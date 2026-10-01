Quel est le meilleur smartphone à choisir selon votre profil et budget ?

De 130 € à plus de 2 000 €, le marché des smartphones couvre des besoins très différents. Du téléphone accessible au dernier iPhone 18 Pro, chaque modèle de cette sélection répond à une priorité précise : grand écran, photo, autonomie, performances, longévité logicielle ou rapport qualité-prix.

Certains veulent un téléphone qui tienne sept ans sans faiblir. D'autres cherchent le meilleur appareil photo sous 500 €, que ce soit un Google Pixel ou un android milieu de gamme. D'autres encore veulent des performances gaming sans payer le prix d'un iPhone 17 Pro ou d'un Samsung Galaxy S26 Ultra. Ces trois profils n'ont pas les mêmes priorités. Ce guide ne produit pas un classement universel. Il pose cinq critères concrets, autonomie, écran, mises à jour, performances et photo, et les applique à dix modèles testés. L'objectif est simple : trouver le bon smartphone 2026 selon son usage réel et son budget.

Les 10 smartphones sélectionnés en 2026

Les cinq critères qui ont guidé notre sélection

Qualité photo et zoom : un zoom optique 2,5x, comme sur le POCO F9 Pro, suffit pour un portrait serré ou une scène de rue. À 5x, comme sur le Xiaomi 17T Pro avec son optique Leica, on isole un musicien sur scène ou on lit un panneau à distance sans perte de netteté. Les mégapixels seuls ne font pas tout : un capteur à 200 MP avec un mauvais traitement donne de moins bons résultats qu'un 50 MP bien optimisé. Le Google Pixel 10a en est l'exemple : son appareil photo doit sa qualité au logiciel, pas à la course aux mégapixels. En photo du quotidien, c'est le rendu final qui compte, pas la fiche technique.

: un zoom optique 2,5x, comme sur le POCO F9 Pro, suffit pour un portrait serré ou une scène de rue. À 5x, comme sur le Xiaomi 17T Pro avec son optique Leica, on isole un musicien sur scène ou on lit un panneau à distance sans perte de netteté. Les mégapixels seuls ne font pas tout : un capteur à 200 MP avec un mauvais traitement donne de moins bons résultats qu'un 50 MP bien optimisé. Le Google Pixel 10a en est l'exemple : son appareil photo doit sa qualité au logiciel, pas à la course aux mégapixels. En photo du quotidien, c'est le rendu final qui compte, pas la fiche technique. Fluidité de l'écran : à 60 Hz, comme sur le Note 23, le défilement d'une page ou d'un fil d'actualité présente un léger saccadé perceptible dès qu'on a utilisé un écran plus rapide. Au-delà de 90 Hz, la fluidité devient nettement sensible : les animations sont plus douces, les jeux plus réactifs, la lecture vidéo plus confortable. À 120 Hz, l'usage quotidien est fluide sans effort. À 185 Hz, comme sur le POCO F9 Pro, l'avantage se ressent surtout en jeu compétitif. Pour un usage mixte, 120 Hz reste le bon équilibre entre confort d'écran et consommation de batterie.

: à 60 Hz, comme sur le Note 23, le défilement d'une page ou d'un fil d'actualité présente un léger saccadé perceptible dès qu'on a utilisé un écran plus rapide. Au-delà de 90 Hz, la fluidité devient nettement sensible : les animations sont plus douces, les jeux plus réactifs, la lecture vidéo plus confortable. À 120 Hz, l'usage quotidien est fluide sans effort. À 185 Hz, comme sur le POCO F9 Pro, l'avantage se ressent surtout en jeu compétitif. Pour un usage mixte, 120 Hz reste le bon équilibre entre confort d'écran et consommation de batterie. Autonomie de la batterie : une batterie de 5000 mAh avec un écran à haute fréquence tient souvent une journée juste, parfois moins en usage intensif. Le OnePlus 15R embarque 7400 mAh : en usage modéré, cela représente deux jours complets sans recharge. La capacité brute ne suffit pas à tout expliquer : la charge rapide change aussi l'équation. Avec 80 W sur le OnePlus 15R ou 100 W sur le Xiaomi 17T Pro, une demi-heure de recharge redonne plusieurs heures d'usage. Le Note 23, lui, se recharge à 10 W seulement : compter deux heures pour un cycle complet. La charge rapide est un critère à part entière, pas un bonus.

: une batterie de 5000 mAh avec un écran à haute fréquence tient souvent une journée juste, parfois moins en usage intensif. Le OnePlus 15R embarque 7400 mAh : en usage modéré, cela représente deux jours complets sans recharge. La capacité brute ne suffit pas à tout expliquer : la charge rapide change aussi l'équation. Avec 80 W sur le OnePlus 15R ou 100 W sur le Xiaomi 17T Pro, une demi-heure de recharge redonne plusieurs heures d'usage. Le Note 23, lui, se recharge à 10 W seulement : compter deux heures pour un cycle complet. La charge rapide est un critère à part entière, pas un bonus. Durée de support logiciel : un smartphone acheté aujourd'hui avec sept ans de mises à jour garanties, comme le Google Pixel 10a ou le Samsung Galaxy A57 5G, sera encore sécurisé et à jour en 2033. Sur la durée, cela change le coût réel de l'achat : un modèle à 389 € maintenu sept ans revient moins cher qu'un modèle à 200 € abandonné au bout de deux ans. Certains modèles d'entrée de gamme, comme le Note 23, n'annoncent aucun engagement sur ce point. Acheter sans savoir combien de temps le téléphone sera suivi, c'est accepter une date de péremption inconnue dès le départ.

: un smartphone acheté aujourd'hui avec sept ans de mises à jour garanties, comme le Google Pixel 10a ou le Samsung Galaxy A57 5G, sera encore sécurisé et à jour en 2033. Sur la durée, cela change le coût réel de l'achat : un modèle à 389 € maintenu sept ans revient moins cher qu'un modèle à 200 € abandonné au bout de deux ans. Certains modèles d'entrée de gamme, comme le Note 23, n'annoncent aucun engagement sur ce point. Acheter sans savoir combien de temps le téléphone sera suivi, c'est accepter une date de péremption inconnue dès le départ. Rapport performances et prix : le Snapdragon 8 Gen 5 équipe le OnePlus 15R à 837 € et le POCO F9 Pro à 739,90 €. C'est la même puce que dans des flagships à plus de 1000 €, comme le Samsung Galaxy S26 Ultra ou l'iPhone 17 Pro Max. En pratique, cela se traduit par des applications qui s'ouvrent sans délai, un multitâche sans ralentissement et des jeux exigeants tournant à leur niveau graphique maximal. Le budget engagé ne détermine pas toujours le niveau de performances obtenu : deux modèles à 750 € offrent ici une puissance haut de gamme réelle, sans payer la marque au prix fort.

Samsung Galaxy A27 5G : un grand écran samsung sans le grand prix

© Samsung Galaxy A27 5G

Vous rentrez tard, vous voulez regarder une série, mais votre écran terne vous fatigue les yeux au bout de dix minutes. Le résultat : vous posez le téléphone et vous ratez votre épisode. Le Samsung Galaxy A27 5G règle ça avec sa dalle Super AMOLED de 6,7 pouces, qui restitue des couleurs franches et des noirs profonds, même dans le noir complet.

Pensé pour ceux qui consomment du contenu au quotidien

La dalle Super AMOLED affiche des couleurs vives et des contrastes marqués : regarder une vidéo ou faire défiler les réseaux sociaux devient nettement plus agréable qu'avec un écran LCD entrée de gamme.

Le châssis de 7,8 mm ne gonfle pas la poche et reste confortable à tenir longtemps, malgré le grand format 6,7 pouces.

Les outils IA embarqués, effacement d'objet et transcription vocale, rendent de vrais services au quotidien ; la finition verre brillant accroche les traces de doigts, ce qui pousse à adopter une coque dès le départ.

La 5G est intégrée d'origine, ce qui garantit une compatibilité réseau durable sans avoir à changer d'appareil dans deux ans.

Ce que l'écran change dès la première utilisation

Vous allumez le Samsung Galaxy A27 5G et la dalle s'illumine avec une intensité qu'on n'attend pas à ce budget. Les noirs sont vrais, les couleurs ne bavent pas. Le format 6,7 pouces s'oublie dans la main grâce à l'épaisseur contenue. Vous avez la sensation de tenir un écran de gamme supérieure, sans avoir signé pour un crédit téléphonique.

Solide pour la consommation, limité pour le reste

La conception en verre et le châssis fin tiennent bien à l'usage courant. En revanche, Samsung n'a pas confirmé publiquement la durée de support OS pour ce modèle spécifique, et les specs photo restent floues côté fabricant. Ce galaxy convient à l'utilisateur qui veut un grand écran 5G accessible pour les vidéos et le quotidien. Pour un appareil photo polyvalent ou une autonomie chiffrée et garantie, un autre modèle du guide sera plus adapté.

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Google Pixel 10a : un smartphone qui dure vraiment

© Google Pixel 10a

Vous cherchez un smartphone fiable sans avoir à le remplacer dans deux ans. La lassitude des ralentissements qui s'accumulent et des mises à jour qui s'arrêtent, vous connaissez. Le Google Pixel 10a répond à cette fatigue : sept ans de mises à jour garanties et une interface android épurée qui tient dans le temps, sans surcouche ni superflu.

Le détail qui change tout à 389 euros

Sept ans de mises à jour logicielles garanties : à ce budget, aucun concurrent android n'offre une longévité comparable, ce qui ramène le coût annuel à moins de 56 euros.

Qualité photo du quotidien au-dessus de la catégorie, renforcée par Photo Coach et les outils d'édition IA de Google Photos, sans avoir à tâtonner dans les réglages.

Interface android Pixel sans surcouche ni applications inutiles : fluide dès la première utilisation. Le stockage limité à 128 Go peut se révéler juste pour les gros consommateurs de vidéos ou de jeux.

Écran 120 Hz pour une navigation nettement plus confortable que les dalles 60 Hz habituelles à ce prix.

Ce que vous ressentez dès la première prise en main

Vous déverrouillez l'écran et l'interface répond sans délai, sans animation superflue. Vous prenez une photo à la volée, sans réglage : elle ressort nette, bien exposée. Ce n'est pas un hasard, c'est le résultat d'un android travaillé directement par Google. La légèreté de l'expérience surprend, surtout si vous veniez d'un appareil encombré de surcouches.

Pour qui ce Pixel tient la distance, et pour qui il ne suffit pas

La conception logicielle garantit sept ans de mises à jour concrètes, pas une promesse floue. Les matériaux et la finition satinée sont cohérents avec un usage quotidien durable. L'autonomie annoncée dépasse 30 heures, mais en usage intensif, la charge rapide devient utile. Ce Pixel convient à qui veut un smartphone fiable, photo soignée et budget maîtrisé sur la durée. Pour un zoom optique avancé ou un stockage multimédia étendu, un autre modèle du guide répondra mieux.

Prix : 389 €

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iPhone 18 Pro : le dernier iPhone pour ceux qui privilégient la qualité

© iPhone 18 Pro

Votre smartphone actuel commence à montrer ses limites dès que vous voulez filmer, photographier ou simplement profiter des dernières fonctions d'Apple. Vous voulez le dernier modèle, mais vous ne voulez surtout pas faire de compromis sur la qualité. L'iPhone 18 Pro change la donne : nouveau processeur A20 Pro, nouveau système photo et iOS 27 réunissent les dernières technologies d'Apple dans un smartphone pensé pour ceux qui veulent ce qui se fait de plus récent.

A20 Pro, nouveau système photo et qualité premium : la force principale en clair

Puce A20 Pro : les performances haut de gamme permettent d'enchaîner applications exigeantes, jeux, montage vidéo et fonctions d'intelligence artificielle sans ralentissement perceptible.

: les performances haut de gamme permettent d'enchaîner applications exigeantes, jeux, montage vidéo et fonctions d'intelligence artificielle sans ralentissement perceptible. Système photo professionnel : capteur principal Fusion 48 MP avec ouverture variable, nouvelles commandes photo et traitement d'image avancé pour obtenir davantage de contrôle sans compliquer la prise de vue.

: capteur principal Fusion 48 MP avec ouverture variable, nouvelles commandes photo et traitement d'image avancé pour obtenir davantage de contrôle sans compliquer la prise de vue. Écran ProMotion : le taux de rafraîchissement adaptatif rend les animations et le défilement particulièrement fluides, tout en conservant une excellente qualité d'affichage pour les photos et les vidéos.

: le taux de rafraîchissement adaptatif rend les animations et le défilement particulièrement fluides, tout en conservant une excellente qualité d'affichage pour les photos et les vidéos. iOS 27 et Apple Intelligence : les nouvelles fonctions logicielles sont directement intégrées au système, avec une expérience pensée autour de l'écosystème Apple.

: les nouvelles fonctions logicielles sont directement intégrées au système, avec une expérience pensée autour de l'écosystème Apple. Jusqu'à 2 To de stockage : une capacité destinée à ceux qui filment beaucoup en haute qualité et veulent conserver leurs photos et vidéos directement sur le téléphone.

Ce que vous ressentez quand le dernier modèle fait tout sans effort

Vous sortez l'iPhone 18 Pro pour filmer une scène, photographier un visage ou simplement passer d'une application à l'autre. Tout répond immédiatement. Vous changez de mode photo, zoomez, lancez une vidéo ou utilisez une fonction d'IA : le téléphone ne vous demande pas de réfléchir à la configuration. Ce qui surprend, c'est cette sensation d'avoir toujours accès aux dernières technologies Apple, sans devoir attendre la prochaine génération.

Le dernier iPhone, sans compromis sur le prix

L'iPhone 18 Pro est conçu pour celui qui place la qualité, les performances, la photo et les dernières fonctions Apple avant le prix d'achat. Son tarif élevé est assumé : ce n'est pas un smartphone destiné à optimiser chaque euro dépensé, mais à offrir l'expérience Pro la plus récente. Pour ceux qui veulent surtout un iPhone à meilleur rapport qualité-prix, l'iPhone 15 de cette sélection répond à une logique très différente.

Prix : 2 979 €

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Xiaomi 17T Pro : le zoom qui ne lâche pas en tribune

© Xiaomi 17T Pro

Votre smartphone actuel revient avec une bouillie de pixels dès que le sujet dépasse dix mètres. En concert ou en bord de terrain, vous abandonnez avant même de déclencher. Le Xiaomi 17T Pro change la donne : son téléobjectif Leica 5x optique, couplé à la technologie ISZ, ramène une image nette à 10x sans recadrage numérique grossier.

Leica, 7000 mAh et zoom sans compromis : la force principale en clair

Téléobjectif Leica 5x optique avec technologie ISZ : à 10x, la photo reste nette comme en optique pur, sans dégradation visible. Le zoom IA monte jusqu'à 120x pour les situations extrêmes.

Batterie silicium-carbone 7000 mAh et charge filaire 100W : deux jours d'autonomie en usage réel, recharge complète en 48 minutes. La charge sans fil 50W est aussi disponible.

Grand capteur principal 1/1,31 pouce : la basse lumière ne bloque plus la photo. À noter, Xiaomi ne communique pas de durée chiffrée pour les mises à jour Android au-delà de la garantie de 3 ans, ce qui compte si vous pensez garder ce smartphone plus de cinq ans.

Wet Touch Technology 2.0 : l'écran répond sous la pluie ou les doigts mouillés, utile en usage extérieur.

Ce que vous ressentez quand l'image arrive nette

Vous déclenchez à 20 ou 30 mètres, en pleine foule ou sous un éclairage de scène. L'image s'affiche sans tremblé, sans grain qui ronge le visage du sujet. Sous la pluie, l'écran répond encore. Ce n'est pas un hasard de mise au point : le système Leica travaille chaque fois, et vous le voyez au résultat dès le premier cliché.

Une batterie taillée pour durer, un suivi logiciel à prendre en compte

La batterie silicium-carbone est conçue pour conserver au moins 80 % de sa santé après 1 600 cycles de charge, soit plusieurs années d'usage intensif. La garantie fabricant de 3 ans dépasse la norme du marché. Ce qui reste flou, c'est la durée des mises à jour Android : Xiaomi ne la chiffre pas. Ce smartphone convient à celui qui place la photo longue distance et l'autonomie en tête.

Prix : 1003 €

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Samsung Galaxy S26 : le haut de gamme qui disparaît dans la poche

© Samsung Galaxy S26

La contrainte, c'est la poche : veste ajustée, jean slim, sac déjà plein. Avec un ancien smartphone épais, on laisse l'appareil photo au vestiaire. Le Samsung Galaxy S26, 7,3 mm et 190 g, s'oublie sur soi jusqu'au moment où la scène nocturne mérite d'être capturée. On sort, on déclenche, le processeur sur mesure fait le reste.

Fin, léger, réactif en faible lumière : ce que l'usage révèle

7,3 mm d'épaisseur et 190 g : le galaxy s26 tient dans n'importe quelle poche sans déformer le tissu ni peser sur la journée.

Traitement nocturne piloté par le processeur sur mesure : les scènes sombres sont éclaircies, le bruit réduit, les détails conservés, sans toucher aux réglages.

Assistant Photo Galaxy AI : on décrit la retouche en langage courant, le smartphone exécute. Le capteur principal à 50 Mpx reste en retrait sur la résolution brute face à certains concurrents haut de gamme.

Charge rapide à 69 % en 30 minutes : une demi-heure branchée le matin suffit pour repartir avec une batterie solide.

31 heures de vidéo annoncées : une journée et demie d'usage intensif sans chercher une prise.

La nuit, le geste, la surprise

Vous sortez le galaxy s26 d'une poche, presque par réflexe, dans une rue mal éclairée. Vous déclenchez sans régler quoi que ce soit. La photo qui s'affiche est nette, lumineuse, sans le grain habituel. Ce qui surprend, c'est l'absence d'effort. L'IA travaille en arrière-plan, silencieuse. Et tenir un smartphone aussi fin en sachant qu'il s'agit d'un haut de gamme change la perception du format.

Sept ans de mises à jour, mais un zoom qui ne fait pas tout

Samsung garantit historiquement 7 ans de mises à jour OS et de sécurité sur ses Galaxy S récents, ce qui donne au S26 une durée de vie logicielle solide. La conception en verre fin appelle à un usage avec coque protectrice. Le samsung galaxy s26 convient à l'utilisateur qui veut un smartphone haut de gamme compact, fiable la nuit et confortable à porter au quotidien. Pour un zoom optique puissant comme critère numéro un, le Xiaomi 17T Pro du guide est plus adapté.

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Note 23 : deux cartes SIM, grand écran, petit budget

© Note 23

Le soir, vous posez le Note 23 sur le chargeur après une journée avec vos deux lignes actives, pro et perso, sans avoir eu à jongler entre deux téléphones. Le grand écran de 6,56 pouces a rendu vos vidéos et messages lisibles sans effort. Sous 130 euros, c'est la solution la plus accessible de la sélection pour cet usage.

De quoi tenir la journée avec deux lignes et un grand écran

Triple slot simultané : deux SIM actives en même temps et une microSD en plus, sans choisir entre les deux, utile pour les indépendants ou les voyageurs avec une carte locale.

Batterie 5 000 mAh suffisante pour une journée d'appels, de messagerie et de navigation légère. La charge à 10 W est lente, brancher le téléphone le soir est le bon réflexe.

Écran 6,56 pouces lisible pour la vidéo et la lecture. Les 32 Go internes sont clairement insuffisants pour Android 16 seul : une microSD est indispensable, le slot accepte jusqu'à 2 To.

Radio FM intégrée : fonctionne sans connexion internet, sans abonnement, un avantage concret en zone blanche ou en voyage.

Deux lignes, un seul appareil, sans s'en préoccuper

Vous glissez vos deux cartes SIM et votre microSD dans les trois slots, et le téléphone prend le relais. Pas de menu compliqué pour basculer d'une ligne à l'autre. Le grand écran rend les textes confortables à lire. La radio FM s'allume sans chercher du réseau. Ce sont des gestes simples, et le Note 23 les rend simples.

Un téléphone de service, pas un compagnon pour cinq ans

Le processeur n'est pas identifié par sa référence, ce qui rend les performances réelles difficiles à anticiper sur des usages exigeants. Surtout, aucun engagement de mises à jour de sécurité n'est annoncé par le fabricant : ce smartphone n'est pas conçu pour durer cinq ou six ans. Il convient à un second téléphone, un appareil de dépannage ou un premier smartphone à budget serré avec des usages basiques. Pour un usage photo ou un support logiciel long, le Google Pixel 10a du guide est plus adapté.

Prix : 129,99 €

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OnePlus 15R : la batterie qui libère la journée

© OnePlus 15R

Vous enchaînez réunions, GPS et streaming sans trouver une prise. En fin d'après-midi, votre smartphone rend les armes. Avec le OnePlus 15R et ses 7400 mAh, cette limite disparaît. La capacité brute absorbe une journée complète et chargée sans broncher, jeux du soir compris.

Une journée pleine, une heure de recharge, rien de plus

Batterie 7400 mAh : la plus grande de la sélection, elle tient une journée d'usage intensif, GPS et streaming inclus, sans chercher une prise.

Charge SUPERVOOC 80W : de 0 à 100 % en environ 62 minutes, une heure posé sur le chargeur suffit avant de repartir.

Snapdragon 8 Gen 5, 12 Go de RAM et 512 Go de stockage pour 837 euros : puissance flagship sous le prix des concurrents directs.

Triple certification IP66/IP68/IP69K : résiste à l'eau sous haute pression, pas seulement à la pluie, utile pour les usages actifs ou en extérieur.

Écran AMOLED 6,83 pouces, 165 Hz adaptatif, 1800 nits : fluide pour le jeu, lisible en plein soleil, certifié pour la protection oculaire.

Le poids rassurant d'un téléphone qui ne lâche pas

Vous posez le OnePlus 15R sur le chargeur une heure avant de sortir, vous le reprenez plein. Ce geste change quelque chose : vous arrêtez de surveiller les pourcentages. En main, le smartphone est grand mais son poids est maîtrisé, la prise en main d'une seule main reste possible. L'écran à 165 Hz rend chaque défilement immédiat, sans à-coups.

La puissance est là, le suivi logiciel reste à confirmer

Les matériaux tiennent : Gorilla Glass 7i, triple certification IP et châssis construit pour durer. Ce qui mérite attention, c'est la politique de mises à jour. OnePlus ne publie pas d'engagement officiel sur ce modèle, là où d'autres constructeurs garantissent sept ans. Pour un usage de deux à trois ans centré sur l'autonomie et les performances brutes, le OnePlus 15R est le choix le plus cohérent de la sélection. Pour qui veut garder son smartphone cinq à sept ans avec la certitude des mises à jour, le Google Pixel 10a du guide est plus adapté. Pour un zoom optique performant, le Xiaomi 17T Pro reste la référence.

Prix : 837,02 €

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Samsung Galaxy A57 5G : un milieu de gamme qu'on garde longtemps

© Samsung Galaxy A57 5G

Ce que vous cherchez vraiment dans un smartphone android, c'est de ne pas le racheter dans trois ans. Le Samsung Galaxy A57 5G répond à cette logique : six générations de mises à jour Android garanties, un écran AMOLED qui tient la comparaison avec des modèles plus chers, et une protection IP68 contre l'eau. L'achat durable, sans passer par la gamme S.

Taillé pour ceux qui achètent une fois et gardent

Six générations de mises à jour Android et six ans de correctifs de sécurité : le téléphone reste à jour jusqu'en 2031 ou 2032, sans forcer un remplacement anticipé.

Écran Super AMOLED Plus FHD+ 120 Hz : navigation fluide, couleurs franches, lisible en plein soleil. Une qualité d'affichage qu'on trouve d'habitude un cran au-dessus dans la gamme.

Protection IP68 rare à ce segment de prix, 256 Go de stockage natif.

Capteur 50 MP stabilisé avec effaceur d'objet et suggestion de meilleure pose : la photo du quotidien est guidée par l'IA, sans réglages à maîtriser.

Ce que l'on ressent dès la première prise en main

Vous tenez le Samsung Galaxy A57 5G et la finesse du boîtier à 6,9 mm surprend. Le dos en verre brillant donne une sensation d'objet soigné, pas d'un milieu de gamme ordinaire. Quand l'écran AMOLED s'allume, les couleurs tranchent net. C'est cette cohérence entre la qualité visuelle et la solidité annoncée qui justifie l'achat : un smartphone qui ressemble à ce qu'il promet.

Fait pour durer, moins fait pour comparer l'autonomie

La conception en verre et la certification IP68 plaident pour une tenue dans le temps. Le point qui résiste moins bien à l'examen : Samsung ne communique pas la capacité de la batterie, ce qui rend toute comparaison d'autonomie impossible avant usage. Ce Samsung convient à l'utilisateur qui veut un smartphone android solide, un bel écran et une longévité logicielle garantie. Si l'autonomie chiffrée est le critère numéro un, le OnePlus 15R du guide affiche 7400 mAh sans ambiguïté. Pour le zoom en conditions difficiles, le Xiaomi 17T Pro est plus adapté.

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iPhone 15 : l'iPhone plus accessible pour profiter d'iOS

© iPhone 15

Vous voulez un iPhone fiable, performant et agréable au quotidien, sans payer le prix d'un modèle Pro dernier cri ? L'iPhone 15 reste une solution intéressante pour profiter de l'expérience Apple tout en maîtrisant davantage son budget. Son écran lumineux, sa puce A16 Bionic, son appareil photo principal de 48 MP et son port USB-C offrent un ensemble complet pour la plupart des usages, sans avoir besoin de monter jusqu'aux tarifs des modèles les plus récents.

Un iPhone complet pour un prix plus raisonnable

L'iPhone 15 mise avant tout sur l'équilibre : il offre suffisamment de puissance pour les applications du quotidien, les jeux, la photo et la vidéo, tout en conservant une expérience fluide sur plusieurs années. Son système photo permet de réaliser de belles images sans multiplier les réglages, tandis que son écran OLED offre un affichage de qualité pour regarder des vidéos, consulter ses photos ou utiliser ses applications. Avec l'USB-C et les principales fonctions d'iOS, il dispose également des équipements essentiels pour rester pratique au quotidien.

Ce que vous gagnez en choisissant l'iPhone 15

L'intérêt de l'iPhone 15 est surtout de ne pas payer pour des fonctions dont vous n'avez pas forcément besoin. Si vous recherchez simplement un smartphone Apple rapide, bien équipé et durable, il couvre l'essentiel sans atteindre le tarif d'un modèle Pro. Vous profitez ainsi d'un appareil capable de répondre à la plupart des besoins quotidiens, tout en conservant une enveloppe plus raisonnable pour votre achat.

Un choix pensé pour le rapport qualité-prix

L'iPhone 15 s'adresse à ceux qui veulent profiter de l'écosystème Apple et d'un smartphone encore performant, mais qui préfèrent consacrer leur budget à l'essentiel. Il représente une approche différente de l'iPhone 18 Pro : plutôt que de rechercher les toutes dernières technologies disponibles, l'objectif est de bénéficier d'un ensemble solide et polyvalent à un prix plus accessible. Pour un usage quotidien mêlant photo, réseaux sociaux, vidéo, navigation et applications, l'iPhone 15 permet ainsi de privilégier le rapport entre équipement, performances et prix.

Prix : 679 €

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Samsung Galaxy A37 5G : six ans sans recommencer

© Samsung Galaxy A37 5G

Votre budget smartphone est serré, alors vous choisissez un android milieu de gamme. Deux ans plus tard, plus de mises à jour, plus de correctifs de sécurité. Vous devez tout recommencer. Le Samsung Galaxy A37 5G coupe ce cycle dès l'achat : six générations de mises à jour OS garanties, le téléphone reste à jour bien au-delà de la concurrence directe.

Six ans de suivi, 256 Go et photo assistée par IA : la force principale en clair

Six générations de mises à jour OS et six ans de correctifs de sécurité garantis par Samsung : votre smartphone reste protégé et à jour bien après que d'autres modèles du même budget ont été abandonnés.

256 Go de stockage intégré : photos, applis, podcasts en cache, sans jamais supprimer de fichiers ni jongler avec une carte mémoire.

Fonctions IA photo sans abonnement : effacement d'objets et suggestions de retouche accessibles directement. Les specs du capteur principal (mégapixels, ouverture) ne sont pas encore publiées par Samsung, ce qui limite la comparaison chiffrée.

Compatibilité 5G intégrée : le réseau est déjà en place pour les années à venir, sans changer de téléphone quand la 4G se raréfiera.

Le geste qui convainc : un passant effacé en quelques secondes

Vous prenez une photo de groupe, un passant traverse le cadre. Vous activez l'effacement IA, il disparaît en quelques secondes, sans retouche manuelle. Ce qui surprend, c'est la simplicité du geste, pas la technicité. Et quand vous réalisez que dans cinq ans, votre Galaxy A37 5G recevra encore la même mise à jour que le Galaxy S du moment, l'achat prend un autre relief.

Fiable sur la durée, moins taillé pour l'usage intensif

Pour un zoom optique puissant ou un écran haute fréquence confirmé, le Xiaomi 17T Pro ou le Nothing Phone (4a) Pro du guide répondent mieux. Le Galaxy A37 5G est fait pour l'acheteur qui veut changer de téléphone le moins souvent possible.

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Quel est le meilleur smartphone 2026 sous 400 € ?

Le Google Pixel 10a à 389 € est le choix le plus solide sous ce seuil. Sept ans de mises à jour garanties, photo par IA convaincante et écran 120 Hz. Le stockage limité à 128 Go est son seul vrai point de friction.

Quel smartphone android offre la meilleure autonomie en 2026 ?

Le OnePlus 15R et sa batterie de 7400 mAh tiennent deux jours en usage modéré. La charge rapide 80 W compense les journées chargées. C'est la référence autonomie de cette sélection, devant le Xiaomi 17T Pro à 7000 mAh.

Vaut-il mieux un iPhone 17 Pro ou un android haut de gamme en 2026 ?

Pour la photo et l'écosystème Apple, l'iPhone 17 Pro reste à part. Mais pour les performances pures à budget moindre, le POCO F9 Pro ou le OnePlus 15R embarquent le même niveau de processeur pour 250 à 400 € de moins.

Quel smartphone choisir si je veux le garder sept ans ?

Le Google Pixel 10a et le Samsung Galaxy A57 5G garantissent sept et six ans de mises à jour. Ce sont les deux seuls modèles de la sélection avec un engagement logiciel clair. Sur la durée, ce critère pèse autant que le prix d'achat.

Le zoom optique change-t-il vraiment quelque chose en photo du quotidien ?

Un zoom 2,5x couvre portraits et scènes proches sans perte. À 5x, comme sur le Xiaomi 17T Pro avec optique Leica, on isole un sujet à distance avec une netteté réelle. La différence se voit dès le premier concert ou le premier paysage.