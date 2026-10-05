Robot aspirateur laveur : les 10 meilleurs modèles avec station en 2026

Entre 12 000 et 32 000 Pa d'aspiration, un séchage thermique du tampon de 55 °C à 85 °C et deux technologies de lavage opposées, tampon vibrant sonique ou rotatif à 220 tours/min, les écarts entre modèles sont mesurables. Nous avons comparé Roborock, Ecovacs et SharkNinja pour orienter le choix selon le type de sol et la surface du logement, pas selon le prix seul.

Les stations multifonctions ont changé la logique d'achat dans cette catégorie. Certains modèles comme le Shark PowerDetect UV Reveal atteignent 60 jours d'autonomie sans intervention grâce au vidage automatique et à la gestion intégrée de l'eau. Le séchage thermique du tampon en station monte jusqu'à 85 °C chez SharkNinja et Roborock, ce qui limite la prolifération bactérienne entre deux cycles.

Sur le segment premium, la puissance d'aspiration atteint 32 000 Pa, suffisant pour extraire les débris des tapis denses. Encore faut-il choisir un modèle adapté à la surface du logement, au type de sol dominant et à la fréquence d'intervention acceptée. Notre sélection couvre trois profils : propriétaire avec animaux cherchant une autonomie maximale, acheteur sensible à la qualité de fabrication prêt à investir dans le premium, et propriétaire souhaitant un robot fiable sous 450 €.

Notre top 10 des robots aspirateurs laveurs en 2026

5 critères pour bien choisir son robot aspirateur laveur en 2026

Technologie de lavage du sol : distingue le tampon rotatif à pression mécanique (jusqu'à 220 tours/min) du tampon vibrant sonique (100 frottements/sec), l'un frotte mécaniquement, l'autre percute ; déterminant pour éliminer les taches incrustées sur carrelage ou parquet.

: distingue le tampon rotatif à pression mécanique (jusqu'à 220 tours/min) du tampon vibrant sonique (100 frottements/sec), l'un frotte mécaniquement, l'autre percute ; déterminant pour éliminer les taches incrustées sur carrelage ou parquet. Puissance d'aspiration en pascals : varie de 12 000 à 32 000 Pa selon les modèles ; une valeur élevée garantit l'extraction profonde des débris dans les tapis et les recoins, à vérifier dans la fiche technique avant achat.

: varie de 12 000 à 32 000 Pa selon les modèles ; une valeur élevée garantit l'extraction profonde des débris dans les tapis et les recoins, à vérifier dans la fiche technique avant achat. Autonomie sans intervention humaine : de 7 semaines à 2 mois selon la capacité du bac et la gestion automatique de l'eau en station ; détermine la fréquence réelle de maintenance pour un foyer actif.

: de 7 semaines à 2 mois selon la capacité du bac et la gestion automatique de l'eau en station ; détermine la fréquence réelle de maintenance pour un foyer actif. Type de motorisation déclaré : un moteur sans balais (brushless) offre une longévité supérieure et une usure mécanique réduite, indicateur de durabilité sur 5 à 10 ans à vérifier dans les caractéristiques constructeur.

: un moteur sans balais (brushless) offre une longévité supérieure et une usure mécanique réduite, indicateur de durabilité sur 5 à 10 ans à vérifier dans les caractéristiques constructeur. Traitement thermique du tampon en station : certains modèles sèchent le tampon à plus de 55 °C, d'autres jusqu'à 85 °C ; la chaleur élevée limite la prolifération bactérienne et les odeurs, marqueur de finition premium observable dans la fiche produit.

Shark ThermaCharged PowerDetect : le traitement thermique du tampon qui distingue ce robot laveur dans le segment premium

© Shark ThermaCharged PowerDetect

Le Shark ThermaCharged PowerDetect s'appuie sur un traitement thermique en station pour garantir un nettoyage hygiénique à chaque passage. La base lave le tampon à 85 °C puis le sèche à 80 °C, deux températures bien au-dessus du seuil de 55 °C reconnu contre les bactéries. Sur le segment premium des robots laveurs, ce niveau de traitement reste rare. Le robot couvre jusqu'à 130 m² en autonomie complète, sols durs et tapis compris, sans intervention.

Une station qui lave et sèche le tampon à chaud sans que vous ayez à y toucher

Sonic Mopping : le tampon frotte 100 fois par minute sur les sols durs, une action mécanique à haute fréquence qui décroche les taches incrustées là où un simple passage humide ne suffit pas.

Traitement thermique en station : lavage à 85 °C et séchage à 80 °C après chaque cycle, sans manipulation, un marqueur de finition clairement au-dessus de l'entrée de gamme.

Autonomie mensuelle : jusqu'à 1 mois sans intervention grâce à la gestion automatique complète du vidage, du lavage et du séchage du tampon.

Détection automatique des sols : Floor Detect et Dirt Detect ajustent la puissance d'aspiration selon le type de surface et les zones de saleté, sans réglage manuel.

Un entretien des sols que vous ne gérez plus au quotidien

Vous démarrez le robot le matin et la maison est propre sans que vous y ayez pensé. Sur tapis, le tampon se soulève automatiquement avant le passage : aucun réglage, aucune zone à exclure manuellement. Le retour en station est entièrement automatique, le lavage et le séchage du tampon aussi. Une fois le cycle installé, l'entretien des sols durs et des tapis disparaît de votre liste de tâches pendant un mois entier.

Le Sonic Mopping et le traitement thermique à 85 °C, deux arguments solides dans un segment où l'hygiène du tampon est souvent négligée

Sur le marché des robots laveurs premium, peu de modèles poussent l'hygiène du tampon aussi loin. Le traitement à 85 °C en lavage et 80 °C en séchage place le Shark ThermaCharged PowerDetect au-dessus de la majorité des stations multifonctions sur ce critère précis. Le Sonic Mopping complète ce positionnement sur les sols durs avec une efficacité mécanique supérieure aux tampons rotatifs classiques. Ce robot convient aux propriétaires de maisons de taille moyenne avec sols mixtes, qui veulent déléguer entièrement le nettoyage sans manipulation régulière.

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Dyson Spot+Scrub Ai : le robot laveur qui cible et élimine les taches sans intervention

© Dyson Spot+Scrub Ai

Sur le segment des robots laveurs premium, le Dyson Spot+Scrub Ai se distingue par sa détection automatique des taches tenaces. Une caméra HD et une IA embarquée analysent l'état réel des sols durs en continu, programment des passages répétés et éliminent les incrustations sans qu'aucune intervention ne soit nécessaire. Un faisceau lumineux rasant révèle ce que l'œil ne voit pas. Le nettoyage cesse d'être un passage uniforme pour devenir une lecture active de la surface.

Une cartographie sans angle mort, sans mouiller les tapis

Navigation : 28 capteurs et un LiDAR double laser cartographient le logement avec précision, analysent l'environnement 7 fois par seconde et contournent les obstacles sans accroc.

Lavage : le rouleau humide se relève automatiquement de 10 mm sur tapis, sans réglage manuel, pour ne jamais mouiller les fibres.

Aspiration : 18 000 Pa couvrent les sols durs et les tapis à poils courts ; les moquettes épaisses resteront le terrain des modèles affichant 20 000 Pa et plus.

Rouleau silicone anti-emmêlement : gère les poils d'animaux et les cheveux longs sans blocage, ce qui réduit la fréquence d'entretien.

Station : aucun séchage thermique du rouleau n'est intégré, contrairement à certains concurrents.

Un sol propre récupéré sans avoir suivi l'appareil

Vous lancez le cycle depuis l'application et le Dyson Spot+Scrub Ai part seul. Sur les sols durs, il repère une tache, y revient, insiste jusqu'à disparition complète. Sur le tapis, le rouleau remonte sans que vous ayez à intervenir. Une fois le nettoyage terminé, le robot regagne sa station automatiquement. Ce que vous récupérez, c'est une maison propre sans surveillance.

L'IA embarquée et la motorisation Dyson, deux arguments solides pour un achat pensé sur la durée

Le Dyson Spot+Scrub Ai se positionne en haut de la catégorie des aspirateurs robots laveurs, avec un prix en conséquence. La motorisation Dyson, reconnue pour sa longévité, et le traitement local des données par l'IA sont deux repères concrets qui justifient cet investissement sur le long terme. Les foyers avec moquettes épaisses trouveront des modèles concurrents plus puissants. L'absence de séchage thermique du rouleau en station est à noter pour ceux qui accordent de l'importance à l'hygiène du tampon entre deux cycles. Ce robot convient aux propriétaires de maisons à sols mixtes qui veulent déléguer entièrement le nettoyage, taches comprises.

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Ecovacs X12S Omnicyclone : un lavage mécanique réel là où la plupart des robots aspirateurs laveurs se contentent d'humidifier

© Ecovacs X12S Omnicyclone

Avec l'Ecovacs X12S Omnicyclone, le rouleau OZMO Roller 3.0 de 27 cm délivre un nettoyage du sol à 220 tours/minute sous 4 000 Pa de pression. Ce n'est pas un tampon qui effleure la surface : c'est une brosse motorisée qui frotte mécaniquement. Avant chaque passage, le système FocusJet projette deux jets haute pression sur les zones sales pour pré-dissoudre taches de café et résidus de semelles. Sur le segment des robots aspirateurs laveurs premium, c'est l'un des rares modèles à proposer un lavage comparable à un geste manuel.

Le brushless de station descendu dans le cycle de lavage à 75 °C

Rouleau microfibre auto-nettoyé à 32 jets, lavé à 75 °C en station : le rouleau repart propre à chaque session, sans odeur ni bactérie.

Relevage automatique de 15 mm sur tapis : le rouleau mouillé ne touche pas les fibres, les moquettes restent sèches.

Vidange PureCyclone 2.0 sans sac : la station aspire les poussières seule, sans consommable à racheter.

Recharge GaN PowerBoost Plus : 13 % de batterie récupérés en 3 minutes, pour couvrir jusqu'à 5 000 m² sans interruption.

Détection AIVI 3D 4.0 : câbles, chaussures et obstacles sont contournés en temps réel, sans blocage.

Des sols propres sans serpillère ni sac à changer

Vous lancez le nettoyage d'une instruction vocale à YIKO 3.0 ou depuis l'application ECOVACS HOME. Le robot cartographie les pièces, soulève son rouleau sur les tapis, contourne les obstacles. De retour en station, il se lave, se sèche, se vide seul. Vous récupérez des surfaces propres, carrelage, parquet, moquette, sans avoir sorti la serpillère. Sur cinq ans, l'absence de sacs représente une économie concrète et zéro manipulation.

Un robot aspirateur laveur autonome, avec une station à loger et une application à apprivoiser

La station OMNI est volumineuse : prévoir l'espace dans l'entrée ou le couloir d'une maison. La cartographie personnalisée et le déclenchement FocusJet passent par l'application ECOVACS HOME, ce qui suppose une prise en main légère mais réelle. La fiche fabricant ne mentionne pas explicitement un moteur brushless, un point d'attention à ce niveau de prix. Ce robot aspirateur convient aux foyers avec animaux, tapis et grandes surfaces, qui veulent déléguer entièrement l'entretien des sols sur la durée.

Prix : 1299 €

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Roborock Qrevo 2 Pro : la station thermique complète sous les 600 €

© Roborock Qrevo 2 Pro

Le modèle Qrevo 2 Pro Roborock mise sur une station entièrement automatisée pour s'imposer parmi les robots aspirateurs laveurs les plus autonomes de sa gamme de prix. Après chaque cycle, la station vide le bac, remplit le réservoir d'eau propre, lave le tampon à 75 °C et le sèche à 45 °C. Le robot repart propre, sec, sans odeur. Sur le segment des robots laveurs premium, peu de modèles proposent ce niveau d'automatisation sans franchir les 700 €.

Le traitement thermique du tampon et les 25 000 Pa d'aspiration

Aspiration à 25 000 Pa avec montée automatique sur tapis : les poils d'animaux et débris sont extraits en profondeur sur sols durs comme sur moquette, sans réglage manuel.

Lavage du tampon à 75 °C en station, séchage à 45 °C : au-dessus du seuil d'hygiène de 55 °C, le traitement thermique limite bactéries et mauvaises odeurs entre deux nettoyages.

FlexiArm extensible jusqu'à 1,8 mm des plinthes : le lavage atteint les coins et bords que la majorité des robots ignorent.

Retrait automatique du tampon avant les tapis : le module de lavage est déposé à la station sans intervention, les tapis restent secs.

Profil de 9,7 cm : passe sous les lits et canapés bas sans blocage.

Lavage par vibration sonique : efficace pour l'entretien courant des sols, moins adapté aux taches incrustées.

L'entretien qui s'efface du quotidien

Vous lancez un cycle depuis l'application, le Roborock Qrevo 2 Pro part seul. Il contourne les obstacles grâce au système Reactive Tech, relève son tampon avant chaque tapis, puis rentre en station. Vidage automatique, eau propre rechargée, tampon lavé et séché : vous n'avez rien à rincer ni à essorer. Les sols restent propres entre les passages, le robot est toujours prêt, l'entretien ne demande plus d'attention régulière.

Un lavage par vibration à connaître avant d'acheter

Le Roborock Qrevo 2 Pro couvre l'essentiel attendu d'un robot aspirateur laveur à ce prix : puissance d'aspiration de 25 000 Pa, station automatique avec traitement thermique, retrait du tampon avant les tapis. Le lavage par vibration sonique entretient bien les sols propres. Sur une tache ancienne ou incrustée, un nettoyage manuel reste nécessaire, c'est le fonctionnement de la grande majorité des robots laveurs du marché, à ce prix comme au-dessus. Ce modèle convient aux propriétaires de logements mixtes, avec animaux, qui veulent déléguer l'entretien courant sans manipulation quotidienne.

Prix : 549,99 €

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Shark PowerDetect UV Reveal : 60 jours sans intervention grâce à la base NeverTouch Pro

© Shark PowerDetect UV Reveal

Le Shark PowerDetect UV Reveal coche la case autonomie complète grâce à la base ThermaCharged NeverTouch Pro, qui gère seule le nettoyage et le séchage du tampon, le remplissage en eau propre et le vidage automatique des débris. Sur ce segment premium, c'est l'automatisation la plus aboutie du guide. La lumière UV détecte les taches invisibles à l'œil nu, et le lavage HyperSonic concentre le frottement précisément là où le sol en a besoin.

La brosse 31,5 cm, déclipsable de l'entretien grâce à la base NeverTouch Pro

Lavage HyperSonic : le tampon vibrant concentre jusqu'à 7 fois plus de puissance sur les taches détectées par la lumière UV, pour un nettoyage ciblé sur les zones réellement sales.

Brosse large de 31,5 cm : couvre plus de surface à chaque passage, réduit le nombre de trajets dans les grandes pièces.

Edge Detect : le robot aspire les débris le long des plinthes et étend le tampon jusqu'aux coins, zones souvent négligées par les robots classiques.

Garantie 2 ans pièces et main-d'œuvre : un engagement solide sur un robot laveur de cette catégorie.

Deux mois de sols propres sans geste quotidien

Vous posez le robot sur sa base, vous lancez le planning depuis l'application. Ensuite, le robot part seul détecter les taches, laver les sols durs, aspirer les coins et revenir automatiquement en station. Vous ne touchez ni au tampon, ni à l'eau, ni au bac. Ce que vous percevez, c'est l'absence de geste : les sols sont propres, la base a tout géré, l'entretien n'a pas existé.

La base NeverTouch Pro et la détection UV, deux atouts qui justifient le positionnement premium de SharkNinja

Le Shark PowerDetect UV Reveal se place parmi les robots laveurs les plus autonomes du marché. La station gère seule le cycle complet, la détection UV des taches n'existe pas chez tous les concurrents à ce niveau de prix, et la garantie 2 ans sécurise l'achat sur la durée. Ce modèle convient aux propriétaires qui veulent déléguer entièrement le nettoyage de leurs sols, sans intervenir pendant deux mois.

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Eureka J15 Evo Ultra Gen2 : anti-emmêlement complet sur les deux brosses, rare à ce prix

© Eureka J15 Evo Ultra Gen2

Le robot aspirateur J15 Evo Ultra Gen2 d'Eureka s'appuie sur la technologie DragonClaw pour protéger la brosse principale et la brosse latérale contre les poils d'animaux et les cheveux, une double protection que la plupart des modèles de cette gamme réservent à la seule brosse centrale. Avec 22 000 Pa, la puissance d'aspiration place ce robot aspirateur dans le haut du spectre de son segment de prix. Un positionnement structurellement solide pour un nettoyage fiable dans la durée.

22 000 Pa dans un format station tout-en-un à moins de 450 €

Aspiration à 22 000 Pa avec ventilateur à structure aluminium : efficace sur sols durs et tapis, taux de collecte annoncé à 99 %.

ScrubExtend : le tampon extensible exerce 8 N de pression et couvre 98,95 % des bordures (certification TÜV Rheinland), les plinthes sont atteintes là où les robots classiques laissent une bande non lavée.

Station autonome : vidage automatique du bac de 3 litres, lavage et séchage des tampons à 55 °C après chaque cycle, 75 jours sans intervention.

WhisperWork : le vidage automatique reste discret, utilisable en journée.

Relevage du tampon à 12 mm sur tapis : parquet et tapis cohabitent sans réglage manuel.

75 jours sans toucher à rien, animaux compris

Vous lancez le premier cycle depuis l'application, et la station prend le relais. Le vidage automatique du bac ne couvre pas la pièce de bruit. Le robot relève ses tampons dès qu'il détecte un tapis : aucun réglage, aucune intervention. Pour un foyer avec animaux, la brosse ne se bloque plus en milieu de cycle. Après quelques semaines, l'entretien des sols devient invisible.

Un robot bien équipé pour son budget, avec deux points à situer dans la catégorie

La navigation LiDAR assure une cartographie méthodique et ordonnée. Elle reste moins précise que les systèmes combinant LiDAR et caméra RGB des modèles haut de gamme, sans conséquence pour un usage domestique quotidien. Le séchage des tampons à 55 °C limite les odeurs et freine la prolifération bactérienne ; les foyers avec plusieurs animaux ou jeunes enfants pourront préférer un modèle atteignant 75 °C. Ce robot aspirateur laveur convient à un propriétaire qui veut automatiser complètement le nettoyage de ses sols mixtes, avec animaux, sans dépasser 450 €.

Prix : 419,99 €

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Roborock Qrevo S5V : la certification SGS zéro enchevêtrement dans un robot laveur milieu de gamme complet

© Roborock Qrevo S5V

Sur le segment des robots aspirateurs laveurs avec station, le modèle Qrevo S5V de Roborock se distingue par une certification SGS indépendante garantissant zéro enchevêtrement de poils et cheveux. La brosse principale en caoutchouc et la brosse latérale en arc sont conçues pour que les poils d'animaux ne s'accumulent jamais sur les pièces rotatives. Ce point de friction, courant sur les robots concurrents dans cette gamme de prix, est ici supprimé par une validation laboratoire externe.

Une serpillière FlexiArm qui pousse le nettoyage jusqu'aux coins et sous les meubles

Lavage du sol : deux tampons rotatifs à 200 RPM frottent mécaniquement les sols durs ; le système FlexiArm étend le bras de serpillière pour atteindre les coins et contourner les pieds de meubles.

Aspiration : 12 000 Pa couvrent un usage courant sur sols durs et tapis standards ; les modèles premium du marché montent jusqu'à 32 000 Pa, écart à considérer pour les moquettes épaisses.

Station autonome : vidage automatique du bac sur 7 semaines, remplissage en eau propre sur 330 m², lavage et séchage à air chaud des tampons sans intervention.

Moteur brushless déclaré par roborock : usure mécanique réduite, durabilité accrue dans le temps.

Navigation LiDAR PreciSense : cartographie laser jusqu'à 4 étages, adaptation automatique au type de sol pièce par pièce.

Sept semaines sans vider le bac, et le robot gère le reste

Vous installez la station, vous configurez les pièces dans l'application, et le robot aspirateur prend la main. Il cartographie la maison dès le premier passage, revient se laver les tampons, se sèche et repart. Le FlexiArm pousse la serpillière jusqu'aux coins sans que vous déplaciez un meuble. Pour les foyers avec animaux, l'entretien de la brosse se résume à un contrôle visuel.

12 000 Pa suffisants pour la majorité des foyers, moins adaptés aux moquettes épaisses

Le Roborock Qrevo S5V intègre une station tout-en-un complète, un moteur brushless et une certification SGS : un niveau d'équipement rare dans le milieu de gamme. La puissance d'aspiration de 12 000 Pa reste adaptée aux sols durs et aux tapis standards. Les foyers avec des moquettes épaisses trouveront des modèles plus puissants dans la gamme roborock ou chez les concurrents directs. Ce robot convient aux propriétaires d'une maison de taille moyenne à grande, avec animaux, qui souhaitent déléguer entièrement le nettoyage des sols à prix contenu.

Prix : 399.99 €

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Ecovacs Deebot X11S OmniCyclone : 48 jours d'autonomie complète sans vider le bac

© Ecovacs Deebot X11S OmniCyclone

Avec le Deebot X11S OmniCyclone d'Ecovacs, la technologie PureCyclone 2.0 couplée à un bac de 1,6 L délivre 48 jours de fonctionnement sans intervention. Sur le segment premium des robots aspirateurs laveurs, c'est l'une des autonomies les plus longues disponibles aujourd'hui. La station gère seule le vidage automatique, le nettoyage du rouleau et la gestion de l'eau. Le robot cesse d'être un appareil à surveiller pour devenir un équipement de fond de maison.

Un nettoyage des sols sans retour en arrière, même sur tapis épais

Aspiration à 30 000 Pa avec un débit de 16 L/s : dans le haut du spectre du marché actuel, efficace sur sols durs comme sur tapis

Rouleau OZMO ROLLER 3.0 de 27 cm, 220 tr/min, 32 jets d'eau pressurisés : frotte mécaniquement le sol pour éliminer les taches incrustées sans repasse

Brosse ZeroTangle 4.0 : capture les poils d'animaux et les cheveux sans s'emmêler, entretien réduit

TruePass 4WD : franchit les obstacles et seuils jusqu'à 4 cm, toutes les pièces couvertes en un cycle

Le sol propre sans que le quotidien s'organise autour du robot

Vous configurez les zones via l'application, le système YIKO AGENT 2.0 cartographie la maison et planifie les nettoyages. Vous appuyez une fois. Le robot part, passe les seuils, revient, se nettoie, vide son bac. La brosse ne s'emmêle pas avec les poils, le démêlage hebdomadaire disparaît. Une fois l'habitude installée, les sols restent propres sans que vous y pensiez.

Un investissement premium qui s'amortit sur la durée sans consommables

Le Deebot X11S OmniCyclone se positionne dans le haut de la catégorie. Ce prix regroupe des fonctionnalités rarement réunies : 30 000 Pa de puissance d'aspiration, 48 jours d'autonomie, lavage mécanique du rouleau en station, franchissement d'obstacles à 4 cm. L'absence de sacs sur cinq ans représente une économie réelle. Ce robot convient aux propriétaires d'une maison individuelle ou d'un grand appartement, avec ou sans animaux, qui souhaitent déléguer entièrement l'entretien de leurs sols.

Prix : 999 €

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Shark AI Ultra : navigation LiDAR et lavage sonique 2-en-1 au milieu de gamme supérieur

© Shark AI Ultra

Le Shark AI Ultra mise sur un nettoyage 2-en-1 aspiration et lavage sonique en un seul passage pour éviter de repasser deux fois sur les mêmes sols. Le tampon vibre à haute fréquence pendant que la brosse aspire. La navigation LiDAR laser 360° structure le trajet ligne par ligne, sans zones oubliées. Ce positionnement aspiration et lavage simultané avec cartographie précise reste rare dans cette gamme de prix.

Le lavage sonique et la cartographie LiDAR situés clairement dans la catégorie

Lavage sonique : le tampon vibrant décolle les salissures légères du quotidien sur sols durs, sans frottement rotatif à pression, entretien régulier couvert, incrustations tenaces moins bien traitées.

Navigation LiDAR laser 360° : cartographie précise, trajectoire linéaire pièce par pièce, sans repasser deux fois au même endroit.

Fonction CleanEdge : atteint les coins et les bords de pièce, zones habituellement négligées par les robots ronds classiques.

Autonomie : 110 minutes annoncées en mode aspiration faible sur sols durs ; en usage mixte aspiration et lavage, l'autonomie réelle sera inférieure.

Pas de station automatique : ni vidage du bac, ni séchage thermique du tampon, une intervention manuelle régulière reste nécessaire.

Un sol aspire et lavé sans repasser derrière

Vous lancez le Shark AI Ultra depuis l'application SharkClean ou d'une commande vocale Alexa ou Google Assistant. Le robot part seul, couvre chaque pièce en lignes ordonnées et revient à sa base. La fonction CleanEdge atteint les bords sans que vous ayez à compléter avec une serpillère. Pensez à vider le bac eau et le bac poussière régulièrement : l'entretien de la station reste manuel sur ce modèle.

Un robot laveur accessible, avec des limites de station à peser

Sur le segment des robots aspirateurs laveurs connectés, le Shark AI Ultra propose la cartographie LiDAR, le nettoyage 2-en-1 et la compatibilité commande vocale à un prix accessible dans la catégorie. L'absence de séchage thermique du tampon et de vidage automatique place ce modèle en dessous des robots laveurs haut de gamme sur l'autonomie réelle. Ce modèle convient à un propriétaire souhaitant déléguer l'entretien quotidien de ses sols durs sans dépasser 400 €.

Prix : 399,99 €

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MOVA S70 Ultra Roller : le lavage à eau propre en continu qui distingue ce robot aspirateur laveur dans le segment premium

© MOVA S70 Ultra Roller

Le MOVA S70 Ultra Roller coche la case lavage réellement propre grâce au système HydroForce, qui achemine de l'eau fraîche en continu sur le rouleau tout en aspirant simultanément l'eau sale à 4 700 Pa de pression. Sur ce segment, la plupart des robots recyclent leur eau de lavage d'un passage à l'autre. Ce robot aspirateur laveur rompt avec ce principe : chaque centimètre de sol reçoit de l'eau propre, pas l'eau chargée des passages précédents.

Le rouleau HydroForce à 4 700 Pa et les 32 000 Pa d'aspiration

Lavage actif : le rouleau exerce 4 700 Pa de pression mécanique sur les sols, avec eau propre en entrée et eau sale aspirée en sortie simultanément.

Puissance d'aspiration à 32 000 Pa, parmi les plus élevées de la catégorie, pour extraire les débris incrustés dans les tapis sans second passage.

Rouleau soulevé automatiquement de 12 mm sur les tapis via AutoShield : les moquettes restent sèches sans réglage manuel.

Profil à 90 mm pour passer sous les meubles bas sans les déplacer.

Navigation CovertSense par laser intégré dans le corps, sans tourelle saillante : cartographie précise sous les meubles.

Station autonome : vidage automatique, remplissage, séchage du rouleau et réservoir couvrant jusqu'à 1 200 m² par remplissage.

Un entretien des sols délégué, pièce après pièce

Vous démarrez le cycle et le robot aspirateur gère seul la détection des surfaces : rouleau abaissé sur le carrelage, relevé automatiquement sur les tapis. Le profil à 90 mm atteint sous les canapés sans que vous bougiez un meuble. Une fois le nettoyage terminé, la station prend le relais pour le vidage, le remplissage et le séchage. Vous intervenez à intervalles espacés, pas après chaque cycle.

32 000 Pa et lavage à eau propre en continu : un positionnement premium qui s'assume

Le MOVA S70 Ultra Roller se place dans le haut de gamme des robots aspirateurs laveurs avec station tout-en-un. La puissance d'aspiration et le système HydroForce le situent au niveau des meilleurs modèles de la catégorie sur ces deux critères. Ce modèle convient aux propriétaires de 80 à 150 m² avec sols mixtes et animaux, qui souhaitent déléguer entièrement le nettoyage.

Prix : 699 €

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Un robot aspirateur laveur peut-il durer 8 à 10 ans ?

Un modèle équipé d'un moteur brushless et de pièces détachées disponibles (brosses, tampons, filtres) peut fonctionner 8 à 10 ans. Vérifier la disponibilité des consommables chez le constructeur avant achat.

Quel budget prévoir pour un robot aspirateur laveur fiable en 2026 ?

Un modèle avec station automatique et séchage thermique se situe entre 450 et 700 €. Sous 450 €, des modèles comme l'Eureka J15 Evo Ultra Gen2 couvrent les fonctions essentielles sans sacrifier l'autonomie.

Quelles marques offrent la meilleure qualité de fabrication sur ce segment ?

Roborock, SharkNinja et Ecovacs structurent le haut du segment avec des stations complètes et un traitement thermique du tampon. Dyson se distingue par son rouleau silicone et sa navigation LiDAR double laser.

Faut-il entretenir régulièrement un robot aspirateur laveur avec station automatique ?

La station gère le vidage, le remplissage et le séchage du tampon. Il reste à remplacer les filtres et brosses tous les 3 à 6 mois selon l'usage. Prévoir un budget consommables annuel de 30 à 60 €.

Quelle garantie et quel SAV attendre sur un robot aspirateur laveur premium ?

La garantie constructeur standard est de 2 ans en France. SharkNinja et Roborock disposent d'un SAV accessible en français. Vérifier la disponibilité des pièces détachées avant achat pour les marques moins établies.