Dyson s'attaque à vos dents : sa nouvelle brosse embarque une caméra et un jet interdentaire

Dyson investit les soins bucco-dentaires avec CameraJet, une brosse à dents électrique dotée d'une caméra et d'un jet interdentaire. Une nouvelle technologie pensée pour rendre le nettoyage entre les dents plus précis.

Les points clés

Dyson lance sa nouvelle catégorie consacrée aux soins bucco-dentaires

La CameraJet associe brosse à dents électrique et jet interdentaire

Une caméra utilise la technologie Gap Optical Targeting pour cibler les espaces entre les dents

Le système a été développé avec des experts dentaires

La gamme comprend également du dentifrice, du bain de bouche, des têtes de brosse et des accessoires

VOIR LA NOUVELLE CAMERAJET

Une brosse à dents Dyson qui embarque une caméra

Après les aspirateurs, les appareils de soin des cheveux ou encore les casques audio, Dyson s'intéresse désormais à votre salle de bains sous un nouvel angle. La marque lance sa catégorie de soins bucco-dentaires avec la Dyson CameraJet.

Cette brosse à dents électrique se distingue notamment par l'intégration d'une caméra. Selon Dyson, il s'agit de sa seule brosse à dents équipée de la technologie Gap Optical Targeting. Celle-ci sert à nettoyer avec précision entre les dents pendant le brossage et à prévenir l'accumulation de plaque.

La CameraJet ne se limite pas au fonctionnement d'une brosse à dents électrique traditionnelle. Elle intègre également un jet interdentaire. Celui-ci projette un jet conique de liquide afin de cibler les espaces entre les dents.

Dyson indique avoir développé son appareil avec des experts dentaires. L'objectif annoncé consiste à proposer un nettoyage haute performance tout en favorisant les techniques d'hygiène bucco-dentaire recommandées.

La marque accompagne également cette nouvelle brosse à dents d'un véritable écosystème. La gamme de soins bucco-dentaires Dyson comprend du dentifrice non moussant, du bain de bouche peu moussant, différentes têtes de brosse ainsi que des accessoires pour la CameraJet.

DÉCOUVRIR LES SOINS DYSON

Une nouvelle routine pour prendre soin de ses dents au quotidien

Le matin avant de partir travailler ou le soir avant de vous coucher, le brossage reste un geste incontournable. Avec la CameraJet, Dyson cherche à réunir plusieurs étapes du nettoyage dans un même appareil.

Le jet interdentaire prend notamment son intérêt pour les zones situées entre les dents. Plutôt que de concentrer uniquement le nettoyage sur les surfaces accessibles à la brosse, la CameraJet permet de cibler ces espaces grâce à son jet conique.

La caméra apporte une autre dimension à cette routine. Elle accompagne le ciblage des espaces interdentaires avec la technologie développée par Dyson. L'approche vise ainsi les utilisateurs qui souhaitent aller plus loin qu'un simple passage de brosse électrique.

Dyson propose par ailleurs des produits complémentaires conçus pour fonctionner avec son nouveau système. Dentifrice, bain de bouche et têtes de remplacement permettent à la marque de construire une gamme complète autour de la CameraJet. Un abonnement est également proposé pour faciliter le renouvellement de certains de ces produits.

DÉCOUVRIR LE SYSTÈME DYSON

Dyson ouvre une nouvelle catégorie avec CameraJet

Avec CameraJet, Dyson étend son catalogue aux soins bucco-dentaires et mise sur une combinaison inhabituelle entre brossage électrique, caméra et jet interdentaire. La brosse à dents et les différents produits de cette nouvelle gamme sont présentés sur le site officiel Dyson en France.