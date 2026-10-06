- 440 € sur ce PC portable taillé pour le gaming et le télétravail jusqu'au 7 octobre

Le PC portable Vivobook V16 Gaming ASUS passe à 1 059,99 € avec une RTX 5060 GDDR7 de nouvelle génération, un processeur Core 7 240H cadencé jusqu'à 5,2 GHz et 1 To de stockage rapide.

Ce PC portable gaming de 16 pouces repose sur une configuration pensée pour les jeux AAA récents sans passer par le haut de gamme. Il intègre 16 Go de DDR5 et un écran WUXGA 144 Hz en format 16:10, qui gagne en hauteur d'affichage par rapport au 16:9 standard. La dalle anti-reflet réduit la fatigue visuelle en usage prolongé. Le port USB-C avec Power Delivery permet la recharge via un chargeur universel, utile en déplacement.

Le ASUS Vivobook V16 Gaming à 1 059,99 € : est-ce le bon moment ?

440 € d'économie immédiate, soit -29 % sur le prix, jusqu'au 7 octobre 2026.

RTX 5060 Laptop GPU, 8 Go GDDR7, nouvelle génération sous 1 100 €.

Écran 16 pouces WUXGA 144 Hz, format 16:10, dalle anti-reflet.

1 To SSD NVMe PCIe 4.0 pour des chargements quasi instantanés.

J'ÉCONOMISE 440 €

Un PC portable qui mise sur la polyvalence

Le PC portable ASUS V16 Gaming V3607VM-RP036W peut répondre à plusieurs besoins avec une même machine. Sa configuration est notamment adaptée au gaming, mais elle peut également accompagner les usages du quotidien et le télétravail.

Pour travailler, le PC dispose de 16 Go de mémoire DDR5 et d'un SSD NVMe PCIe 4.0 de 1 To. Cette capacité permet de stocker documents, logiciels et fichiers professionnels tout en conservant de l'espace pour les jeux et les contenus personnels.

Le processeur Intel Core 7 240H peut atteindre 5,2 GHz. Il accompagne aussi bien les tâches courantes que le multitâche et les applications plus exigeantes. Windows 11 Home est installé d'origine et le clavier est proposé au format AZERTY.

La connectique permet également de brancher différents périphériques. Le PC dispose notamment d'un port USB-C avec prise en charge de DisplayPort et Power Delivery, de ports USB-A, d'une sortie HDMI 2.1 FRL et d'une prise audio combo 3,5 mm.

Une configuration qui s'adresse aussi aux joueurs

L'ASUS V16 prend une autre dimension une fois le temps de travail terminé. Sa carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU dispose de 8 Go de mémoire GDDR7 et constitue l'un des principaux atouts de cette configuration pour le gaming.

L'écran de 16 pouces affiche une définition WUXGA de 1 920 x 1 200 pixels et profite d'un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Cette fréquence est particulièrement intéressante pour les jeux où la fluidité de l'affichage occupe une place importante.

La dalle anti-reflet et sa luminosité annoncée de 300 nits permettent également de retrouver un certain confort lors d'une utilisation dans différents environnements. Le format 16 pouces offre par ailleurs un espace d'affichage adapté aussi bien aux jeux qu'aux tâches professionnelles.

Avec son SSD de 1 To, la machine peut enfin accueillir plusieurs jeux et applications sans devoir multiplier immédiatement les supports de stockage.

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L'ASUS V16 passe sous les 1 100 euros chez Amazon

Amazon propose l'ASUS V16 Gaming V3607VM-RP036W à 1 059,99 euros au lieu de 1 499,99 euros pendant les Jours Flash Prime. La réduction atteint 440 € sur le prix initial. À ce tarif, la configuration associe notamment un Intel Core 7 240H, 16 Go de RAM DDR5, un SSD de 1 To et une RTX 5060 Laptop GPU avec 8 Go de GDDR7. L'offre est annoncée du 6 au 7 octobre 2026.

L'offre à 1 059,99 € est annoncée par Amazon du 6 au 7 octobre 2026.