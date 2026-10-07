450 000 billets TGV à -45 % : dernières heures pour profiter de l'offre SNCF Connect

Vous prévoyez de voyager en train en novembre? SNCF Connect célèbre les 45 ans du TGV avec 450 000 billets TGV INOUI à moins 45%. Les réservations sont proposées du 6 au 8 octobre 2026 seulement.

Les points clés

450 000 billets TGV INOUI sont concernés

SNCF Connect annonce une réduction de 45%

La réservation est possible du 6 au 8 octobre 2026

Les voyages concernés s'étendent du 2 au 30 novembre 2026

DÉCOUVRIR L'OFFRE

Une réduction de 45% pour célébrer les 45 ans du TGV

Un anniversaire peut parfois donner naissance à un bon plan. Pour les 45 ans du TGV, SNCF Connect propose une opération qui devrait retenir l'attention des voyageurs prévoyant un déplacement en novembre.

Le principe est simple : 450 000 billets TGV INOUI profitent d'une réduction de 45%. Une remise directement liée à l'âge du TGV, qui souffle cette année sa 45e bougie.

La quantité de billets annoncée est importante, mais la période pour effectuer sa réservation est beaucoup plus courte. L'opération se déroule uniquement entre le 6 et le 8 octobre 2026.

SNCF Connect permet de rechercher les trajets disponibles depuis son site ou son application. Cette dernière centralise aussi plusieurs informations pratiques une fois le voyage réservé. Vous pouvez notamment y retrouver votre e-billet, consulter les horaires en temps réel et suivre les informations concernant le trafic.

RÉSERVER SON BILLET

Des billets pour organiser ses déplacements du mois de novembre

Cette opération peut être particulièrement intéressante si vous connaissez déjà vos dates de voyage. Les billets concernés sont destinés aux déplacements réalisés entre le 2 et le 30 novembre 2026.

Cela laisse plusieurs possibilités pour organiser un séjour au cours du mois. L'offre peut ainsi correspondre à un week-end, à quelques jours de vacances ou encore à un déplacement pour retrouver des proches.

Anticiper devient ici particulièrement important. La période durant laquelle les voyages peuvent être effectués couvre presque tout le mois de novembre, alors que les réservations bénéficiant de l'opération sont concentrées sur seulement trois journées en octobre.

Vous pouvez rechercher votre trajet sur SNCF Connect en renseignant votre destination et vos dates. Les voyageurs utilisant l'application peuvent ensuite conserver leurs informations de déplacement au même endroit. Une solution pratique pour retrouver son billet et vérifier les informations utiles avant le départ.

ORGANISER SON VOYAGE

L'offre SNCF Connect se termine dès le 8 octobre

SNCF Connect limite son opération anniversaire à trois jours, du 6 au 8 octobre 2026. Au total, 450 000 billets TGV INOUI sont proposés avec 45% de réduction pour des déplacements compris entre le 2 et le 30 novembre 2026. La réservation dans le cadre de cette offre prend fin le 8 octobre.