualités ou des contenus en ligne depuis un smartphone. Les usages vidéo sont généralement parmi les plus gourmands en données. Disposer d'une enveloppe importante permet donc d'envisager plus sereinement une utilisation régulière loin d'un réseau WiFi.

La Poste Mobile indique par ailleurs s'appuyer sur le réseau Bouygues Telecom. L'opérateur met également en avant un accès à plus de 6000 bureaux de poste pour conseiller et accompagner ses clients.

VOIR LES OFFRES

130Go pour accompagner les usages mobiles du quotidien

Un forfait riche en données prend tout son intérêt lorsqu'un smartphone est utilisé régulièrement en déplacement. Entre les transports, les week-ends et les journées passées loin de chez soi, la connexion mobile peut rapidement remplacer le WiFi.

Les 130Go proposés par cette offre apportent ainsi une enveloppe conséquente pour naviguer sur Internet et utiliser ses applications. Chacun devra naturellement adapter ses usages à la quantité de données effectivement consommée.

Le prix constitue également un élément à considérer. La Poste Mobile affiche ce forfait 130Go à 10,99€ par mois. À titre de comparaison, les éléments communiqués pour cette opération mentionnent RED avec 100Go à 11,99€, Free avec 110Go à 12,99€, Sosh avec 100Go à 13,99€ et B&You avec 100Go à 13,99€. Ces tarifs correspondent aux informations fournies pour cette campagne et peuvent évoluer.

PROFITEZ DE LA PROMO

La Poste Mobile ajoute quatre mois offerts à son offre

La promotion de La Poste Mobile vient compléter son positionnement tarifaire avec quatre mois offerts sur ses forfaits mobiles sans engagement. L'opération, débutée le 31 août 2026, est annoncée jusqu'au 4 octobre 2026 inclus. Le site de La Poste Mobile présente actuellement cette offre comme un forfait gratuit jusqu'à la fin de l'année.

Les informations relatives aux quatre mois offerts, à l'échéance du 4 octobre et au réseau Bouygues Telecom proviennent bien de la fiche La Poste Mobile transmise.