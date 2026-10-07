Les meilleurs PC portables pour étudiant selon le profil et le budget

Vous voulez travailler, réviser et vous déplacer sans contrainte pendant vos études ? Nous avons comparé dix portables pour étudiants, de l'entrée de gamme au premium, pour vous aider à trouver le modèle qui correspond à votre usage et à votre budget.

Un portable qui suit l'étudiant en cours, à la bibliothèque, en TD, sans peser sur le sac ni tomber en panne avant la fin de la journée : voilà ce que la bonne configuration apporte concrètement. Les notes se prennent sans ralentissement, les visios restent fluides, les fichiers s'ouvrent sans attente.

Le marché a évolué : processeurs avec moteur IA, écrans OLED, formats 2-en-1 et autonomies allongées élargissent les usages bien au-delà de la bureautique classique. Encore faut-il choisir un modèle adapté à son profil et à ses études. Cette sélection couvre le lycéen avec un petit budget, l'étudiant en fac cherchant polyvalence et légèreté, l'étudiant avancé en création ou en ingénierie, et la famille souhaitant un PC partagé.

Notre sélection de 10 PC portables pour étudiant, de l'entrée de gamme au premium

Ce qu'il faut regarder avant d'acheter un PC portable pour étudiant

Processeur : un Ryzen 3 ou Core i5 couvre sans difficulté les cours en ligne et la bureautique ; un Core Ultra 7 ou Ryzen AI 7 ouvre la porte au multitâche intensif et aux applications d'IA pour des études plus exigeantes.

: un Ryzen 3 ou Core i5 couvre sans difficulté les cours en ligne et la bureautique ; un Core Ultra 7 ou Ryzen AI 7 ouvre la porte au multitâche intensif et aux applications d'IA pour des études plus exigeantes. Mémoire vive et stockage : 8 Go de RAM suffisent pour un usage simple, mais 16 Go sont préférables dès que les projets s'accumulent ; 512 Go de SSD représentent un minimum raisonnable pour tenir plusieurs années d'études sans manquer de place.

: 8 Go de RAM suffisent pour un usage simple, mais 16 Go sont préférables dès que les projets s'accumulent ; 512 Go de SSD représentent un minimum raisonnable pour tenir plusieurs années d'études sans manquer de place. Écran : une dalle FHD classique convient pour les cours et les visios ; un panneau OLED offre un confort de lecture supérieur pour les longues révisions ; un format tactile 2-en-1 permet la prise de notes manuscrite et un usage multimédia partagé en famille.

: une dalle FHD classique convient pour les cours et les visios ; un panneau OLED offre un confort de lecture supérieur pour les longues révisions ; un format tactile 2-en-1 permet la prise de notes manuscrite et un usage multimédia partagé en famille. Autonomie et poids : un portable sous 1,8 kg capable de tenir une journée entière sans recharge change le confort de déplacement entre la fac, la bibliothèque et le domicile ; ces deux critères comptent autant que la puissance.

: un portable sous 1,8 kg capable de tenir une journée entière sans recharge change le confort de déplacement entre la fac, la bibliothèque et le domicile ; ces deux critères comptent autant que la puissance. Solidité et certification : une certification militaire MIL-STD protège contre les chocs et vibrations du quotidien dans un sac d'étudiant, là où un châssis aluminium ou plastique standard offre moins de garanties sur la durée.

: une certification militaire MIL-STD protège contre les chocs et vibrations du quotidien dans un sac d'étudiant, là où un châssis aluminium ou plastique standard offre moins de garanties sur la durée. Rapport configuration/prix : chaque tranche de budget apporte un gain précis, écran de meilleure qualité, processeur plus véloce ou châssis plus durable ; situer le modèle dans sa gamme aide à décider si le surcoût est justifié par l'usage prévu.

Dell 16 Plus 2-en-1 : un seul appareil pour prendre des notes en cours, travailler sur documents et regarder une vidéo en famille

© Dell 16 Plus 2-en-1

Avec le Dell 16 Plus 2-en-1, vous passez du mode ordinateur à la tablette en faisant pivoter l'écran tactile à 360 degrés. La charnière convertible tient chaque position sans trembler. En cours, vous tapez sur le clavier. Posé en mode tente sur une table de bibliothèque, l'écran se lit des deux côtés. Replié en tablette, vous annotez un PDF du bout du doigt.

Un grand écran tactile 16 pouces et un processeur de dernière génération dans un seul portable

- Processeur Intel Core Ultra 7 256V avec NPU dédié : gère le multitâche intensif, les applications créatives et les fonctions IA de Windows 11 sans ralentissement

- Écran tactile 16 pouces 2K au format 16:10 : affiche plus de contenu en hauteur pour les documents et les pages web, lisible depuis l'autre côté de la table en mode tente

- 16 Go de RAM et SSD 512 Go : ouvrez de nombreux onglets et applications simultanément ; le stockage peut devenir limité à moyen terme pour les étudiants accumulant projets et médias

- Châssis aluminium Ice Blue à 16,99 mm : rigidité supérieure aux châssis plastique, sans certification militaire

- Poids de 2,05 kg : transportable dans un sac, mais à anticiper pour les journées de cours chargées

Le clavier rétroéclairé et la charnière 360 degrés changent la façon de travailler en soirée

Vous posez le Dell 16 Plus 2-en-1 sur votre bureau et vous faites pivoter l'écran jusqu'en position tablette pour annoter un cours directement sur l'écran tactile. Vous repassez en mode ordinateur en deux secondes pour rédiger votre compte rendu. Le clavier rétroéclairé avec pavé numérique offre une frappe confortable sur les longues sessions. La technologie ComfortView réduit la lumière bleue lors des soirées de révision. L'écran à 300 nits peut manquer de lisibilité près d'une fenêtre très lumineuse.

Écran tactile 16 pouces convertible, Intel Core Ultra 7 256V et WiFi 7 : une combinaison rare parmi les portables pour étudiants à ce prix

Parmi les pc portables de cette catégorie, peu associent un grand écran tactile convertible, un processeur intel core de dernière génération avec NPU intégré et une connectivité WiFi 7 utile dans les amphithéâtres à forte densité de connexions. L'Intel Arc Graphics gère la retouche photo légère et les contenus vidéo haute résolution sans carte graphique dédiée séparée. Thunderbolt 4 et HDMI 2.1 permettent de brancher un écran externe ou un vidéoprojecteur sans adaptateur. Point à anticiper avant l'achat : l'adaptateur secteur n'est pas inclus, il faut prévoir un chargeur USB-C 65W séparé. Ce portable convient à l'étudiant qui cherche un ordinateur haut de gamme polyvalent, prêt à durer plusieurs années d'université.

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ASUS Vivobook 15 : plusieurs applications ouvertes à la fois sans que le PC ralentisse

© ASUS Vivobook 15

Avec l'ASUS Vivobook 15, vous jongler entre un cours en ligne, une visioconférence et des onglets de recherche sans ressentir le moindre accroc. Le processeur Intel Core 7 150U, avec ses 10 cœurs et sa fréquence boost à 5,4 GHz, absorbe ce multitâche sans effort. Pour un étudiant qui passe d'une application bureautique à un stream vidéo en quelques clics, ce portable tient la cadence toute la journée.

Un PC taillé pour les années d'université, de la salle de cours à la bibliothèque

- Processeur Intel Core 7 150U : le multitâche bureautique, les visioconférences et les applications courantes passent sans effort, avec une marge pour des tâches ponctuellement plus lourdes.

- Écran 15,6 pouces FHD IPS-level anti-reflets, certifié TÜV Rheinland lumière bleue : confort visuel réel pour de longues sessions de cours. La dalle reste en 60 Hz sans OLED ni tactile, ce qui ne pénalise pas les usages étudiants courants.

- 16 Go de RAM DDR5 et SSD NVMe 512 Go : démarrage quasi-instantané et mémoire vive extensible via le slot SO-DIMM libre si les besoins évoluent.

- Poids de 1,70 kg : dans la moyenne basse pour un portable 15,6 pouces, il passe facilement dans un sac d'université.

- Certification MIL-STD 810H : résistance aux chocs et vibrations testée, châssis en plastique mais robustesse au-dessus de la moyenne du segment.

Du démarrage à la visioconférence, le confort s'installe dès les premières secondes

Vous appuyez sur le bouton d'alimentation et Windows est prêt en quelques secondes grâce au SSD NVMe. Vous ouvrez plusieurs onglets, lancez une application de cours, activez la caméra pour une visioconférence : la machine ne bronche pas. L'écran 15,6 pouces rend la lecture confortable sur la durée. Notez que ce pc est vendu sans chargeur, un achat à prévoir avant de commencer. Le Wi-Fi 6 et les ports USB couvrent tous vos périphériques courants.

Cinq ports de connectivité dont un USB-C Power Delivery sur un portable certifié MIL-STD 810H à moins de 900 euros

Sur le segment milieu de gamme des portables pour étudiants, peu de modèles réunissent une certification MIL-STD 810H et un processeur Intel Core 7 à ce prix. La RAM extensible via le slot SO-DIMM distingue cet ordinateur portable des modèles à mémoire entièrement soudée, prolongeant sa durée de vie utile sur plusieurs années d'études. Le Wi-Fi 6, l'USB-C avec Power Delivery et la sortie HDMI couvrent tous les usages en cours ou en université sans adaptateur supplémentaire. Ce portable convient à l'étudiant qui cherche un pc polyvalent, évolutif et robuste, prêt à prévoir l'achat d'un chargeur séparé.

Prix : 899,99 €

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HP 15 FHD Ryzen 3 : la fluidité d'un SSD et d'un processeur récent pour vos cours au quotidien

© HP 15 FHD Ryzen 3

Sur le segment des ordinateurs portables étudiants à moins de 550 euros, le HP 15 FHD Ryzen 3 se distingue par la combinaison d'un processeur AMD Ryzen 3 7320U récent, de 8 Go de mémoire vive et d'un SSD 512 Go. Le PC démarre en quelques secondes, passe d'un onglet de cours à une visioconférence sans attente. L'écran 15,6 pouces Full HD ajoute un espace de travail généreux pour lire vos documents ou suivre un cours en ligne.

Un PC réactif et bien équipé pour traverser une année d'études sans friction

- Processeur AMD Ryzen 3 7320U : gère sans effort la bureautique, les visioconférences et la navigation web ; en retrait face à un Ryzen 5 ou 7 pour le multitâche intensif ou les logiciels spécialisés.

- Écran 15,6 pouces HD Full HD : espace de travail lisible et confortable pour travailler à deux ou regarder des vidéos ; la dalle reste classique, sans luminosité ou contraste exceptionnel.

- RAM 8 Go et stockage SSD 512 Go : couvrent une première année d'études sans friction ; la mémoire vive pourrait devenir limitante à mesure que les applications s'accumulent.

- Connectivité complète USB-C, HDMI, USB : brancher un vidéoprojecteur ou un écran externe se fait sans adaptateur.

- Clavier AZERTY natif sous Windows 11 : prêt à rédiger dès le premier démarrage, sans reconfiguration.

- Châssis grand public standard : aucune certification de robustesse, courant à ce niveau de prix et de gamme.

Du bureau à l'amphi, une prise en main immédiate sans étape technique

Vous posez le HP 15 FHD Ryzen 3 sur votre bureau, vous l'allumez : le système d'exploitation Windows 11 est prêt en quelques secondes. Le SSD rend chaque ouverture d'application presque instantanée. Vous rédigez votre premier document sans reconfigurer le clavier. Ouvrir une vingtaine d'onglets simultanément commence à solliciter la RAM, mais pour les cours et la navigation courante, le portable reste fluide. Vous branchez un vidéoprojecteur en amphi via HDMI directement, sans chercher un adaptateur.

Une architecture processeur de dernière génération qui place ce portable au-dessus des configurations vieillissantes encore présentes à ce budget

À 529 euros, peu de PC proposent un processeur AMD de dernière génération, un SSD et un grand écran Full HD réunis. Le Ryzen 3 7320U dépasse clairement les puces plus anciennes encore équipées sur des portables à prix équivalent. La connectivité complète évite l'achat d'un hub USB, contrairement à certains modèles de cette gamme. L'absence de certification de robustesse et la RAM non extensible sont des limites structurelles du segment. Ce portable convient à un lycéen ou un étudiant en lettres, droit ou sciences humaines qui cherche un PC fiable pour la bureautique, les cours en ligne et le multimédia.

Prix : 529 €

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Lenovo IdeaPad Slim 3 : 16 Go de RAM et un processeur Intel Core i5 à moins de 800 euros

© Lenovo IdeaPad Slim 3

Le PC Lenovo IdeaPad Slim 3 absorbe le multitâche étudiant grâce à ses 8 cœurs hybrides Intel Core i5-13420H qui adaptent leur puissance selon la charge. Plusieurs onglets ouverts, Teams en arrière-plan, un document Word en cours : la machine ne marque aucune pause. À moins de 800 euros, peu de portables milieu de gamme atteignent cette configuration.

Une configuration généreuse pour plusieurs années d'études

- Processeur Intel Core i5-13420H à 8 cœurs hybrides : réactif en visioconférence, économe en prise de notes, il dépasse largement les besoins d'un usage étudiant courant.

- Écran 14 pouces WUXGA au format 16:10 : affiche plus de contenu en hauteur qu'un Full HD classique, utile pour lire des documents entiers. Pas de dalle OLED ni de mode tactile, cohérent avec le prix.

- 16 Go de mémoire vive et SSD 512 Go : suffisant pour accumuler cours, projets et fichiers multimédias sur toute la durée des études sans gérer l'espace.

- Clavier AZERTY français et Windows 11 Home préinstallés : opérationnel dès la première utilisation, compatible avec Microsoft 365 et les applications universitaires.

- Châssis plastique slim sans certification militaire : adapté à un usage soigné, moins rassurant pour un transport quotidien intensif.

Le 16:10 qui change votre façon de lire un cours

Vous posez le Lenovo IdeaPad Slim 3 sur votre bureau et vous ouvrez votre navigateur, votre outil de prise de notes et votre messagerie universitaire. Les 16 Go de RAM absorbent la charge sans ralentissement. L'ecran WUXGA affiche un document entier sans défilement constant. Le poids contenu du portable facilite le transport dans un sac étudiant, même si l'autonomie réelle reste à apprécier à l'usage.

16 Go de RAM avec un processeur Intel Core i5 de 13e génération : une combinaison rare à ce prix

À moins de 800 euros, la plupart des pc portables milieu de gamme proposent 8 Go de mémoire vive ou un processeur de génération antérieure. Le Lenovo IdeaPad Slim 3 réunit les deux sur le même modèle, avec un SSD 512 Go qui couvre plusieurs années de stockage sans contrainte. La carte graphique Intel UHD intégrée fixe la limite : bureautique, cours en ligne et multitâche, oui ; montage vidéo ou logiciels de conception graphique, non. Ce portable convient à l'étudiant qui cherche une machine polyvalente et bien configurée pour l'université sans dépasser le budget de 800 euros.

Prix : 799,99 €

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Acer Aspire 3 : un ordinateur portable ryzen 7 et 16 Go de ram pour tenir plusieurs années d'études

© Acer Aspire 3

Le PC portable Acer Aspire 3 vous permet de gérer cours, visioconférence et streaming en même temps, sans que le pc ne ralentisse. Son processeur AMD Ryzen 7 5700U à 8 cœurs place ce portable bien au-dessus des configurations habituelles à ce prix. Pour un étudiant qui veut un ordinateur portable durable sous Windows, c'est une configuration rare à moins de 650 euros.

Un Ryzen 7 et 16 Go de ram dans la gamme budget : les détails qui changent la durée de vie du pc

- Processeur AMD Ryzen 7 5700U à 8 cœurs : cours, applications et onglets multiples s'enchaînent sans friction, même en visio.

- Écran 15,6 pouces Full HD mat avec traitement ConfyView : lisible en salle de classe ou en bibliothèque, sans reflets gênants ; dalle IPS classique, sans OLED ni tactile.

- Mémoire et stockage : 16 Go de ram et 512 Go de ssd NVMe, configuration rare à ce prix pour couvrir plusieurs années d'études.

- Poids et autonomie : 1,78 kg et jusqu'à 8 heures pour une journée de cours sans chercher une prise.

- Châssis plastique sans certification robustesse : protection standard face aux chocs du quotidien.

Du démarrage au dernier cours de la journée, sans friction

Vous ouvrez l'Acer Aspire 3 et Windows démarre en quelques secondes grâce au ssd NVMe. Vous lancez votre cours en visio, ouvrez un document, mettez une vidéo en fond : rien ne ralentit. L'écran 15,6 pouces mat absorbe la lumière de la salle sans forcer vos yeux. Dans le sac, 1,78 kg se font oublier. Le châssis plastique est fonctionnel, sans la rigidité d'un modèle aluminium. Avec 16 Go de mémoire et 512 Go de stockage, ce portable accompagne plusieurs années d'études sans que la configuration devienne un frein.

Un processeur 8 cœurs qui place ce portable au-dessus des pc étudiants habituels à ce budget

À 600 euros, la plupart des ordinateurs portables embarquent un Ryzen 5 ou un Intel Core i5 avec 8 Go de ram. L'Acer Aspire 3 associe un Ryzen 7, 16 Go de mémoire et un ssd NVMe : cette combinaison est rare dans la gamme bureautique à ce prix. La connectivité couvre l'essentiel sans adaptateur : Wi-Fi 6, USB-C, HDMI 2.1 et trois ports USB 3.1. La carte graphique AMD intégrée convient aux usages courants, pas au gaming ni à la création graphique intensive. Ce pc convient à l'étudiant ou à la famille qui veut un portable polyvalent, bien équipé et durable, sans dépasser un budget de 650 euros.

Prix : 600,06 €

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MSI Modern 15 : un portable 15,6 pouces parmi les plus légers de sa catégorie

© MSI Modern 15

Un sac à dos allégé entre deux cours, c'est ce que propose le MSI Modern 15 grâce à son poids de 1,7 kg, rare sur un ordinateur portable de cette taille. La certification MIL-STD-810G garantit que cette légèreté ne sacrifie pas la solidité du châssis. Ce PC convient à l'étudiant qui se déplace chaque jour et cherche un ordinateur qui tient la distance.

Un 15,6 pouces léger et connecté pour traverser les journées de cours

- Processeur intel core i5-1335U de 13e génération : multitâche, visioconférences et bureautique sans ralentissement, avec la carte graphique Intel Iris Xe pour la lecture vidéo HD et les usages créatifs légers.

- Écran 15,6 pouces FHD : surface généreuse pour travailler sur plusieurs fenêtres ; la dalle 60 Hz sans option tactile reste dans le standard de la gamme.

- Stockage SSD PCIe 512 Go : démarrage rapide, ouverture des applications sans attente, espace suffisant pour cours et projets.

- Mémoire vive de 8 Go DDR4 soudée : suffisante pour les usages courants, mais non extensible, un point à anticiper si les applications deviennent plus gourmandes.

- Connectivité native USB-A, USB-C, HDMI, microSD et WiFi 6 : aucun adaptateur à emporter, un budget accessoires préservé.

Le poids qui change la façon de porter son pc toute la journée

Vous glissez le MSI Modern 15 dans votre sac sans réorganiser le reste. En amphi, vous le posez, l'ouvrez à plat à 180° pour montrer un document à quelqu'un en face, puis vous le rangez sans effort. Le touchpad élargi remplace la souris en déplacement. Les 8 Go de ram soudés invitent à anticiper ses besoins si les études impliquent des applications lourdes.

La certification MIL-STD-810G hisse le MSI Modern 15 au-dessus des portables légers sans protection

Rares sont les portables 15,6 pouces à descendre sous 1,8 kg tout en embarquant une certification militaire de résistance aux chocs et aux vibrations. Le processeur intel core i5-1335U gère sans friction les tâches bureautiques et multimédias courantes, et le SSD PCIe rend le démarrage quasi immédiat. La connectivité complète évite les hubs que la plupart des portables légers imposent. Ce modèle convient à l'étudiant qui se déplace chaque jour et veut un ordinateur solide sans se soucier des adaptateurs.

Prix : 877,91 €

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ASUS Zenbook 14 OLED : un écran OLED 14 pouces qui change la perception du travail sur portable

© ASUS Zenbook 14 OLED

Sur le segment des ultrabooks haut de gamme pour étudiants, l'ASUS Zenbook 14 OLED se distingue par une dalle OLED 14 pouces au format 16:10 qui restitue des noirs vrais et des couleurs sans bavure, là où un écran LCD classique reste terne. Le Ryzen AI 7 445 avec NPU intégrée gère simultanément bureautique, visioconférence et retouche photo sans friction. Pour un étudiant qui passe ses journées devant son pc, la qualité visuelle compte autant que la puissance.

32 Go de RAM, SSD d'un téraoctet et châssis certifié : la configuration la plus complète du guide

- Ryzen AI 7 445 avec NPU dédiée à 45 TOPS : les visioconférences sont plus fluides, la retouche photo assistée ne sollicite pas le processeur principal

- 32 Go de mémoire vive LPDDR5X : plusieurs applications lourdes ouvertes en parallèle sans la moindre hésitation

- 1 To de stockage SSD NVMe PCIe 4.0 : chargement quasi instantané, photos et vidéos stockées sans arbitrage

- Châssis aluminium Jade Black certifié MIL-STD 810H : robustesse confirmée pour les transports quotidiens et les sacs bousculés

- Autonomie à évaluer selon les usages, le chargeur USB-C n'étant pas fourni dans la boîte

- Écran OLED 14 pouces format 16:10 : lecture de longs documents et navigation dans les tableaux plus confortable qu'un 16:9 classique

L'aluminium s'ouvre, l'OLED s'allume : tout démarre en moins d'une seconde

Vous soulevez le couvercle, l'écran s'allume avant que votre main ne lâche le châssis. Vous lancez Windows, un navigateur avec dix onglets, votre logiciel de traitement de texte et une visioconférence : les 32 Go de RAM absorbent tout. Le clavier AZERTY répond avec précision, le son reste clair sans distorsion. Prévoyez un chargeur USB-C compatible à l'achat, il n'est pas inclus à ce prix.

45 TOPS de puissance neuronale dans un ultrabook certifié MIL-STD 810H

Peu d'ordinateurs portables étudiants à moins de 1 500 euros réunissent une NPU à 45 TOPS, 32 Go de RAM et un écran OLED dans un châssis aluminium certifié. La connectivité USB 4.0 Gen 3 et HDMI 2.1 permet de brancher un écran 4K externe sans hub. La webcam infrarouge reconnaît votre visage instantanément, même dans un amphithéâtre mal éclairé. L'absence de carte graphique dédiée écarte le gaming intensif, sans limiter la création de contenu légère. Ce portable convient à l'étudiant en master, en ingénierie ou en création qui cherche un ultrabook premium pour plusieurs années d'études.

Prix : 1299,99 €

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HP Pavilion Plus 14 : un écran OLED 2.8K 120 Hz au prix des portables étudiants classiques

© HP Pavilion Plus 14

Le HP Pavilion Plus 14 affiche des couleurs et une netteté que l'on ne trouve habituellement pas dans cette gamme de prix grâce à sa dalle OLED 2.8K 120 Hz. À 1 000 euros, la majorité des portables pour étudiants embarquent encore un écran LCD Full HD. Ici, vous bénéficiez d'une technologie d'affichage réservée aux ordinateurs portables vendus 200 euros de plus, combinée à un processeur Intel Core Ultra 5 de nouvelle génération.

Un portable qui tient la distance sur toutes les tâches étudiantes

- Processeur Intel Core Ultra 5 125H avec moteur IA intégré : gère le multitâche, les visioconférences et les applications étudiantes sans ralentissement, au-dessus des processeurs Intel Core i5 classiques encore répandus à ce prix.

- Écran OLED 2.8K 120 Hz : noirs profonds, couleurs fidèles et défilement fluide pour réviser des présentations ou suivre des cours en ligne, une qualité rare dans cette gamme.

- 16 Go de RAM : la mémoire vive double la configuration 8 Go fréquente à ce niveau de prix, pour jongler entre plusieurs applications sans saturation.

- Stockage SSD 512 Go : démarrages rapides et espace suffisant pour plusieurs années de cours, même si les projets volumineux invitent à adopter une solution cloud.

- Certification EPEAT Gold : gage d'éco-conception sérieuse ; aucune certification MIL-STD en revanche, à noter pour un usage très intensif en déplacement.

L'écran qui change la façon de travailler ses cours

Vous ouvrez le HP Pavilion Plus 14 et la dalle OLED s'allume avec une netteté que l'on n'attend pas à ce prix. Vous faites défiler vos notes à 120 Hz : le mouvement est fluide, sans flou. La caméra 5 mégapixels rend vos visios nettes sans accessoire, et Windows Hello déverrouille le pc en un regard. La connectivité native USB, HDMI et USB-C évite d'emporter un hub en cours.

La technologie OLED qui place ce format 14 pouces dans la catégorie haut de gamme

À 1 000 euros, la carte graphique Intel Arc et le processeur Intel Core Ultra 5 125H avec NPU positionnent ce portable au-dessus des machines bureautiques standard de cette tranche de prix. Les 16 Go de mémoire vive et le SSD garantissent une fluidité durable. La certification EPEAT Gold atteste d'une conception pensée pour tenir dans le temps. Ce pc convient à l'étudiant ou au jeune actif qui veut un écran et une autonomie de qualité supérieure pour ses cours, ses contenus et ses visios, sans dépasser 1 000 euros.

Prix : 1000.09 €

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Dell 15 : un portable 15,6 pouces pensé pour étudier et travailler au quotidien

© Dell 15

Le Dell 15 mise sur une configuration équilibrée pour accompagner les journées de cours, la bureautique et les usages multimédias. Son processeur Intel Core 3 100U à 6 cœurs, ses 8 Go de mémoire DDR5 et son SSD NVMe de 512 Go offrent une base adaptée aux tâches informatiques courantes. L'écran Full HD de 15,6 pouces profite en outre d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une navigation plus fluide. Dell affiche cette configuration à 762,38 euros.

Un PC portable conçu pour les études et les tâches quotidiennes

Processeur Intel Core 3 100U : ses 6 cœurs et sa fréquence pouvant atteindre 4,7 GHz en mode boost permettent de gérer efficacement la navigation web, les logiciels de bureautique, les visioconférences et les travaux universitaires.

: ses 6 cœurs et sa fréquence pouvant atteindre 4,7 GHz en mode boost permettent de gérer efficacement la navigation web, les logiciels de bureautique, les visioconférences et les travaux universitaires. Écran FHD 15,6 pouces 120 Hz : la dalle affiche une définition de 1 920 x 1 080 pixels et profite d'un rafraîchissement à 120 Hz. Elle reste non tactile, mais offre une surface confortable pour travailler sur des documents et afficher plusieurs fenêtres.

: la dalle affiche une définition de 1 920 x 1 080 pixels et profite d'un rafraîchissement à 120 Hz. Elle reste non tactile, mais offre une surface confortable pour travailler sur des documents et afficher plusieurs fenêtres. 8 Go de mémoire DDR5 : cette quantité de RAM convient au multitâche courant, notamment pour alterner entre navigateur, traitement de texte, présentations et visioconférence. La mémoire fonctionne jusqu'à 5 600 MT/s.

: cette quantité de RAM convient au multitâche courant, notamment pour alterner entre navigateur, traitement de texte, présentations et visioconférence. La mémoire fonctionne jusqu'à 5 600 MT/s. SSD NVMe 512 Go : le stockage PCIe permet de conserver cours, documents, photos et logiciels tout en profitant de démarrages et de chargements rapides.

: le stockage PCIe permet de conserver cours, documents, photos et logiciels tout en profitant de démarrages et de chargements rapides. Format 15,6 pouces : avec un poids maximal annoncé de 1,90 kg dans cette version en plastique, le Dell 15 peut être transporté entre le domicile et l'université sans atteindre le poids de certains grands portables de 16 pouces.

Un écran 120 Hz pour travailler dans de bonnes conditions

Vous ouvrez plusieurs onglets pour effectuer une recherche, prenez des notes dans un traitement de texte et passez ensuite à une visioconférence : le Core 3 100U est dimensionné pour ce type d'utilisation quotidienne. L'écran Full HD de 15,6 pouces apporte suffisamment d'espace pour consulter des documents tout en conservant une définition de 1 920 x 1 080 pixels. Son taux de rafraîchissement de 120 Hz apporte également davantage de fluidité lors du défilement des pages et des fenêtres.

Le Dell 15 dispose également d'un clavier AZERTY français non rétroéclairé, d'un port USB 3.2 Gen 1, d'un USB 2.0, d'un port USB-C, d'une sortie HDMI 1.4, d'une prise audio et d'un lecteur de carte SD. Le Wi-Fi 6 et le Bluetooth assurent les connexions sans fil.

512 Go de SSD et Wi-Fi 6 : une configuration adaptée à la vie étudiante

Avec 512 Go de SSD, le Dell 15 dispose d'une capacité suffisante pour stocker les cours, présentations, fichiers PDF et logiciels nécessaires aux études. Le Wi-Fi 6 permet quant à lui de profiter d'une connexion sans fil récente pour les cours en ligne, le téléchargement de fichiers et le streaming. La batterie intégrée de 41 Wh constitue toutefois l'un des compromis de cette configuration : l'autonomie dépendra fortement de la luminosité de l'écran et du type d'utilisation.

Le modèle intègre également une caméra pouvant atteindre la Full HD selon la configuration, tandis que Windows 11 Famille est fourni. Pour les étudiants qui recherchent avant tout un ordinateur polyvalent pour travailler, naviguer sur Internet, suivre des cours et regarder des contenus multimédias, cette configuration reste centrée sur l'essentiel.

Prix : 762,38 €

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Samsung Galaxy Book4 : brancher tous ses périphériques sans adaptateur, même en amphi

© Samsung Galaxy Book4

Une connectique complète à moins de 500 euros, c'est ce que propose le Samsung Galaxy Book4 grâce à ses ports HDMI, RJ45, deux USB-A, deux USB-C Thunderbolt 4 et un slot microSD intégrés dans le châssis. Pour un étudiant, cela signifie brancher un vidéoprojecteur, se connecter en filaire en résidence universitaire ou transférer des fichiers depuis une carte mémoire sans jamais chercher un hub dans son sac.

Tout se branche, rien ne manque

- Processeur Intel Core i5 : couvre la bureautique, les cours en ligne et le multitâche étudiant standard sans ralentissement. Insuffisant pour les tâches créatives intensives.

- Écran 15,6 pouces Full HD : grande surface de travail pour afficher deux fenêtres côte à côte ou réviser un cours enregistré. Dalle classique, sans OLED ni tactile.

- Mémoire vive et stockage : 8 Go de RAM et 256 Go de SSD représentent le minimum pour démarrer des études. Le stockage sera vite saturé sans cloud ni disque externe.

- Chargeur 45W compact : recharge rapide et facile à glisser dans un sac entre deux cours.

- Châssis léger et fin pour un 15,6 pouces, sans certification de robustesse.

Le RJ45 et le Thunderbolt 4 déjà là quand vous en avez besoin

Vous posez le Samsung Galaxy Book4 sur un bureau de bibliothèque et vous branchez directement votre câble réseau sur le port RJ45. Pas d'adaptateur à déballer. Vous connectez ensuite un écran externe via le Thunderbolt 4 et une clé USB sur un port USB-A. Le processeur Intel Core i5 gère vos onglets de cours et votre traitement de texte sans à-coups. Avec 256 Go de SSD, pensez à organiser vos fichiers rapidement et à prévoir un stockage cloud.

Un port RJ45 et deux Thunderbolt 4 intégrés dans un portable étudiant à 449 euros

À ce prix, la quasi-totalité des portables pour étudiants imposent un hub pour brancher un vidéoprojecteur ou un câble réseau. Le Samsung Galaxy Book4 intègre nativement l'ensemble de ces ports dans le châssis. Le chargeur 45W compact s'emporte sans alourdir le sac. Les étudiants déjà équipés en appareils Samsung bénéficient d'une synchronisation directe avec leur smartphone ou leurs Galaxy Buds. Ce pc convient à un étudiant en première ou deuxième année qui cherche un ordinateur polyvalent et bien connecté dans un budget serré, sans investir dans des accessoires supplémentaires.

Prix : 449 €

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Quelle taille d'écran choisir pour un PC portable étudiant ?

Un 14 pouces convient pour la mobilité quotidienne entre cours et bibliothèque. Un 15 ou 16 pouces offre plus de confort pour les longues sessions de révision ou un usage partagé en famille autour de la table.

Un PC portable étudiant suffit-il pour les visios, les cours en ligne et les projets ?

Oui, dès 16 Go de RAM et un processeur de milieu de gamme comme un Core i5 ou Ryzen 5. Les visios restent fluides, les fichiers lourds s'ouvrent sans attente et plusieurs onglets restent ouverts sans ralentissement.

Un PC portable étudiant peut-il aussi servir pour du gaming ou de la création ?

Certains modèles le permettent : le MSI Cyborg 15 embarque une RTX 5060 pour le gaming, l'ASUS Zenbook 14 OLED avec 32 Go de RAM convient à la création. Chaque usage demande une configuration adaptée et un budget différent.

Faut-il nettoyer ou entretenir un PC portable étudiant régulièrement ?

Un dépoussiérage des grilles de ventilation une à deux fois par an suffit pour maintenir les performances. Vider le stockage régulièrement et mettre à jour Windows préserve aussi la fluidité sur la durée des études.

Quel budget prévoir pour un PC portable étudiant qui dure plusieurs années ?

Entre 450 et 800 euros, la plupart des besoins étudiants sont couverts. Au-delà de 900 euros, l'écran OLED, la certification robustesse ou la puissance supplémentaire prolongent la durée de vie et évitent un remplacement prématuré.