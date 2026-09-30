L'iPhone 18 Pro vient à peine de sortir et SFR offre déjà 200€ de remise : une offre rare

L'Apple iPhone 18 Pro propose jusqu'à 2 To de stockage interne pour conserver photos, vidéos 4K et applications sans jamais gérer un cloud, à 1279€ avec un forfait SFR.

L'Apple iPhone 18 Pro est un smartphone premium disponible en 4 capacités de stockage, de 256 Go à 2 To. Son écran de 6,3 pouces offre un confort de lecture quotidien sans atteindre l'encombrement des formats Max. La connectivité 5G assure des téléchargements rapides en déplacement. La recharge USB-C monte jusqu'à 45 W, compatible avec une large gamme de chargeurs du marché. L'offre SFR cumule 100€ remboursés sur demande avec un forfait et 100€ de bonus reprise sur votre ancien mobile, soit 200€ de remise cumulée.

Les points clés

200€ d'économie immédiate, soit -14% sur le prix.

Stockage jusqu'à 2 To : photos, vidéos 4K et apps sans gérer de cloud.

Capteur 48 MP : recadrage sans perte de qualité après la prise de vue.

Classe énergétique A : autonomie optimisée au quotidien.

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L'Apple iPhone 18 Pro, du stockage limité à la liberté totale

L'Apple iPhone 18 Pro centralise photos 48 MP, vidéos 4K et applications grâce à 4 capacités de stockage allant jusqu'à 2 To. Son capteur haute résolution capture des images recadrables sans perte, même après la prise de vue. L'écran de 6,3 pouces avec technologie ProMotion affiche les contenus avec fluidité et fidélité des couleurs. La puce Apple de dernière génération assure une classe énergétique A, ce qui se traduit par une autonomie optimisée sans sacrifier la puissance. La connectivité 5G complète l'ensemble pour des téléchargements rapides en mobilité.

Tout ce que vous gardez, rien de ce que vous gérez

Vous prenez une série de photos en rafale, et elles s'accumulent sans alerte de stockage ni nettoyage forcé. Avec 2 To disponibles, une bibliothèque de plusieurs années de vidéos 4K et de clichés 48 MP tient dans la poche sans application de gestion de cloud à ouvrir. Seul le modèle 256 Go est affiché à 1279€ dans cette offre ; les versions à plus grande capacité sont proposées à des tarifs supérieurs. L'écran 6,3 pouces prend en charge la consultation des fichiers avec un confort qui évite de passer par un autre appareil pour vérifier un résultat.

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