Dormeurs à la nuque sensible, -40% sur l'oreiller Emma Original Adapt Elite

L'oreiller Emma Original Adapt Elite est un oreiller ergonomique à 3 couches indépendantes qui remplace l'oreiller générique choisi par défaut. La mousse Hypersoft assure le soutien de base, la couche Hypergel répartit la pression sur la nuque, et la maille AirGrid™ en surface évacue la chaleur dès les premières minutes.

Chaque couche se retire à la main pour ajuster la hauteur et la fermeté selon sa stature et sa position de sommeil. La housse est entièrement déhoussable et lavable. L'oreiller est vendu uniquement sur le site Emma : la commande, la livraison et l'éventuel retour se gèrent exclusivement en ligne, sans point de vente physique.

L'essentiel

66€ d'économie immédiate, soit -40% sur le prix, jusqu'au 29 octobre 2026.

3 couches amovibles (housse, Hypergel, Hypersoft) pour régler hauteur et fermeté sans outil.

Maintien cervical ferme, adapté aux dormeurs sur le dos et sur le côté.

Housse entièrement déhoussable et lavable en machine.

PROFITEZ DE L'OFFRE

L'oreiller Emma Original Adapt Elite

Un soutien cervical réglable sans racheter un autre modèle, c'est ce que propose l'oreiller Emma Original Adapt Elite grâce à son architecture en 3 couches indépendantes. Vous retirez ou ajoutez la couche Hypersoft ou la couche Hypergel à la main, en quelques secondes, pour trouver la hauteur et la fermeté qui correspondent à votre gabarit. La maille AirGrid™ en surface absorbe la pression de la tête et favorise la circulation de l'air. Emma, marque spécialiste du sommeil positionnée sur le segment premium, intègre une garantie 2 ans et 30 nuits d'essai avec remboursement intégral.

Un oreiller qu'on garde parce qu'il a fonctionné dès la première nuit

Il faut une ou deux nuits pour identifier la combinaison de couches qui convient, puis l'oreiller reste tel quel. Le maintien ferme soulage la nuque et les épaules sans créer de point de pression, et la maille AirGrid™ évite la sensation de chaleur accumulée en milieu de nuit. La note de 4,2/5 sur plus de 900 avis confirme un niveau de satisfaction solide pour un oreiller de cette catégorie. À 98,99€ au lieu de 164,99€, c'est le premier passage sous les 100€ sur ce modèle : un accès au segment premium rarement disponible à ce tarif.

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